Incidente grave după Manchester Cy-Liverpool: Autocarul cormoranilor a fost atacat de huligani, Jurgen Klopp a fost rănit

Fanii lui Manchester City au atacat autocarul în care se aflau cei de la Liverpool

Liverpool își continuă sezonul modest, asta după ce cormoranii au pierdut fără drept de apel pe Etihad Stadium, cu Manchester City.

Jurgen Klopp și jucătorii săi nu au avut parte de un drum liniștit înapoi spre casă.

Autocarul cormoranilor a fost atacat de către suporterii celor de la Manchester City, iar tehnicianul german al celor de la Liverpool a fost rănit, anunță hotnews.ro.

În acest sens, cei de la Manchester City au emis și un comunicat de presă.

„Clubul Manchester City FC a fost informat că antrenorul lui Liverpool a suferit răni pe drumul de întoarcere după meciul de astăzi. Înțelegem că un obiect a fost aruncat către autobuz într-o zonă rezidențială.

Incidentele de acest gen sunt total inacceptabile și condamnăm ferm acțiunile celor responsabili. Vom sprijini pe deplin investigația poliției din Greater Manchester asupra acestui incident, în orice mod putem.

În plus, clubul nostru este dezamăgit de faptul că s-au auzit scandări nepotrivite din partea suporterilor lui City în timpul meciului de astăzi. Regretăm orice ofensă pe care ar fi putut-o provoca aceste scandări.” - se arată în comunicatul oficial alclubului.

