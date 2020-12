Ilie Poenaru: După aspectul jocului, e ok un punct cu Dinamo. E un punct câştigat

Antrenorul echipei Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat, după 1-1 cu Dinamo, că rezultatul meciului este unul mulţumitor pentru el, potrivit news.ro.

"Ne doream toate punctele, dar după aspectul jocului e ok un punct, pentru că am întâlnit o echipă foarte bună, o echipă cu calitate în toate compartimentele, o echipă cu o dinamică foarte bună, cu o posesie foarte bună, care alternează jocul combinativ cu schimbările de direcţie şi ştiam acest lucru, de aia ne-am lăsat...

Strategia noastră a fost să facem un presing avansat şi în anumite momente să ne lăsăm dominaţi, să-i lăsăm să vină peste noi, să-i lărgim şi să jucăm noi contraatacul. Probabil că şi ei ne-au citit puţin, nici noi nu am fost într-o zi foarte bună, dar per total sunt mulţumit şi trebuie să-mi felicit jucătorii pentru că am revenit împotriva lui Dinamo şi am reuşit să luăm un punct, e un punct câştigat, meritat zic eu, pentru că ei, în a doua repriză, în afară de gol, nu şi-au mai creat mari ocazii.

Este bine că încheiem anul fără o înfrângere, e bine pentru moral, e bine pentru continuitate şi sper ca jucătorii să vină cu entuziasm şi ştim că returul va fi foarte greu. Cred că suntem echipa surpriză şi e o surpriză plăcută. E meritul jucătorilor că vor, că îşi doresc foarte mult, vor să facă performanţă şi tind la ceea ce este mai bun.

Citește și: Fostul militar britanic Lishman INTRĂ iar sub TUNUL DIICOT, după dosarul Ayahuasca - Este anchetat într-un nou dosar pentru evaziune și spălare de bani

De aceea au apărut rezultatele. Toate acestea se întâmplă când ai atitudine, când ai un vestiar puternic, un grup puternic şi bineînţeles o linişte din partea conducerii, mai ales în zilele noastre (n.r. - despre media salariilor jucătorilor) Sub 5.000 (n.r - euro), media.

Puţini, dar la timp, sunt şi bonusuri de performanţă, important e să te întinzi atât cât este plapuma, în ziua de astăzi e foarte greu să dai salariile la zi, vedeţi ce se întâmplă la celelalte echipe. (n.r. - despre faptul că nu are licenţa Pro) E un subiect despre care nu vreau să mai vorbesc, nu cred că un act rezolvă problema din teren, de la antrenamente, câ nu pui acel act să antreneze.

E vorba de om, de persoană, de munca lui, de sacrificiul pe care îl fac eu cu staff-ul meu, că nu sunt eu artizanul a tot ceea ce se întâmplă.

Am un staff foarte bun, un staff în spate care mă ajută foarte mult. Într-adevăr, tot ceea ce înseamnă startegie şi tot ceea ce impun vine de la mine, eu sunt cel care are ultima decizie şi impun anumite lucruri, dar e foarte multă seriozitate din partea tuturor şi liniştea pe care o avem la acest club, la această echipă ne dă voie să lucrăm şi să gestionăm acest campionat", a declarat Poenaru, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Academica Clinceni a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, duminică, pe teren propriu, la Călăraşi, cu FC Dinamo, în etapa a XV-a, ultima a turului şi a anului, a Ligii I.

A marcat: Ciunciukov '75 / Anton '65.