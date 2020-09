Industria de evenimente din România este pregătită pentru revenirea la normalitate, anunță AROC

Asociaţia Română a Organizatorilor de Concerte (AROC) a transmis vineri că este optimistă în ceea ce priveşte reluarea evenimentelor live de dimensiuni medii şi mari. În urma întâlnirii din 9 septembrie cu viceprim-ministrul Raluca Turcan şi cu reprezentanţi ai Guvernului, „au fost puse cu succes bazele reluării sectorului live în 2021, în condiţii de maximă siguranţă”, se arată într-un comunicat remis News.ro.

În perioada următoare vor fi organizate grupuri de lucru, sub coordonarea Ralucăi Turcan, menite să găsească soluţii pentru repornirea industriei de evenimente din ţară.

„Industria de evenimente, nu doar în România, ci în întreaga lume, se numără printre sectoarele grav afectate de pandemia Covid-19, fiind printre singurele industrii care au fost oprite în proporţie de aproape 100% pentru o perioadă de cel puţin un an”, a transmis AROC.

Grupurile de lucru interministeriale care îşi vor începe activitatea din 14 septembrie vor explora soluţii şi vor oferi autorităţilor cunoştinţe în detaliu şi sugestii asupra mai bunei sale gestionări în acest moment şi pe viitor.

Trei mari teme de ordin economic, tehnic şi legislativ, vor fi explorate: Măsuri de susţinere şi relansare economică a sectorului cultural muzical şi festivalier; Un plan de relansare a evenimentelor, care va implica măsuri tehnice şi de siguranţă atât pentru organizatori, cât şi pentru publicul participant; Măsuri legislative pentru susţinerea şi reglementarea coerentă şi sustenabilă a sectorului cultural-muzical.

Guvernul şi-a propus crearea unei scheme de ajutor de stat pentru această industrie, care contribuie în mod susţinut atât la imaginea României la nivel de brand de ţară, cât şi din punct de vedere economic prin prisma turismului cultural.

„Cultura festivalieră, cu un model de business anual, nu beneficiază de redeschiderea parţială a sectorului, iar un colaps al acestei industrii ar atrage după sine căderi în lanţ ale firmelor de producţie, scenotehnică, logistică, ce ar avea efecte grave asupra tehnicienilor şi lucrătorilor care activează în aceste industrii conexe”.

Industria de evenimente din România înseamnă mii de societăţi comerciale şi ONG-uri implicate în organizarea de evenimente indoor şi outdoor, concerte, festivaluri şi altele, toate acestea însumând zeci de mii de angajaţi, furnizori şi colaboratori, a căror activitate profesională a fost grav afectată, în cele mai multe cazuri complet oprită.

„Măsurile de redeschidere trebuie să fie corelate cu realitatea practică cu care membrii AROC şi nu numai se confruntă. Sectorul privat are toată deschiderea de a colabora cu Guvernul şi cu autorităţile statului pentru a discuta şi trasa modalităţi pentru redeschiderea treptată şi în siguranţă a zonei culturale”, a transmis Codruţa Vulcu, vicepreşedinte AROC.

Asociaţia Română a Organizatorilor de Concerte (AROC) are ca scop crearea şi dezvoltarea cadrului organizatoric necesar pentru promovarea intereselor cu caracter profesional, legislativ şi economic ale organizatorilor de concerte şi evenimente culturale din România şi dezvoltarea unor raporturi instituţionalizate cu societatea civilă şi autorităţile publice la nivel naţional şi cu alte organizaţii similare din ţară şi din străinătate, pentru realizarea unor activităţi şi iniţiative care promovează libertatea de exprimare, deontologia profesională, excelenţa şi valorile acestor profesii.

Membrii AROC: ARTmania (ARTmania Festival, Blaj aLive), Asociaţia Fapte (Jazz in the Park), Asociaţia Mozaic (Mozaic Jazz Festival), Asociaţia Festivalul de Film Transilvania (TIFF), Best Music Live, Centrul Cultural Plai (Plai Festival, JazzTM), Comparty Events (diMANSIONS Hit Music Festival), Electric Castle, Emagic Live (Awake Festival), FORM Space, Movement Team (Sports Festival), NEVERSEA, SNRS (Sunwaves Festival), Sprint Media Group, Sublime Romania, Summer Well, The Institute, UNTOLD, VRTW (Vinyl, Rum, Tapas & Wine), Why Not Us (Street Food Festival), Wise Factor (The Fresh).