Informații în premieră despre MAFIA din Energie. Președintele CNMR face anunțul care cutremură sistemul/ VIDEO

În cel mult trei luni ar trebui să apară nou alege a mineritului, noua lege a redevențelor și noua lege a apelor minerale, care să asigure protejarea intereselor românești în cel mai profitabil, dar și sensibil domeniu al economiei. Dacă acest lucru nu se va întâmplă, Coaliția Națională pentru Modernizarea României (CNMR), o organizație formată din zeci de asociații, sindicate, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai univeristăților din România, va demara o campanie de scoatere la lumină a celor care fură și păgubesc statul, anunță președintele CNMR, Alexandru Cumpănașu.

Într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, Cumpănașu a dezvăluit felul în care Rusia se implică indirect în domeniul energetic din România, dar și alte informații în premieră, cu mize de miliarde de euro.

Reporter: - Ați menționat mafia din energie. Am înțeles că este un domeniu de interes pentru Coaliție. Vorbeați și despre niște proiecte de legi în domeniul acesta. Puteți să ne explicați care sunt intențiile?

Alexandru Cumpănașu: - De trei ani de zile, Coaliția a avut foarte multe inițiative, fie că au fost legislative sau intervenții publice, administrative, care au trecut și care au blocat foarte multe lucruri. În ceea ce privește energia, un război pe care l-am dus cu toate armele, vă pot spune doar atât: DNA și Parchetul au intrat, dar mai au multă corupție. Sunt companii care și-au făcut sediul într-un apartament și doar pentru că au un contract cu un furnizor de energie - iau niște exemple oricare: Complexul Energetic Oltenia, Hunedoara, oricare -, iau de aici și duc către beneficiar, câștigă enorm de mulți bani. Ei nefăcând nimic, pentru că firele nu le aparțin. Când am intrat pe acest fir, a fost cel mai dur moment pentru Coaliție și pentru mine personal. Nu au fost poziții mai dure, informale, pe alt subiect decât pe acesta. Când am intrat în această zonă, l-am audiat pe Borc, era vicepremier și ministrul Economiei la acel moment, l-am audiat pe ministrul Energiei de atunci, pe domnul Grigorescu. Am intrat pe foarte multe fire și am încercat să aflăm ce se întâmplă. Am blocat foarte multe inițiative, iar pentru a bloca și mai multe am cerut și am găsit înțelegere la Ministerul Economiei și la Ministerul Energiei ca să facem parte din grupul de lucru care acum lucrează la realizarea legii minelor, legii redevențelor și legea apelor minerale. Acestea sunt lucrurile care aduc veniturile cele mai mari țării. Dacă ai o lege a minelor în favoarea exploatării de către străini, nu de către români, nu te ajută cu nimic. Dacă redevențele pentru contractele pe care le ai în Marea Neagră sau în altă parte sunt extrem de scăzute, nu te ajută cu nimic. Dacă apa minerală, una dintre marile bogății ale României, o dai pe doi lei tuturor jefuitorilor din lumea asta care au venit și au luat prin corupție în exploatare aceste zone și acum ne vând apa nouă, nu te ajută cu nimic. Cine a greșit? Aceste legi sunt vitale.

Reporter: - Există o perspectivă reală de modificare a lucrurilor, un orizont de timp?

Alexandru Cumpănașu: - Există un orizont de timp și, dacă nu va exista, noi, Coaliția, vom avea o atitudine extrem de agresivă față de cei care se ocupă. S-au mutat grupurile de lucru la Guvern, avem doi reprezentanți în aceste grupuri, am avut amendamente foarte clare, în sensul păstrării banilor și resurselor în România, de către companiile românești, și nu înstrăinării sau cadourilor unor companii din afară care vor doar să vină să exploateze și să exporte profitul.

Reporter: - Când ar putea deveni realitate? Un an, doi?

Alexandru Cumpănașu: - Nu, nu suntem așa de înțelegători. Ne-au aburit o perioadă cu grupurile astea de lucru. Deja de șase luni de zile. Dacă în trei luni de zile aceste legi nu ies și nu ies așa cum trebuie, foarte mulți din băieții ăștia din găști vor fi foarte ușor puși pe tapet. Noi avem și un centru de investigații la Coaliție. Nu dau nume acum, dar atunci vom da nume: cine se opune, de ce se opune, cine fură din energie.

Reporter: - Deci vor fi foarte multe știri din partea Coaliției.

Alexandru Cumpănașu: - Credeți-ne că da. Poate vă dau un indiciu. E adevărat că România nu face afaceri cu Federația Rusă, dar sunt multe companii finanțate și subvenționate prin fonduri de investiții de la Londra, din alte părți - deci să nu ne creadă chiar naivi și neinformații unii -, cu acționariat rusesc, prin zone occidentale sau care par occidentale.

Reporter: - Rușii fac afaceri în România prin acești acești intermediari?

Alexandru Cumpănașu: - O parte din acești intermediari sunt niște personaje care fac rău economiei românești și fură din energie, sunt în legătură cu oameni de afaceri, cu ghilimele, din Federația Rusă, că nu pot să acuz direct statul rus. La fel de grav, anul trecut, statul român a fost în pragul unui colaps pe care puțini români îl știu, un colaps energetic. În luna ianuarie, statul român a rămas în incapacitatea de a furniza energie. Nu a fost o informație neapărat secretă, dar s-a vorbit foarte puțin despre ea.

Reporter: - Vorbise domnul Toma Petcu, parcă, și a fost luat puțin peste picior.

Alexandru Cumpănașu: - Marele expert Petcu Toma a vorbit despre asta, da. Domnul ministru Petcu intrase aproape în colaps, nemaiputând să furnizeze energie pentru întraga țară. Am fost la negocieri atunci cu domnul vicepreședinte Popescu, președintele Meridian, și am pus următoarea întrebare: Avem Complexul Energetic Hunedoara, avem Complexul Energetic Oltenia, exploatări pe bază de cărbune, ce vă oprește să creați o rezervă pe care să o putem folosi la momentul potrivit? Nimic. Oare a fost întâmplătoare această pană? A trebuit să cumpărăm de la cine credeți? De la ucrineni. România a ajuns să cumpere de la Ucraina energie în momente critice. Nu este în regulă. Cred că cineva ar trebui să se uite cam cu cât am cumpărat de la ucraineni energia. Ceea ce noi i-am cerut lui Petcu și îi cerem în continuare este ca aceste două complexe energetice să fie suficient de mult subvenționate pentru a putea să facă acest surplus de energie de care România are nevoie în momente critice, când consumul este maxim. Dacă România intra în imposibilitatea de a furniza la capacitate maximă, numai restartarea Complexului Energetic Hunedoara ne costa două miliarde de euro.

Mai am o întrebare pentru șeful de la Complexul Energetic Oltenia. Am zis că nu dau nume, dar asta este 0,0001% din ce se întâmplă în energie. Dacă lucrurile astea nu se schimbă în trei luni de zile, le veți afla pe toate. De ce a refuzat un investitor american, al cărui nume nu îl dau acum (documentul ne-a parvenit și nouă pentru că sindicatul este parte din acest proces), de patru miliarde de dolari? Repet: De ce a refuzat o investiție de patru miliarde de dolari în Complexul Energetic Oltenia, din care acest complex se dezvolta și vindea energie altor țări? Coaliția a încercat să se întâlnească cu el. Este mai ușor să te întâlnești cu ministrul Economiei decât cu șefii acestor companii cum este Complexul Energetic Oltenia. Noi, Coaliția, vom face lumină cu orice preț cu privire la această zonă extrem de obscură.

