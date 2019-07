Informații bombă din raportul MAI: filmul complet al celor 5 discuții telefonice dintre Alexandra Măceșanu și autorități

În raportul MAI despre crima din Caracal, document consultat de STIRIPESURSE.RO, se prezinta detaliat ce s-a intamplat in toate cele 5 discutii telefonice dintre victima si autoritati:

La ora 11.05, la nivelul STS Olt s-a primit un apel 112, de la numarul de telefon .... (cartela pre-paid), de la o persoana de sex feminin care s-a recomandat ca fiind Macesanu Alexandra, si care sesiza ca a fost rapita si violata, insa pana la redirectionarea apelului catre dispeceratul IPJ Olt, convorbirea s-a intrerupt.

La ora 11.07, apelul a fost restabilit de catre dispeceratul STS Olt, care a apelat numarul ....., iar convorbirea a fost preluata de catre agent sef principal Florescu Vasilica Viorel, dispecer de serviciu 112 in cadrul IPJ Olt, care a fost sesizat cu privire la comiterea faptelor de lipsire de libertate, agresiune fizica si viol. Imediat, politistul a redirectionat apelul catre dispecerul Politiei Municipiului Caracal, agentul sef principal Tanase Lucica, comunicandu-i totodata datele obtinute de la operatorul STS.

La ora 11.12, Macesanu Alexandra a revenit cu un nou apel la 112, de pe acelasi numar de telefon, sesizand aceleasi aspecte, motiv pentru care dispecerul IPJ Olt a redirectionat apelul catre dispeceratul Politiei Municipiului Caracal, solicitand masuri urgente.

Dupa primirea apelului de la ora 11.12, dispecerul Politiei Municipiului Caracal a transmis sesizarea catre patrula de ordine publica pedestra, formata din agent sef principal Neagoe Florentin si agent sef principal Mechenis Catalin, care actionat in zona 7 Caracal, respectiv strazile Antonius Caracalla si Piata Victoriei, intrucat din datele obtinute de la minora, rezulta ca este posibil sa se afle pe strada Antonius Caracalla nr. 9, adresa pe care aceasta a furnizat-o de pe o carte de vizita gasita la locul unde se afla.

Cu ocazia audierii inregistrarii discutiei telefonice intre operatorul 112 de la nivelul IPJ Olt, Ag. Sef Principal Florescu Vasilica Viorel si victima, s-a constatat ca politistul a avut o atitudine refractara fata de aceasta fara a da dovada de solicitudine si neimplicandu-se in obtinerea de date care sa conduca la identificarea locatiei unde se afla persoana apelanta, respectiv sa o consilieze pe aceasta, ori sa ii ofere sfaturi cu privire la comportamentul ei pana la sosirea echipajelor de politie.

In vederea obtinerii de detaliii suplimentare legate de locatie, agent sef principal Neagoe Florentin a solicitat dispecerului Politiei Municipiului Caracal comunicarea numarului de telefon al victimei, dupa care a apelat-o la ora 11.13, de pe telefonul personal, si a purtat o discutie cu aceasta, ocazie cu care i-a indicat mai multe detalii despre locatia unde se afla si a comunicat adresa de pe cartea de vizita care apartinea unui inginer de cadastru, pe nume Popescu Lucian. De asemenea, minora a dat mai multe detalii legate de curtea imobilului in care se afla si a precizat ca nu poate parasi locatia intrucat in curte se afla un caine lup de care ii este teama.

Intrucat a existat o neconcordanta intre adresa indicata de victima si cea unde se afla aceasta, agentii de politie susmentionati au revenit la Politia Municipiului Caracal si au raportat evenimentul sefului Biroului Investigatii Criminale, comisar de politie Pistol Constantin.

La ora 11.29, apelanta a fost din nou sunata de pe telefonul agentului de politie Neagoe Florentin, ocazie cu care comisar Pistol Constantin a incercat sa obtina informatii legate de locatia in care se afla.

Cu ocazia discutiei telefonice, politistul a incercat sa o calmeze pe fata si i-a cerut sa-i spuna daca stie unde se afla si ce vede in jurul ei. Aceasta a relatat că este sechestrată într-o casă de un bărbat care în acel moment nu se afla lângă ea, fiind plecat la farmacie să cumpere cremă pentru a-i trata rănile provocate la mâini. Totodată, victima a precizat că, în acea curte, se afla un brad, un nuc, o mașină platformă cu fiare vechi, un autoturism gri, și mai mulți câini lupi dezlegați, în continuare, polițistul a întrebat-o dacă are rețea internet pe telefonul de pe care vorbește și răspunsul a fost negativ. Tot cu ocazia convorbirii, șeful biroului i-a solicitat să-i comunice culoarea gardului și dacă poate să iasă din casă și din curte. Cea în cauză a răspuns că gardul este din metal de culoare roșie și nu poate ieși din încăpere deoarece este legată și afară sunt câini lupi. Conform raportului politistului, in acest timp, pe fundal, se auzea latrat de caini, iar fata a afirmat ca nu mai poate vorbi intrucat a revenit barbatul. Din discutie cea in cauza a precizat ca s-ar afla in cartierul Protoseni din Caracal si ca a fost violata de barbat.

În același document se mai arată că discuția este încheiată atunci când pe fundal se auzea lătrat de câin și fata spune că nu mai poate vorbi, deoarece bărbatul s-a întors. Fata a precizat și că a fost violată de bărbat.