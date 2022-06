Incidente la Jubileul de Platină: Boris Johnson, huiduit și ironizat la slujba de la Catedrala St. Paul (Video)

Premierul britanic Boris Johnson a fost întâmpinat vineri cu huiduieli şi ironii, dar şi câteva aplauze, la Catedrala St. Paul din Londra pentru a participa la o slujbă religioasă care celebrează domnia istorică de 70 de ani a reginei Elisabeta a II-a, relatează agenţia de presă Reuters, scrie AGERPRES.

Prime Minister Boris Johnson was met with boos and cheers from the crowds gathered at St Paul's Cathedral as he arrived for the National Service of Thanksgiving.



