Începe reabilitarea UPU a Spitalului Municipal Hunedoara: 5 milioane de lei de la Guvern

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat, sâmbătă, la Hunedoara, că MS va asigura finanţarea unui proiect de reabilitare a Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Municipal, fiind vorba de suma de cinci milioane de lei. Ea a spus că, ulterior, se vor găsi şi medici care să lucreze în acest spital. "Medicii vin, pentru că în afară de salarii au nevoie şi de nişte condiţii în care să lucreze", a afirmat Pintea.

Sorina Pintea a făcut aceste declaraţii, sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul Municipal Hunedoara.

"Există un proiect de modernizare, dar nu este finanţat. Am discutat cu cei din Unitatea de Primiri Urgenţe, cu managerul spitalului, am aflat şi care sunt costurile estimative şi Ministerul Sănătăţii ia în calcul finanţarea, cinci milioane de lei. Nu este o sumă mare, bugetul pentru investiţii al Ministerului Sănătăţii este unul istoric, dar pentru echipamente, vreau să precizez. Doar că acest spital are nevoie de reabilitare în zona de Primiri Urgenţe", a spus Pintea

Ea a mai spus că finanţarea va fi aprobată săptămâna viitoare, dar restul termenelor ţin de licitaţii şi procedurile de achiziţii pe care spitalul va trebui să le facă.

Pintea a adăugat că după reabilitare vor veni şi medici care să lucreze în acest spital.

"Medicii vin, pentru că în afară de salarii au nevoie şi de nişte condiţii în care să lucreze. Şi categoric asta trebuie să fie preocuparea noastră, spitalul are preocupare în acest sens, noi vom veni cu finanţarea proiectului de reabilitare (...) În afară de salarii este nevoie şi de dotări cu echipamente, pentru că până la urmă ei salvau vieţi cu mâinile goale, dacă stăm bine să ne gândim, dar pe de altă parte este nevoie şi de respect pe care această categorie profesională îl merită. Nu există pădure fără uscături, dar nu trebuie să blamăm o întreagă tagmă pentru câteva greşeli, pentru câteva uscături. De aceea cred că trebuie să le acordăm şi respectul cuvenit", a afirmat Pintea.

Ea s-a declarat mulţumită de modul în care au fost folosiţi banii alocaţi de minister pentru modernizarea Secţiei de Terapie Intensivă.

"Pe de altă parte am fost în Secţia de Terapie Intensivă, a cărei modernizare a fost asigurată de Ministerul Sănătăţii, şi pot să vă spun că banii au fost folosiţi eficient. M-am uitat aşa cu ochiul fostului manager şi sunt chiar foarte, foarte mulţumită de ce s-a întâmplat aici", a afirmat ea.