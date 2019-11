Incident șocant în lumea fotbalului: hoții au atacat autocarul unei echipe și au înjunghiat mai mulți jucători/ FOTO

Autocarul echipei din prima ligă nigeriană, FC Ifeanyi Ubah, a fost atacat de un grup de hoți înarmați, care au rănit grav mai mulți jucători.

Clubul a anunțat pe pagina oficială de Facebook că hoții au tras mai multe focuri de armă asupra autocarului, în apropiere de localitatea Lokoja. Echipa se îndrepta spre Kano, locul unde urma să dispute o partidă cu Jigawa Golden Stars.

”Șoferul a fost împușcat, iar mai mulți jucători și membri ai staffului au fost răniți grav. Persoanele rănite primesc momentat îngrijiri medicale”, au anunțat cei de la FC Ifeany Ubah într-un comunicat oficial.

Se pare că atacatorii purtau uniforma NYSC (n.red National Youth Service Corps), iar incidentul s-a petrecut în jurul orei 13:30.

În același comunicat, oficialii Ifeanyi Ubah s-au adresat Guvernului Federal și Federației de Fotbal a Nigeriei pentru a întări securitatea echipelor de fotbal.

Our players and officials were attacked by armed robbers along Kabba junction near Lokoja this afternoon on their way to Kano to honour Sunday's @LMCNPFL #MD6 fixture against Jigawa Golden Stars. pic.twitter.com/reYdN2hWvA