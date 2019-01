Ilan Laufer, despre poziția SUA privind Brexit : Fără doar și poate președintelui Donald Trump îi surâde varianta unui “no deal” sau unui “hard Brexit”

Ilan Laufer sustine, referitor la pozitia SUA in contextul actual al Brexit, că presedintelui american "ii surade varianta unui “no deal” sau unui “hard Brexit” care sa le permita Statelor Unite si Marii Bitanii sa faca un “tremendous deal” din punct de vedere economic si mediatic".

"Care este pozita SUA in contextul actual al Brexit-ului si cum ar putea Donald Trump sa dubleze schimburile bilaterale dintre SUA si Marea Britanie?

In timp ce premierul Theresa May a prezentat planul B pentru Brexit, pe care analistii internationali il considera foarte asemanator planului A si prin urmare sansele de a fi acceptat de Parlamentul britanic sunt foarte mici, au mai ramas mai putin de 70 zile pana la momentul oficial al iesirii Marii Bitanii din Uniunea Europeana. Parlamentul, care a respins propunerea initiala a premierului May, nu doreste un scenariu al unui “no deal” dar mai degraba al unui “hard Brexit” care sa permita Marii Britanii sa isi contureze singura politica ecomica si numai in noul context global. In aceasta situatie, Statele Unite ale Americii si Marea Britanie isi vor putea dubla relatiile economice intr-un termen foarte scurt in cazul in care cele doua tari vor putea incheia un acord bilateral fara a necesita aprobarea UE.

Fara doar si poate presedintelui Donald Trump ii surade varianta unui “no deal” sau unui “hard Brexit” care sa le permita Statelor Unite si Marii Bitanii sa faca un “tremendous deal” din punct de vedere economic si mediatic, ocazie pe care administratia Trump nu o poate rata.

In ciuda dorintelor premierului Theresa May, ca Parlametul bitanic sa adopte un acord si Marea Britanie sa paraseasca UE la timp, cred ca in acest moment toate partile implicate se gandesc foarte serios si la posibilitatea amanarii datei la care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, dat fiind faptul ca un “no deal” va afecta atat Marea Britanie cat si UE", a scris Ilan Laufer pe Facebook.