Ilie Bolojan admite în premieră că se gândește la o funcție la nivel național: 'Dacă pot să circul cu fruntea sus în Bihor, fără să mă înjure toată lumea'

Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru Europa Liberă. Întrebat dacă va rămâne la Oradea să candideze sau dacă va onora anumite oferte făcute de-a lungul timpului pentru o funcție la nivel înalt, Bolojan a răspuns: „E greu să spun acum ce voi face anul viitor, pentru că pentru a-și face planuri de viitor trebuie să ai un mandat onorabil, și principala mea preocupare este să închid proiectele și să dau drumul la proiectele unde am câștigat finanțări. Dacă toate aceste lucruri vor merge în condiții normale, dacă pot să circul cu fruntea sus în județul Bihor, fără să mă înjure toată lumea motivat, înseamnă că pot să fac anumite calcule. Pe de altă parte, am o uzură destul de mare, după ce 20 de ani am fost în linia întâi. Vă rog să mă credeți că dacă vrei să faci ceva și în administrația publică, eforturile sunt la fel de mari ca în sectorul privat”, a spus actualul președinte al CJ Bihor.

Între altele, liberalul nu a ezitat să-și critice partidul și să avertizeze că „dacă 80% dintre români sunt nemulțumiți, ar trebui să nu mai fim liniștiți, deloc”, arătând ce greșeli a făcut guvernarea și ce ar trebui făcut pentru ca în anii următori România să nu folosească toate împrumuturile doar pentru a plăti pensiile.

Despre alegerile de anul viitor: „Ar trebui să nu mai fim liniștiți. Deloc!”

„Problema nu este dacă în sondaje PNL este la 20% sau la 16% sau la 21%. Oamenii politici care trăiesc lângă oamenii normali aud o voce a nemulțumirii, care ar trebui să ne pună serios pe gânduri dacă 80% dintre români cred că România se duce într-o direcție proastă. Sigur, o să se spună că niciodată n-a fost o percepție că țara se mișcă într-o direcție bună, e adevărat, dar nu-i totuna că este 50%, 60%, 70% sau 80%. Dacă 80% dintre români cred că țara se mișcă într-o direcție proastă ar trebui să nu mai fim liniștiți. Deloc!”.

Despre guvernarea PNL-PSD-UDMR: „Putea să facă mult mai mult”

„Guvernul format dintr-o mare coaliție putea să facă mult mai mult decât a făcut până acum. S-a administrat țara, a fost o stabilitate, ceea ce a fost un mare câștig în condițiile perturbatoare din zona noastră, a fost o dezvoltare economică, dar acumulările negative pe care le avem de foarte mulți ani în societatea românească puteau fi „atacate”, puteau fi dezamorsate de această coaliție care are două treimi, deci din acest punct de vedere se putea face mult mai mult”, a spus liderul PNL Bihor la Europa Liberă. Din nou, Bolojan a subliniat că guvernanții nu ar trebui să facă „ce dă bine”, ci reformele necesare.

„Problema nu este că PNL s-a aliat cu PSD sau invers, problema este rezultatul acestei coaliții. Electoratul PNL este nemulțumit că ne-am schimbat președinții în timpul guvernării, ne-am ocupat de dl. Orban, de dl. Cîțu, pe de altă parte ne-am coalizat cu PSD după ce i-am demonizat în campanie, și e greu să fii credibil în condițiile în care acum un an desființezi pe cineva și după un an stai cu el de braț. Dar nici nu asta ar fi problema, ci că electoratul nostru se aștepta să facem niște reforme. Foarte multor alegători liberali nu le convine că văd că există oameni care nu își fac treaba, că văd personal supradimensionat în instituții, că văd sisteme care nu funcționează, și deci din punctul meu de vedere nu rocada în sine este o problemă, ci ce își propune să facă această coaliție în continuare.

Dacă aceste probleme și multe altele le va stabili explicit noua coaliție (n.r. – ca priorități) și asta îi va fi baza, nu cine ce minister ocupă, atunci a doua etapă a coaliției va da rezultate. Dar dacă nu faci performanță, toate calculele vor fi spulberate în următoarea perioadă electorală”, a punctat Bolojan.