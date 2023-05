În timp ce numărul morților de pe 'acoperișul lumii' crește alarmant, un american a realizat 'tripla coroană' în Munții Everest

Un renumit alpinist american a reușit o performanță rară, denumită "tripla coroană", în regiunea Muntelui Everest, reușind să escaladeze într-un singur sezon vârfurile Everest, Lhotse și Nuptse, în timp ce numărul morților din acest sezon pe cel mai înalt munte din lume a ajuns la 12.

Garrett Madison, în vârstă de 44 de ani, a escaladat joi Lhotse, al patrulea cel mai înalt vârf din lume, la 8.516 metri, la o zi după ce a reușit cea de-a 13-a ascensiune pe Everest, la 8.849 de metri, a declarat Ishwari Paudel, de la compania Himalayan Guides, care îl ajută pe Madison cu logistica, scrie Mediafax.

Madison, care deține compania Madison Mountaineering, cu sediul în Seattle, a escaladat vârful Nuptse, mai mic, dar dificil din punct de vedere tehnic, la 7.855 de metri, pe 8 mai.

"Este foarte dificil să escaladezi toate cele trei vârfuri într-un singur sezon și doar câțiva alți alpiniști au reușit acest lucru", a declarat Paudel, citat de Reuters.

Separat, un oficial al Departamentului de Turism, Khim Lal Gautam, a declarat că cetățeanul canadian Petrus Albertyn Swart, în vârstă de 63 de ani, care s-a îmbolnăvit în "zona morții" în timp ce se îndrepta spre vârful Everest, a murit joi, ridicând la 12 numărul total de decese pe munte în acest sezon. Cel puțin alți trei alpiniști sunt dați dispăruți sau nu au fost contactați.

Oficialul companiei de drumeții Paudel a declarat că Madison a fost însoțit de trei alpiniști sherpa pe toate cele trei vârfuri.

"Suntem extrem de mândri de echipă și de această realizare extraordinară", a declarat Madison pe site-ul companiei sale.

Alpinistul britanic Kenton Cool, care a escaladat tripla coroană în 2013, a declarat că Garrett a fost un "lider de expediție imperturbabil" care își face liniștit treaba.

"Când am escaladat ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Tripla Coroană într-un singur sezon, am spus că nu se va mai face timp de 10 ani", a declarat Cool pentru Reuters.

"Sunt fericit acum că 10 ani mai târziu este Garrett cel care a reușit să realizeze aceeași performanță... bravo!!!".

Cool, în vârstă de 49 de ani, a stabilit săptămâna trecută un nou record de 17 ascensiuni pe Everest de către un alpinist străin.

Un nepalez, Kami Rita Sherpa, a urcat săptămâna aceasta pe Everest pentru a 28-a oară, el fiind deținătorul recordului.