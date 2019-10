Incredibila replică a artistului Banksy, după vânzarea la licitalie a unui tablor cu 9,9 milioane de euro

Artistul stradal Banksy, al cărui tablou "Devolved Parliament" care înfăţişează Camera Comunelor ca fiind plină de cimpanzei şi care a fost adjudecat joi la Sotheby's pentru 10 milioane de lire sterline, a spus ironic că îi pare rău că nu îl mai deţine, potrivit news.ro.

"Devolved Parliament" a fost adjudecat la 9,9 milioane de lire sterline (11,1 milioane de euro), joi seară, la Londra.

"Un preţ record a fost atins aseară de o pictură de Banksy. Păcat că nu-mi mai aparţine", a scris ironic artistul, laconic, pe contul de Instagram. Lucrarea a stabilit un record pentru artist.

În 2011, opera a fost achiziţionată de un cumpărător misterios care a revândut-o joi. Ea a fost adjudecată după 13 minute "de licitaţii disputate" în care zece colecţionari au ridicat preţul, a indicat casa Sotheby's.

Artistul a însoţit reacţia sa cu o fotografie pe care se poate citi un citat al criticuluid e artă Robert Hughes. El deplânge turnura mercantilă care a cuprins lumea artei, ceea ce sugerează că replica lui Banksy, pretins decepţionat că nu mai deţine opera de 10 milioane de lire sterline, este ironică.

"Arta ar trebui să ne facă mai lucizi şi mai inteligenţi. Ar trebui să ne trezească senzaţii coerente pe care altfel nu le-am fi avut. Dar preţul unei opere este de acum înainte parte integrantă din funcţia sa, care a devenit aceea de a aştepta să-i crească preţul agăţată pe perete. În loc să-i aparţină lumii întregi - cum este cazul unei cărţi - arta devine proprietate particulară a unei persoane care şi-o permite fin punct de vedere financiar. Să presupunem că fiecare carte din lume costă un milion de dolari, imaginaţi-vă ce efect catastrofal ar avea în cultură", este citatul criticului de artă.

Banksy a creat "Devolved Parliament" pentru Bristol Museum în 2009, care a atras peste 300.000 de vizitatori şi a făcut parte dintr-una dintre cele mai vizitate expoziţii ale anului.

Proprietarul anonim al picturii - cea mai mare realizată de Banksy (cu o lăţime de 4 metri) - a împrumutat-o muzeului la începutul acestui an pentru a marca un deceniu de la deschiderea expoziţiei permanente şi data iniţială stabilită pentru Brexit, 29 martie.

Vânzarea a avut loc la un an după ce Banksy însuşi a intervenit într-o licitaţie Sotheby's, unde lucrarea "Girl with Balloon" s-a distrus în faţa publicului şi a căpătat un nou titlu, "Love is in the Bin".