Începe eXplore, festival dedicat dansului contemporan: evenimentul se va desfăsura între 16 și 25 octombrie

Ediţia #15 a eXplore festival - Bucharest International Dance and Performace se va desfăşura anul acesta între 16 şi 25 octombrie la Muzeul Naţional al Literaturii Române, WASP Working Art Space and Production, Muzeul Municipiului Bucureşti: Muzeul Theodor Aman, Colecţia de artă Ligia şi Pompiliu Macovei, Palatul Suţu, online, pe eXplore festival şi WASP Working Art Space and Production, informează News.ro

"Fie că ne raportăm la istorie pentru a căuta inspiraţie sau pur şi simplu pentru a ne cunoaşte mai bine, fie că privim spre viitor pentru a înţelege şi căuta soluţii, prezentul ne provoacă întotdeauna cel mai bine să explorăm noi versiuni ale modului în care producem şi prezentăm. Nici o altă perioadă din ultimii 15 ani nu ne-a provocat mai mult! eXplore festival #15 propune publicului o serie de incursiuni-eseu asupra relaţiei dintre mişcare, spaţiu şi timp, din perspectiva unui dialog între corp-imagine-sunet. Ce alt moment ar fi mai potrivit pentru a experimenta noi moduri de existenţă artistică, reală, autentică? Ce alt moment mai bun decât cel de acum pentru a fi (şi altfel) împreună?”, spune Andreea Căpitănescu, director artistic.

Program:

Vineri // 16.10.2020 // 18:30 - 20:00 // Grădina Muzeului Naţional al Literaturii Române

• ABIS: proiecţie de film şi discuţii

Filmul documentar “Abis” de Matei Bejenaru (RO, 2019, video-art, 24’) explorează personalitatea enigmatică şi carismatică a lui Irinel Liciu, prim-solistă a baletului Operei Române din Bucuresti în anii '50-'60. Discuţie moderată de Ion Bogdan Lefter, cu Matei Bejenaru, Adina Cezar, Liana Tugearu şi Ioan Tugearu, precedată de proiecţia filmului documentar.

sâmbătă - 14.30 - 16.30 - Grădina Muzeului Naţional al Literaturii Române

• DUET-C ELIADE de Roel Heremans (Belgia). Performance participativ. Acţiune continuă pentru grupuri de 2, 4, 6 sau 8 persoane simultan

sâmbătă - 17.00 - Muzeul Naţional al Literaturii Române

• EMBER / Judith State, István Téglás şi Radu Dumitriu

Performance instalaţie, work in progress

sâmbătă - 19.30 - 21.30 - WASP Working Art Space and Production

instalaţii performative, video instalaţii

duminică - 18.30 - 20.30 - WASP Working Art Space and Production

Instalaţii performative, video instalaţii

luni - 15.00-/ online - eXplore festival

• Being together (in between disciplines) / Dialog cu Manuel Pelmuş (Romania/Norvegia)

joi - 15.00 - online - eXplore festival

• Being together (in between disciplines) / Dialog şi video-prezentare cu Roel Heremans (Belgia)

joi, vineri, sâmbătă - Colecţia de artă Ligia şi Pompiliu Macovei, Muzeul Theodor Aman, Palatul Suţu

• Fără titlu (2020) – Expoziţie colectivă de Manuel Pelmuş, cu: Rolando Matsangos, Diana Spiridon, Cristina Toma

expoziţie colectivă, acţiune continuă (ro)

vineri, 23.10.2020 - 15.00 - online - eXplore festival

• Being together (in between disciplines) - Discuţie cu Ilinca Păun Constantinescu & Micheline Dufert

vineri, 23.10.2020 - 19.00 - online - eXplore festival

• M(OTHERS) de Eszter Salamon / performance, urmat de dialog între Eszter Salamon şi Andreea Căpitănescu

duminică, 25.10.2020 - 15.00 - online - eXplore festival

• Zoom in/out // lucrări video-art (premieră), urmat de dialog între Emil Ivănescu, curator Anuala de Arhitectură Bucureşti, preşedinte OAR Bucureşti şi Andreea Căpitănescu, director artistic eXplore festival

- instalaţii deschise spre vizitare între 19-25.10.2020 orele 15.00 - 19.00, la WASP Working Art Space and Production, cu programare la email: contact@waspmagazine.com.