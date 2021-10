În plină criză COVID, 16 paturi cu oxigen din secţia medicală a Spitalului Colţea stau nefolosite. Ce spune DSP București

În secţia de ATI COVID a Spitalului Colţea sunt internaţi în acest moment 10 pacienţi, cu doi peste capacitatea COVID pe care o are unitatea sanitară, iar pacienţii continuă să vină. În tot acest timp în care medicii nu ştiu cum să găseasă cele mai bune soluţii astfel încât toţi pacienţii să poată fi trataţi, pe secţia medicală a spitalului, situată la etajul 2, 16 paturi cu oxigen în care ar putea fi trataţi pacienţii după ce au ieşit din ATI COVID şi a căror stare nu permite externarea stau nefolosite. Conducerea spitalului a trimis un dosar cu documente către DSP Bucureşti în vederea deschiderii acestor paturi pentru pacienţi încă de acum zece zile. Prin acest dosar, medicii din spital au cerut modificarea structurii funcţionale şi organizatorice a Secţiei medicină internă/compartiment de cardiologie.

Într-un răspuns trimis la solicitarea News.ro, specialiştii DSP susţin că, în urma analizei acestui dosar şi în urma vizitelor de evaluare pe care le-au făcut la faţa locului, au ajuns la concluzia că dosarul depus este incomplet şi că există neconcordanţe între memoriul tehnic şi nota de fundamentare asumate de conducerea spitalului şi structura funcţională propusă efectiv pentru pacienţii COVID-19 – cazuri confirmate şi pentru pacienţii post-COVID a căror stare nu permite externarea la domiciliu. În acest răspuns, se mai arată că zona de spitalizare de zi pentru pacienţi din secţia medicină internă trebuie organizată conform prevederilor legale pentru a fi dată în folosinţă.

În acest sens, DSPB a trimis pe data de 08.10.2021, dar şi pe data de 15.10.2021, două adrese în care cere spitalului completarea dosarului şi actualizarea memoriului tehnic şi a notei de fundamentare în regim de urgenţă.

La solicitarea News.ro referitoare la stadiul completării dosarului cerută de DSPB astfel încât să poată fi puse în funcţiune cele 24 de paturi momentan goale (din care 16 cu oxigen) de pe secţia medicală aflată la etajul 2, managerul a răspuns că va reveni cu un comunicat de presă, dar luni, 18 octombrie.

Până atunci, medicii din spital sunt disperaţi pentru că, susţin ei, nu-şi mai pot face activitatea în condiţii de siguranţă. Şeful secţiei de ATI, dr. Letiţa Coriu a trimis pe 15.10.2021 o adresă către DSP Bucureşti în care explică faptul că DSP întârzie emiterea unui nou aviz de funcţionare pentru încă 24 de paturi de pe secţia Medicală aflată la etajul 2 ( dintre care 16 cu oxigen).

Un şir infinit de hârtii între spital şi DSP, care durează zile întregi. La mijloc sunt din nou pacienţii pentru care nu se poate găsi un loc liber în spital, deşi practic acestea există

Dr. Letiţia Coriu, şeful secţiei de ATI de la Spitalul Colţea din Capitală: Pe de o parte,ne hărţuiesc excesiv cu controale, pe de alta hârtii, avize sanitare

“Nu înţeleg de ce în Spitalul Colţea zona roşie a fost deschisă atât de târziu în această pandemie. Medicii acestui spital au aşteptat foarte mult avizele de la DSP, trăim într-o birocratizare excesivă în care fiecare vine să ne verifice, DSPB şi alte formaţiuni, fac teancuri de dosare şi documente pentru a se proteja legal, dar nu avem în niciun fel funcţionalizate circuitele.

La noi în Colţea se lucrează în ATI pe 8 paturi de COVID, avem şi ATI non-COVID, dar în paturile de COVID suntem supranumerari. Noi am început prin presiuni la DSU, la comandantul acţiunii, care a fost foarte prompt, şi am spus că putem să facem COVID în ATI şi aşa ne-au deschis cu mare greutate, dar în secţia de medicală permanent au întârziat, la modul că DSPB a dat un aviz într-o vineri, dar s-a rătăcit în cadrul DSPB şi s-a descoperit abia luni că s-ar fi semnat vineri. După un consiliu medical furtunos, în care nu înţelegeam ce se întâmplă, noi medicii speram să se deschidă zonă roşie COVID la medicală, ATI-ul era deja blocat de pacienţi.

Pe de o parte, ne controlează şi ne hărţuiesc excesiv cu controale, pe de altă parte, hârtii importante, avize sanitare, în acest DSPB parcă este o gaură neagră.

Dr. Coriu: În continuare avem 24 de paturi pe care DSPB nu vrea să le deschidă din diverse motive

Noi am depus planul de rezilienţă adaptat situaţiei pandemice a valului 4, pentru că noi am fost şi în valul 3, şi în valul 3 am avut o anumită capabilitate, am avut 8 paturi de ATI COVID si 28 de pe medicală cu oxigen, iar acum am propus din nou acelaşi lucru, cu foarte mare greutate DSPB a dat aprobare pentru paturile de medicală, acelea 28, dar, în continuare avem încă 24 de paturi pe care DSPB nu vrea să le deschidă din diverse motive. Ba că avem noi conflicte interne, ba că nu vor ei să-şi asume.

Consiliul medical a fost solicitat în repetate rânduri să voteze aceste documente trimise spre DSPB. Planul de rezilienţă era că se va face tot etajul medicalei zonă roşie.

28 de paturi, ocupate cu pacienţi cu COVID-19 pe secţia medicală. Pe lângă acestea, 24 de paturi, dintre care 16 cu oxigen, stau goale

28 sunt acum în secţia medicală ocupate cu pacienţi cu COVID şi 24 stau goale că nu ne dă DSPB aprobare. Acolo există 16 prize de oxigen. Sunt intermitente, un pat are oxigen, un pat nu are.

Dr. Coriu: Am fost nevoiţi să punem paturi în plus în ATI, dar nu putem să facem un rulaj, oamenii care se fac bine trebuie transferaţi mai departe în secţia medicală

În ultima săptămână, în ATI suntem cu paturi supranumerare, au venit cu maşini personale pacienţi tineri la gardă, desaturaţi, cu insuficienţe respiratorii severe, şi am fost nevoiţi să punem multe paturi în plus în ATI şi nu putem să facem un rulaj, adică pui paturi, paturi, dar sunt şi oameni care se fac bine şi trebuie transferaţi mai departe, în secţia de medicală, şi când se vor face foarte bine din medicală, la domiciliu. Ei, nu se poate face acest rulaj, pentru că secţiile sunt blocate. Singura soluţie este să extinzi, ori la noi DSPB nu poate. Nu poate decât să ne controleze în continuu.

Avem manageri numiţi politic, oameni tineri, care nu au experienţă nici măcar medicală, darămite de manageri, conduc prin hârtii spitalul, eu zic că este necesar să avem echipe administrative de medici din cadrul spitalului, nu din afară care nu ştiu problemele spitalului.

Consiliul medical a încercat să roage managerul să se implice în relaţia cu DSPB, s-au dat zeci de telefoane, nu se rezolvă nimc, ne lovim de opacitate completă”, a explicat pentru News.ro Dr. Letiţia Coriu, medic primar de ATI la Spitalul Colţea.

Reprezentantii Clinicii Medicale Coltea spun că au afirmat repetat ilegalitatea planului initial de rezilienta si calitatea precara a celui avizat de DSPMB la 1.10.2021.

„Foarte pe scurt, mentionam ca in opozitie cu planul de rezilienta propus initial, care incalca rezolutia perfect legala a DSPMB, medicii din Clinica medicala au propus o alta solutie temporara de reorganizare, care nu ar fi fost urmata de amputarea a 24 de paturi de spitalizare, plan care avea si circuite epidemiologice mai bune.

Actualul plan de rezilienta, contraproductiv, nu a fost adoptat avandu-se in vedere cele mai bune criterii de organizare pe care le poate oferi spitalul; forta deciziei a fost unanimitatea Consiliului medical al spitalului, care nu a stabilit care sunt argumentele epidemiologice si functionale care substantiaza alegerea intre o zona si alta, ci doar ca trebuie organizata activitatea la etajul 2 in Clinica Medicala.

Suntem in parte de acord cu dr Letitia Coriu: cele 24 de paturi trebui operationalizate, scoaterea din conservare a celor 24 de paturi fiind pentru prima oara solicitata de medicii din Clinica de Medicina Interna, propunand spitalizarea in continuare a pacientilor care au depasit perioada de contagiozitate: ” Managerul a propus transformarea intregului etaj (52 paturi) in paturi COVID. Dar nu se poate, caci se depaseste procentul stabilit (10% din toate paturile din spital). Adica: 10% din 311 paturi: 8 COVID ATI si 28 Medicala (un pic peste 10%; credem ca s-a stabilit acest numar in functie de locatie, dar in fine). Pe de alta parte este si problema oxigenului (dar aici este foarte probabil ca exista toata grija conducerii Spitalului tinand cont de specificatiile uzinei de oxigen etc). Deci, cele 24 paturi nu trebuie inghetate: pe ele pot fi internati in continuare pacienti care nu mai sunt contagiosi si care au patologie care reclama ingrijirea in continuare. In niciun caz puse in conservare (acesta este termenul). Nu putem pierde niciun pat pentru pacienti!” (interviu pentru un anumit ziar pe 3.10.2021)

A transforma intreaga zona de la etajul 2 in zona rosie (52 paturi) presupune insa foarte multe, printre care: relocarea spatiilor administrative ale sectiei, a camerelor de garda, a, si asa insuficientelor, camere pentru activitate medicala ale unei sectii deja reduse prin decizia ilegala a managerului anterior, precum si asigurarea de personal medical in numar corespunzator (fiind cu totul insuficient la acest moment pentru cele 28 de paturi din zona rosie din Clinica Medicala si in care in momentul actual se afla deja pacienti cu necesar de ventilatie, urmariti si ingrijiti de aceleasi cadre medicale insuficiente). Nu in ultimul rand lipsa unui computer tomograf, a echipamentelor de monitorizare continua a acestor bolnavi gravi, lipsa resurselor materiale, samd, cred ca ar trebui reclamata inainte de orice altceva.

De doua saptamani, de cand s-a deschis zona rosie la Medicala, discutam cu managerul spitalului pentru suplimentarea de personal medical (asistente medicale si infirmiere), revenirea in sectie a personalului medical detasat in alte sectii; dl manager a lansat, prea democratic credem, repetat solicitarea catre alte sectii pentru sprijinul de ingrijire. Pana acum, doar “o sa”, “da, trebuie”. Aparte de necesarul masiv de personal (necesitate pe care speram totusi sa o inteleaga sefii de sectii care pot participa cu propuneri si buna vointa), organizarea zonei rosii pe tot etajul presupune o reevaluare complexa a reorganizarii spitalului (detaliile de reorganizare fara blocarea integrala a unei sectii depasesc cadrul de interes public, dar le-am prezentat dlui manager interimar, dr Iordache, care am inteles ca le-a propus spre analiza DSPMB).

Activitatea de spitalizare este avizata de DSPMB; fara avizul DSPMB activitatea de spital nu se poate realiza! Asta este legea, fie ca ne place fie ca nu! Deciziile DSPMB pot fi contestate (in termen legal), dar trebuie respectate! Daca reprezentantii Consiliului medical condus de directorul medical ar fi avut deschidere pentru analiza unei variante, sau ar fi cautat ei insisi altele, mai bune, daca nu ar fi nesocotit aspectele de legalitate ale planului initial de rezilienta (desi au fost instiintati direct de noi citand fidel din raportul inspectorilor DSPMB, dar si prin punctul vedere juridic al Consilierului juridic al spitalului) sigur am fi avut o alternativa mai buna! Desi ORD 434/2021 a fost modificat pe 30.09.2021 (inainte de obtinerea avizului temporar 159/1.01.2021) prin ORD 2004/30.09.2021, in care se elimina acordul neconditionat (si deci arbitrariul decizional) al sefului sectiei, credem ca identificarea altei zone din spital (in plin val 4) este absolut nepotrivita! Circuitele sunt nepotrivite, 24 paturi sunt blocate, nici macar planul initial de rezilienta nu a fost respectat (inscria ordinea fireasca de operationalizare: Medicala apoi ATI COVID, ci nu invers, caci aceasta a condus la blocarea zonei ATI). Daca nu am fi fost surprinsi ca valul 4 desi anuntat a venit pe furis, daca am fi pus interesele generale mai presus de cele individuale, altfel s-ar fi scris lucrurile!

Nu credem ca sunt necesare echipele administrative din afara spitalului; aceasta ar contrazice chiar capacitatea administrativa a sefilor de sectie care sunt administratorii sectiilor pe care le conduc in virtutea unui de administrare pe care il semneaza! Datoria Consiliului medical era sa analizeze toate aspectele, corect medical, nu sa voteze visceral, exercitand o presiune uriasa asupra managerului spitalului! Inspectorii DSPMB trebuie sa controleze, si bine ca o fac, si sa nu decida reorganizari contestabile si disfunctionale”, spun reprezentanții Clinicii Medicale Colțea.