Indiana Jones a debutat în box office-ul din SUA: Încasări de peste 60 de milioane de dolari

A cincea parte din saga „Indiana Jones” de la Disney a ocupat primul loc în box office-ul nord-american, încasând în weekendul de lansare 60 de milioane de dolari, o sumă sub aşteptări, potrivit Variety.

Este o sumă decentă pentru un film de mare succes care se adresează unui public mai în vârstă, dar „Indiana Jones and the Dial of Destiny”, unul dintre cele mai scumpe filme din toate timpurile, a costat 295 de milioane de dolari, conform News.ro.

A fost un weekend dezamăgitor la box office, deoarece „Ruby Gillman, Teenage Kraken”, un film de familie cu un buget de 70 de milioane de dolari, produs de DreamWorks şi Universal, a intrat la debut pe locul şase, cu 5,2 milioane de dolari. Pe lângă „Dial of Destiny” şi „Ruby Gillman”, aventura cu supereroi DC „The Flash” a coborât pe locul opt în cel de-al treilea weekend de la lansare, cu 5 milioane de dolari, o altă scădere dezamăgitoare de 67%. Acesta nu a depăşit încă 100 de milioane de dolari pe plan intern, vânzările de bilete fiind de 99,2 milioane de dolari până în prezent.

La cincisprezece ani de la cel de-al patrulea episod, Harrison Ford, în vârstă de 80 de ani, îl interpretează din nou pe celebrul arheolog într-unul dintre cele mai aşteptate blockbustere de familie ale anului.

James Mangold i-a luat locul lui Steven Spielberg, care a regizat toate filmele din 1981.

Disney a avertizat deja că aceasta va fi ultima apariţie a lui Harrison Ford într-unul dintre rolurile sale memorabile din carieră.

În acest nou episod, actriţa Phoebe Waller-Bridge (din seria „Fleabag”) o interpretează pe fina lui Indiana Jones.

„Spider-Man: Across the Spider-Verse”, produs de Sony, a rămas în clasament pe locul al doilea, cu 11,6 milioane de dolari în al cincilea weekend de la lansare, şi „Elemental” de la Pixar a ocupat locul trei, cu 11,3 milioane de dolari în al treilea weekend de la lansare.

„Spider-Verse” a generat 340 de milioane de dolari la box office-ul intern şi a depăşit pragul de 600 de milioane de dolari în ceea ce priveşte vânzările de bilete la nivel mondial. Iar „Elemental”, care nu s-a ridicat la standardele Pixar, dă dovadă de o rezistenţă modestă, cu 88 de milioane de dolari în America de Nord şi 186 de milioane de dolari în întreaga lume. Se pare că filmul va continua să atragă public pe tot parcursul verii, dar va avea dificultăţi în a-şi justifica bugetul de 200 de milioane de dolari.

Comedia „No Hard Feelings” cu Jennifer Lawrence s-a clasat pe locul al patrulea, cu venituri de 7,5 milioane de dolari din 3.208 cinematografe, în scădere cu 52% faţă de debut. Filmul Sony Pictures, care a costat 45 de milioane de dolari, a avut încasări de 29 de milioane de dolari în America de Nord şi 20 de milioane de dolari la box office-ul internaţional.

Filmul „Transformers: Rise of the Beasts” completează din nou topul primelor cinci locuri, adăugând 7 milioane de dolari din 2.852 de săli, la cea de-a patra sa lansare. Până în prezent, cel de-al şaptelea episod din „Transformers" a obţinut 136 de milioane de dolari în box office-ul intern şi 381 de milioane de dolari la nivel global. Producţia a costat 200 de milioane de dolari.

„Asteroid City”, de Wes Anderson, a obţinut o încasare slabă de 3,8 milioane de dolari, în timp ce drama s-a extins în 1.901 cinematografe. Până în prezent, filmul în care apar multe vedete, în frunte cu Scarlett Johansson şi Jason Schwartzman, a generat 18,1 milioane de dolari în America de Nord şi 29 de milioane de dolari în întreaga lume. Nu este un rezultat rău pentru un film independent în vremuri post-COVID.

După o serie de lansări sub aşteptări la începutul verii, proprietarii de cinematografe îşi păstrează speranţa pentru cele din iulie precum „Mission: Imposibil 7”, „Oppenheimer” şi „Barbie” al lui Greta Gerwig pentru a umple locurile în multiplexuri.