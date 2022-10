Imagini terifiante din Ucraina: 20 de civili au fost împușcați în propriile mașini/ Foto

Cel puţin 20 de civili au fost descoperiţi împuşcaţi în maşinile lor în nord-estul Ucrainei, lângă Kupiansk, a anunţat sâmbătă guvernatorul regional Oleg Synegubov, anunţă AFP.

"A fost descoperit un convoi de maşini cu civili morţi la bord. Potrivit datelor preliminare, 20 de persoane au murit în aceste maşini", a spus el la Telegram. Potrivit acestuia, "ocupanţii (ruşii) i-au atacat pe aceşti civili care încercau să scape de bombardamente".

Another ????????Russian war crime discovered: a civilian convoy near ????????Kupiansk (Kharkiv region). At least 20 bodies, incl. 10 children. Photos by @ServiceSsu.



Russians have been consistently attacking civilians during evacuation from day one. pic.twitter.com/LS2iV8MSzH