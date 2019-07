Incident șocant - Viceprimarul unui oraș a fost atacat cu arme albe într-o zonă intens circulată

Atac cu arme albe asupra viceprimarului din Codlea, Erwin Albu. Mai mulți indivizi necunoscuți înarmați cu leviere și cuțite l-au atacat pe edilul urbei tocmai când acesta ieșea din clădirea Primăriei potrivit brasovstiri.ro.

Întreaga agresiune s-a petrecut în parcarea din fața clădirii care adăpostește primăria, un loc extrem de circulat din localitate . Un individ a văzut întreaga scenă și a sărit să-l ajute pe Erwin Albu, dar a fost și el agresat. Atacatorii și-au dat seama că au atras atenția și că se expun în acel loc așa că s-au urcat într-o dubă albă cu numere de Vâlcea VL 69 BRM și s-au făcut nevăzuți.



Erwin Albu a anunțat imediat Poliția care a pornit pe numele agresorilor.

„Tocmai am fost atacat in plina strada de trei indivizi cu levier si cutit, in parcarea de langa primarie. Un concetatean care a sarit sa ma apere a fost si el atacat. Indivizii au fugit cu o duba alba cu nr aproximativ VL 69 BRM. Duba a fugit spre Brasov (sau Vulcan).

Vina mea a fost ca i-am apostrofat ca au aruncat o hartie pe geam cand asteptau in coloana de masini in fata primariei spre sensul giratoriu de la Kaufland. Ei au tras pe dreapta si si-au facut damblaua.

Politia ii cauta acum.

Daca puteti da informatii, va sunt recunoscator”, a povestit Erwin Albu.