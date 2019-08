INCREDIBIL Telefonul Alexandrei a fost găsit ÎNTREG: Putea fi detectat, iar anchetatorii încep expertiza

Surse din Anchetă au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, că telefonul Alexandrei, găsit în parcul central din Caracal, era întreg. Astfel, pe baza acestei descoperiri, anchetatorii ar putea reface traseul fetei din ziua dispariției.

Dacă Alexandra avea activată opțiunea de localizare, polițiștii și procurorii vor putea, pe baza datelor de la satelitul la care s-a conectat aparatul, unde a fost în ziua dispariției și pe unde a "umblat" telefonul, până să fie găsit de anchetatori.

Mobilul a fost deja trimis la București, iar specialiștii Poliției scormonesc acum în memoria aparatului pentru a găsi probe.

Telefonul Alexandrei a fost gasit in parcul din orasul Caracal, acolo unde a fost gasita si cartela telefonica. Telefonul si cartela au fost separate si aruncate in locuri diferite in parc. Sursele citate spun ca Dinca le-a aratat anchetatorilor unde a aruncat telefonul si cartela.