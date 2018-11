Incendiu puternic în parcarea unui bloc din Capitală. Unul dintre şoferi se afla la volan când maşina a început să ardă

Incendiu puternic în parcarea unui bloc din Capitală. Trei maşini au ars după ce un transformator de curent a luat foc, iar flăcările s-au extins la autoturisme. Unul dintre proprietari se afla la volan când maşina a început să ardă, informează observator.tv.

Focul a izbucnit puţin după miezul nopţii, când un transformator de curent electric s-a aprins din cauza unui scurtcircuit. Imediat, flăcările au cuprins şi o maşină parcată în apropiere.

"Eram în maşină, la volan şi deodată flăcări în spate. Am încercat să ajung la extinctor. Nu mai am acte, nu mai am maşină, nu mai am nimic", a declarat proprietarul uneia dintre maşini.

Din fericire, omul a reuşit să iasă la timp din maşina care a ars în totalitate. Focul a cuprins apoi alte două autoturisme. Echipele de intervenţie au sosit în câteva minute cu trei autospeciale, un echipaj de descarcerare şi o ambulanţă SMURD.

"Ajunşi la locul intervenţiei, am constatat că incendiul se manifesta violent la un autoturism care a ars în totalitate. S-a propagat şi la un al doilea care a ars la compartimentul motor şi a fost afectat de efectul termic şi al treilea autoturism", a declarat sublocotenent Toma Bogdan.

La faţa locului au venit şi reprezentanţii companiei de electricitate.