VIDEO Înarmată de SUA și Occident, Ucraina lansează o ofensivă puternică împotriva Rusiei: atac cu aproape 70 de drone

Ministerul precizează că 66 dintre drone au fost doborâte deasupra regiunii Krasnodar, iar celelalte două deasupra Peninsulei Crimeea. ”Ei au încercat să atace rafinării de petrol şi infrastructuri. Potrivit informaţiilor de la faţa locului, nu există răniţi şi nici pagube grave”, anunţă pe Telegram guvernatorul regiunii ruse Krasnodar Veniamin Kondratiev.

Armata ucraineană şi-a multiplicat atacurile cu dronă pe teritoriul rus în ultimele luni, ţintind instalaţii energetice.

Drone ucrainene au lovit două rafinării de petrol ruseşti şi un aerodrom militar, într-un atac nocturn de mare anvergură, declară sâmbătă o sursă din apărarea ucraineană AFP. Ucraina a lovit ”instalaţii tehnologice-cheie” în două rafinării în regiunea Krasnodar (sud), arată sursa. Presa de stat rusă scrie că această instalaţie şi-a întrerupt parţial producţia.

This video published by Ukraine's Energy Ministry purportedly shows an explosion at an oil refinery in Russia's Krasnodar region that was attacked overnight on April 27.

Secretarul american al Apărării Lloyd Austin a anunţat vineri o nouă tranşă din ajutorul destinat Ucrainei, în valoare de şase miliarde de dolari, în contextul în care Statele Unite încearcă să recupereze întârzierile în livrările americane către Kiev după luni de impas în Congres.

Această nouă tranşă este a doua anunţată săptămâna aceasta, după cea de un miliard de dolari anunţată miercuri.

Aceste două sume fac parte din bugetul de 61 de miliarde de dolari al unei vaste asistenţe a Ucrainei, adoptată săptămâna aceasta de Congresul american şi promulgată de către preşedintele Joe Biden.

Rusia a atacat sâmbătă instalații energetice ucrainene în trei regiuni, deteriorând echipamente și rănind cel puțin un muncitor, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, German Galușcenko (pe larg, aici).

Russian Telegram channels report a drone attack on the Slavyansk-EKO refinery, Ilsky oil refinery, and a bitumen plant in Russia's Krasnodar region last night.



Locals report multiple explosions and fires. According to eyewitnesses, the explosions did not stop for more than 30…