VIDEO FOTO Incidentul mortal de la bordul Singapore Airlines - Ce sunt turbulenţele aeriene şi cât de periculoase sunt. Vor creşte mult în următoarele decenii

Turbulenţele apar atunci când un avion zboară prin mase sau curenţi de aer care se ciocnesc şi se deplasează la viteze foarte diferite, scrie CNN.

În timpul turbulenţelor, avionul începe să vibreze, să piardă din altitudine din cauza golurilor de aer sau să se zgâlţâie.

În cazul unor turbulenţe uşoare şi moderate, pasagerii pot simţi o presiune, iar obiectele neasigurate s-ar putea deplasa prin cabină. Dar, în cazurile severe, turbulenţele pot arunca pasagerii din scaun, mai ales dacă nu poartă centura de siguranţă, proiectându-i prin cabină, ceea ce poate provoca rănirea gravă şi, uneori, chiar moartea.

În martie 2023, turbulenţele severe de la bordul unui avion privat au dus la moartea unui fost oficial al Casei Albe, la doar câteva zile după ce şapte persoane fuseseră transportate la spital după ce un alt zbor comercial a suferit de pe urma unor turbulenţe semnificative.

În iulie 2023, şapte persoane au fost rănite la bordul unui zbor Hawaiian Airlines către Sydney, Australia, când avionul a fost zguduit de turbulenţe puternice, iar în decembrie 2022, 36 de persoane au fost rănite la bordul unui zbor Hawaiian Airlines care a decolat din Arizona către Honolulu, 20 de persoane fiind transportate la urgenţă.

Un studiu din septembrie 2022 prevede că turbulenţele în aer vor creşte semnificativ pe glob până în perioada 2050-2080, în special de-a lungul celor mai aglomerate rute de zbor, iar cel mai violent tip de turbulenţă va creşte cel mai mult.

