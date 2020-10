Leonardo DiCaprio, Meryl Streep şi Timothee Chalamet vor juca în comedia 'Don’t Look Up' produsă de Netflix

Leonardo DiCaprio, Meryl Streep şi Timothee Chalamet se vor alătura lui Jennifer Lawrence în distribuţia cu multe staruri a filmului "Don’t Look Up", o nouă comedie pentru Netflix regizată de Adam McKay, potrivit Variety, citată de News.ro

Jonah Hill şi Himesh Patel sunt de asemenea în film, alături de Ariana Grande, Kid Cudi şi Matthew Perry. Anterior, Cate Blanchett şi Rob Morgan au fost anunţaţi ca parte din distribuţie.

McKay, regizorul din spatele "Step Brothers", "Anchorman", "Talladega Nights" şi "The Big Short", va scrie şi va regiza "Don’t Look Up", care urmăreşte doi astronomi de nivel mediu care se angajează într-un turneu media pentru a avertiza omenirea despre un asteroid iminent care ar putea distruge planeta.

Lawrence şi DiCaprio i-ar interpreta pe cei doi astronomi, dar Netflix nu a confirmat.

Filmările urmează să înceapă înainte de finalul anului.

McKay va produce filmul cu Kevin Messick prin compania McKay’s Hyperobject Industries.

Înainte de "Don’t Look Up", DiCaprio a jucat în adaptarea "Killers of the Flower Moon" a lui Martin Scorsese.

Streep a lucrat la un alt film pentru Netflix, "The Prom", de Ryan Murphy, lansat în curând, dar şi în comedia "Let Them All Talk", de Steven Soderbergh pentru HBO Max.

Chalamet, care a jucat înainte cu Streep în remake-ul "Little Women", de Greta Gerwig, a lucrat la "Dune", "The French Dispatch" şi "Going Electric", filmul despre Bob Dylan de James Mangold.