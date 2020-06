Începe o noă săptămână de proteste în SUA

SUA au început luni o nouă săptămână pe fondul violenţelor de stradă înregistrate în ultimele zile în mai multe oraşe, în urma incidentului din Minneapolis soldat cu moartea lui George Floyd, un bărbat afro-american care a decedat după ce un ofiţer de poliţie alb l-a apăsat cu genunchiul pe gât timp de aproape nouă minute, transmite dpa potrivit Agerpres.

Protestele au degenerat în incendieri şi acte de vandalism, iar ciocnirile cu forţele de poliţie s-au intensificat.Poliţia din mai multe oraşe a fost acuzată de folosirea unor tactici dure contra demonstranţilor, în timp ce autorităţile au dispus interdicţii de circulaţie în timpul nopţii la Washington, Minneapolis, Los Angeles şi Houston.În timpul protestelor au fost arestate câteva sute de persoane, iar mai mulţi jurnalişti au fost răniţi de poliţie.Duminică seară, noi confruntări între poliţişti şi manifestanţi au avut loc la Philadelphia şi New York, precum şi într-un centru comercial din Santa Monica, în apropiere de Los Angeles.Aproximativ 5.000 de soldaţi din Garda Naţională au fost desfăşuraţi în 15 state şi în capitala federală Washington, unde numeroşi demonstranţi s-au comasat în faţa Casei Albe, scandând diverse sloganuri şi aprinzând focuri. Potrivit cotidianului The New York Times, preşedintele Donald Trump a fost dus vineri seară într-un buncăr, în timpul unei manifestaţii similare în faţa reşedinţei oficiale.Manifestaţii s-au desfăşurat de asemenea la Miami şi New York, unde participanţii, în special tineri, au scandat 'Black Lives Matter' ('Viaţa negrilor contează') şi 'Nu pot respira' (ultimele cuvinte rostite de George Floyd înainte de a deceda).Până în prezent, poliţistul Derek Chauvin a fost arestat şi inculpat pentru omucidere involuntară în cazul George Floys. Poliţistul urmează să compară în cursul zilei în faţa instanţei pentru o primă audiere.Un video filmat pe 25 mai de către un trecător arată cum un agent de poliţie îl ţine la sol pe Floyd timp de mai multe minute, cu un genunchi pe gâtul bărbatului, care se plânge că nu mai poate respira. Agentul, un alb, îi răspunde să stea calm, iar un al doilea poliţist îi ţine la distanţă pe trecătorii care încep să se strângă, în timp ce bărbatul ţintuit la pământ încetează să se mai mişte şi pare inconştient.