Ilan Laufer îi face lui Klaus Iohannis plângere pentru discriminare: Le cere evreilor să îi retragă decorația

Ilan Laufer, omul propus de PSD la Ministerul Dezvoltării, a anunțat că va face o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, asta după ce președintele țării Klaus Iohannis a refuzat să-l numească ministru al dezvoltării.

Citește și: CUTREMUR în urmă cu câteva minute: Magnitudinea anunțată de seismologi

„Voi face o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Consider că refuzul domnului Iohannis este o atitudine clară de discriminare care a debutat cu expresia 'niște evrei', a urmat cu o plângere penală împotriva premierului României și continuă astăzi cu refuzarea unei propuneri de vicepremier și ministru al dezvoltării în Guvernul României. Totodată voi face o cerere către IGS, Comunitatea Evreiască din Statele Unite, pentru a-i retrage decorația acordată președintelui Klaus Iohannis”, a declarat Ilan Laufer, într-o conferiță de presă.

Cine este Ilan Laufer?

Harry-Ilan Laufer s-a născut la 16 august 1983.

A urmat cursurile Liceului de Arte Plastice ''Nicolae Tonitza'' şi este absolvent al Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport (2006), conform CV-ului publicat pe site-ul www.imm.gov.ro.

A fost Listing Agent / Residential Negotiator în cadrul CBRE (februarie 2003-octombrie 2004); Senior Office Negotiator / Corporate Manager, Balkan Real Estate, Bucharest (octombrie 2004-mai 2005); Development Manager (mai 2005-februarie 2006), găsind noi locaţii pentru magazinele Time Out pe întreg teritoriul României; manager de vânzări zonal (februarie-decembrie 2006) pentru lanţul de centre comerciale Winmarkt; proprietar şi fondator al Retail Group (octombrie 2006-ianuarie 2017); proprietar, fondator şi director general pe domeniul cosmetice (martie 2013-august 2016), dezvoltând un lanţ de şapte magazine de cosmetice sub brandul Just Cosmetics. Ilan Laufer a intermediat intrarea celor de la H&M pe piaţa din România şi a contribuit la extinderea Grupului Inditex pe piaţa locală, precizează site-ul citat.

Din februarie 2013 până în noiembrie 2014, a fost consilier personal al ministrului delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism.

Începând cu 18 ianuarie 2017 şi până la 29 iunie 2017, a ocupat postul de secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. La 29 iunie 2017, Harry-Ilan Laufer a fost învestit ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, funcţie pe care a deţinut-o până la 29 ianuarie 2018.