Întâlnire neoficială a membrilor Consiliului de Securitate, la sfârşitul săptămânii în Suedia

Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate vor avea la sfârşitul săptămânii o "întâlnire neoficială" în Suedia pentru a-şi regăsi unitatea şi credibilitatea în contextul în care această instanţă este profund divizată în privinţa conflictului din Siria, şi-a exprimat speranţa organizatorul suedez, relatează AFP. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, va efectua o vizită în regatul scandinav vineri, sâmbătă şi duminică, anunţă Agerpres.

Este vorba despre "a recrea un dialog", "a relansa o dinamică", cu "umilinţă şi răbdare", a explicat jurnaliştilor adjunctul ambasadorului suedez la ONU, Carl Skau. "Este important pentru credibilitatea Consiliului", a insistat diplomatul a cărui ţară este un membru nepermanent. Obiectivul principal al acestei "consfătuiri" nu îl reprezintă conflictul din Siria, dar urmează să ocupe un punct central, pentru că a reuşit, de mai multe luni, să divizeze profund membrii Consiliului de Securitate. "Avem nevoie de idei noi asupra aspectului politic pentru a face progrese", a subliniat Carl Skau.

Consiliul de Securitate organizează în fiecare an o întâlnire neoficială pentru reprezentanţii săi ce are loc de obicei în împrejurimile New Yorkului. În Suedia, aceasta va avea loc la reşedinţa de vară de la Backakra a lui Dag Hammarskjold, al doilea secretar general din istoria ONU, decedat în 1961 în urma prăbuşirii unui avion în Africa în circumstanţe niciodată elucidate. Unele dintre ţările nemembre se arată critice faţă de această vizită în Suedia. Cu toate conflictele care există pe masă, în special cel din Siria, este anormal ca membrii Consiliului să plece atât de departe, a acuzat un ambasador sub acoperirea anonimatului. "Ce se va întâmpla dacă intervine ceva grav?", s-a întrebat el.