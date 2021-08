În ciuda legislaţiei europene, bicicletele pe apă nu pot fi folosite pe Dunăre

Bicicletele pe apă lansate anul trecut în judeţul Tulcea se folosesc îndeosebi la Marea Neagră, în judeţul Constanţa, sau în week-end-uri pe malul lacului Ciuperca, şi doar la cerere în Deltă, din cauză că accesul lor pe Dunăre este interzis de legislaţia din România.

Directorul societăţii care a achiziţionat bicicletele pe apă din America, Silviu Anastase, a explicat, pentru AGERPRES, că legislaţia europeană asimilează aceste mijloace de transport cu caiacele, în timp ce legea din România le-a pus în rând cu hidrobicicletele.

"Căpitănia nu ne-a lăsat să navigăm cu ele pe Dunăre. La nivel european, bicicletele sunt încadrate în zona caiacelor, iar cu caiacul te poţi da pe Dunăre. Nouă ni s-a interzis lucrul acesta. Suntem încadraţi la hidrobiciclete, dar între ce avem noi azi şi ce erau altădată hidrobicicletele nu e nicio legătură. Aceste biciclete au 40 de kilograme, avem viteze, guvernarea bicicletei este mult îmbunătăţită şi tot aşa. În Spania, aceste biciclete navighează alături de bărci. La noi nu se poate aşa ceva", a menţionat Silviu Anastase.

În acest context, pentru o tură în Deltă cu bicicletele importate din America, acestea sunt tractate pe Dunăre, apoi turiştii sunt transportaţi până la ele, iar la final se fac aceleaşi operaţiuni care presupun timp, costuri şi energie.

"Când m-am dat cu bicla, mi se părea ceva schimbat şi nu ştiam ce. Apoi mi-am dat seama că nu mai am motorul în spate şi aud tot ce este în jurul meu. La un moment dat, era linişte, nu trecea nicio barcă şi era genial. Mi-am dat seama cât de mult contează să şi auzi, nu doar să vezi în Deltă", a mai spus Anastase.

Prin Grupul local de pescărie durabilă Delta Dunării, Silviu Anastase a atras aproximativ 200.000 de euro şi a cumpărat 30 de biciclete, iar ideea acestei afaceri prietenoase cu mediul a apărut în timp ce oferea şi alte servicii de turism în Deltă.

"Într-o zi, m-am gândit cum ar fi să fac altceva diferit, pe apă, dar nu caiac sau barcă. Am găsit trăsnaia asta. Când mă interesam de ea era relativ nouă, în sensul că a fost inventată în 2015 şi apoi scoasă la vânzare în 2016. Noi avem cel de-al doilea model. Prin 2018, am început noi să ne interesăm de ea. Dar ne-am revenit, când am văzut preţul, pentru că era foarte scumpă. Nu ne-am revenit de tot, şi am atras fonduri europene", şi-a amintit Anastase.

Bicicletele importate din America pot fi închiriate din Portul Limanu, judeţul Constanţa, iar în week-end-uri pe malul lacului Ciuperca din oraşul Tulcea, aceste mijloace de transport pe apă având succes la turişti, potrivit lui Silviu Anastase.

"Pe lacul Ciuperca am mai fost de vreo trei ori. Lumea vine să închirieze bicicletele, dar mă aşteptam ca mai mulţi oameni să vină să facă mişcare. Cred că dacă vindeam mâncare, mergea mai bine", a mai menţionat Silviu Anastase.