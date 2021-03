Încă un județ anunță că NU mai are locuri libere la ATI

Toate locurile la ATI destinate pacienţilor COVID-19 din Harghita sunt ocupate, autorităţile sanitare făcând demersuri pentru suplimentarea numărului acestora.

Directoarea Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Harghita, dr. Tar Gyongyi, a declarat pentru AGERPRES că în judeţ sunt funcţionale 14 paturi ATI, care în acest moment sunt ocupate, respectiv zece locuri ATI la Spitalul municipal Odorheiu Secuiesc, care este spital suport, precum şi patru paturi pentru pacienţi COVID-19, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc, scrie agerpres.ro.

Drept urmare, s-au început demersurile pentru înfiinţarea a zece paturi de terapie intensivă intermediară la Odorheiu Secuiesc şi a două paturi ATI la SJU Miercurea Ciuc.

Dr. Tar Gyongyi a punctat faptul că şi în Harghita creşte numărul de îmbolnăviri şi consideră că reînceperea şcolii a determinat acest lucru.

"Noi, înainte de începerea semestrului, am avut, în medie, 5-7 cazuri pe zi, acum avem 25-30 de cazuri pe zi. E evident că s-au înmulţit cazurile, norocul nostru este că am pornit dintr-o poziţie bună. Noi am avut rata de infectare la 14 zile undeva la 0,5 (la mia de locuitori - n.r.) şi am avut şi paturi de ATI libere, jumătate din capacitate era ocupată. Acum e totul plin, vedem că cifrele cresc, tot mai multe şcoli au elevi, profesori infectaţi. Şi acum urmează, chiar dacă în şcoli se stopează fenomenul, dar urmează ca în familie să apară contacţii lor, bunicii, vecinul cu care au intrat în contact", a precizat aceasta.

Ea a subliniat că ne aflăm într-o cursă cu virusul, dar acum avem un mijloc activ de a ne apăra - vaccinul şi nu doar mijloace pasive, adică purtarea măştii, distanţarea fizică şi igiena.

"Acum avem nu numai un mijloc pasiv de a ne proteja, cum a fost anul trecut - mască, distanţare şi igienă, acum avem un mijloc activ, vaccinul. Practic, suntem într-o cursă cu virusul. Virusul încearcă să se răspândească, să se înmulţească, să se adapteze la condiţiile schimbate, adică la vaccin, noi încercăm să luptăm împotriva lui. Care dintre cei doi combatanţi este mai rapid câştigă spaţiu şi timp. Deci, dacă virusul îşi modifică caracteristicile mai rapid decât noi, atunci o să ajungem să fim nevoiţi să vaccinăm cu vaccinuri noi sau doze suplimentare. Dacă noi suntem destul de operativi şi reuşim să oprim răspândirea virusului, atunci scăpăm mai repede", a arătat şefa DSP Harghita.

Informaţiile furnizate de Instituţia Prefectului Harghita arată că, în ultimele 24 ore, s-au înregistrat în judeţ 31 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, rata de infectare la nivelul judeţului ajungând la 0,88 cazuri la mia de locuitori.

De asemenea, în spitalele din Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Gheorgheni şi Topliţa se află internate 144 de persoane.