INTERCEPTARE Presiunea lui Dan Tocaci asupra plătitorului generalilor SRI, la intenția de a devoala cazul: 'Dacă explodează asta eu rămân pe drumuri'

O înregistrare telefonică ajunsă în posesia autorului acestui material, în care protagoniști ar fi omul de afaceri Cătălin Hideg și apropiatul lui Coldea și Dumbravă, Dan Tocaci, scoate la iveală rugămințile acestuia din urmă la adresa primului de a nu devoala în mass-media cazul de pretinsă corupție din jurul celor doi generali în rezervă din SRI.

Concret, potrivit înregistrării parcurse de redacție, se pare că Dan Tocaci ar fi avut o legătură strânsă cu cei doi generali și ar fi fost pe filiera legăturii dintre Hideg și cei doi foști oficiali.

Cu toate acestea, mai relevă interceptările, ajutorul dat afaceristului ar fi intrat în contradicție cu locul de muncă în care acesta opera, respectiv în sectorul mass-media.

Astfel, Tocaci se pare că face presiuni ca Hideg să nu devoaleze situația dintre el și generali în mass-media, riscul iminent fiind acela ca el să rămână fără serviciu.

Redăm astfel înregistrarea audio obținută și transcriptul acesteia în cele ce urmează:

Înregistrarea:

Transcript:

„Cătălin Hideg (CH): Da…

Dan Tocaci (DT): Azi nu puteai să-mi dai un semn? Ți-am zis că trebuie să ne vedem?

CH: Stai, mă. Nu mă mai certa și tu, că am destule! Lasă-mă în pace…

DT: Băi, dar eu am o problemă, eu am o problemă că dacă, Doamne ferește, explodează ce vrei tu să faci, eu rămân pe drumuri. Copilul meu rămâne pe drumuri. Că dacă ajunge asta pe mâna lu’ Alexandreasca și face legătura cu Romprestul, că așa îi trebuie, pe mine… eu rămân pe drumuri. Mă dau ăia afară.

CH: Nu te dă, mă, nimeni afară. Nu are nicio legătură Alexandreasca…

DT: Poftim?

CH: Nu știu ce vorbești tu de Alexandresca.

DT: Eu ți-am zis atât. Eu te rog frumos, vino să vorbești să-mi spui un lucru. Atât.

CH: Sunt la Călugăreni…

DT: Închide toate lucrurile alea și abține-te. Te rog frumos. E ultimul lucru cu care te rog din suflet. Nu te ameninț să nu cumva… spre binele tău. Toată lumea vrea să-ți facă un bine. Tu nu știu ce !! (…) ca prostul ăla din Dubai. Din Emiratele Arabe, aveți (…) n-aveți creier. Te rog frumos. Abține-te și lasă-mă. Și așa sunt cu nervii la pământ, le am și eu pe ale mele. Nu mai am nevoie de altele. Dacă am timp, vin până la tine.

CH: Eu sunt la Călugăreni, am niște probleme aici. Nu am venit azi în București pentru că nu mă simt nici eu bine. Dacă vrei să vii aici, te aștept aici, nu fug de tine. Și vreau să te rog ceva.

DT: Da”

Temerea lui Hideg

„CH: Indiferent de ce se va întâmpla cu mine sau cu nu știu cine, vreau să știi că ești prietenul meu, indiferent de ce se întâmplă cu mine. Deci problema ta este să știi acest lucru, eu nu voi…

DT: Oamenii ăia cu care vrei tu să faci.. sau care te sfătuiesc, că te sfătuiesc proștii, numai din ăia ai în jurul tău care te sfătuiesc, ăia sunt frații mei, ai înțeles? Ăia sunt frații mei, mie mi–au făcut bine și îți fac și ție… să-ți facă un bine. Iar tu zici că ai ... în cap. Nu trebuie să-ți spun, nu înțelegi niște lucruri. Și ți-am zis de un an de zile, te rog frumos stai în banca ta. Stai în banca ta că nu trebuie să știi multe lucruri. Te-am rugat frumos.

CH: Bă, Dane, tu ești supărat pentru un... nu știu despre ce e vorba..

DT: Un ... pe care îl știi foarte bine! Nu apăra acest... Ți-am zis și îți repet. Nu mai vreau să vorbesc la telefon, ma duc cu fii-mea pentru că are o problemă de rezolvat, în funcție de asta vin la tine. Și te rog frumos. Blochează sau… pe cine mai ai, nu mai fă nimic. Deci nu mai fă nimic. Te rog eu frumos. Atât de rog, să nu mai faci nimic. Dacă vrei să mă vezi… dacă nu m-am omorât cu Florian, te rog nu mă fă să mă omor cu tine. Să mă ai pe conștiință. Și ți-o spun, este… sunt în post, este postul cel mai mare și te rog frumos să mă crezi.

Dacă vrei să nu mă ai pe conștiință, nu spune nimic. Când ne vedem îți spun, dar te rog frumos gândește-te că nu ieșeau prostiile astea dacă nu era un adevăr. Și te rog frumos, crede-mă ce-ți spun. Nu te-am mințit niciodată, niciodată nu te-am mințit, ce ți-am spus așa a fost. Sunt un om drept, corect și cu frică de Dumnezeu. Ai înțeles? Sunt un om drept și cu… și dacă sunt niște oameni care mă iubesc, mă iubesc pentru că am fost corect. Te rog frumos.

CH: Tati, nu mă bag în discuțiile unor oameni, nu e treaba mea. Eu nu știu fiecare ce face și cum face. Tu ai vrut să mă ajuți și îți mulțumesc. Nu sunt eu vinovat de ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că nu sunt eu Dumnezeu și nu controlez eu situația. Eu și tu am picat ca proștii, ca musca în lapte. Să vedem unde m-a picat și de ce. Deocamdată nu știu nimic, nu m-a întrebat nimeni nimic. Nici unul, nici altul, nici ăia, nici prietenii tăi, nici alții… nu există, ce ziariști, de unde ai scos-o pe asta?

DT: Bine, eu ți-am zis. Vin și vorbim.

CH: Exclus să existe presa în discuția asta. Nu știu despre ce e vorba…

DT: Bine.. îți spun.

CH: Ce au de rezolvat între ei, nu știu.

DT: Nu e, dacă astea ajung pe mâna cui nu trebuie, m-ai nenorocit pe mine.

CH: Nu ajunge nicăieri, mă, asta. Nu este chestie de joacă, tu ești nebun la cap, băi, Dane?

DT: Bine..

CH: Îți promit 100% că nu va fi niciodată..

Nu e războiul tău și nici al meu

DT: Eu vreau să nu faci absolut nimic, la nimeni.

CH: Nu îți fac pentru că nu am cu ce să fac. Eu nu sunt în stare să fac. Nu pot, nu am cu ce. Și nu e treaba mea, e un război care nu e al meu, mânca-ți-aș gura, și nici al tău.

DT: Nu, nu e așa.

CH: Nu e războiul tău și nici al meu, nu suntem noi în ....ăsta.

DT: Nu e așa.

CH: Noi poate am fost niște proști că am vorbit prea multe pe telefon și împreună. Poate am fost prea proști. Ne-a luat Dumnezeu mințile.

DT: Nu la telefon. Hai că mă duc acum că am treabă cu fii-mea și să-mi rezolv niște probleme cu fii-mea și te sun și dau o fugă până la Călugăreni.

CH: Te aștept, sunt aici. Pa!

DT: Te pup!”.

Tocaci, control judiciar pe cautiune de 150.000 de lei

Ceilalți doi inculpați din dosarul foștilor șefi din SRI, Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, respecitv avocatul Doru Trăilă și complicele Dan Tocaci, apropiat al omului de afaceri Florian Walther, au fost puși de asemenea sub control judiciar de către anchetatorii DNA, cauțiunile în cazul celor doi fiind stabilit la 500.000 de lei, respectiv 150.000 de lei.

Cei doi sunt cercetați în dosarul generalilor în rezervă din SRI pentru trafic de influență și spălarea de bani, respectiv pentru complicitate la aceste două fapte.

Surse judiciare au infirmat pentru autorul acestui material că la acest moment în dosar ar fi cercetate presupuse fapte de șantaj pretins comise de către protagoniștii cazului.

Anterior acestor măsuri, DNA i-a inculpat pe fostul adjunct al SRI, Florian Coldea și pe fostul șef al Direcției Juridice din SRI, generalul în rezervă Dumitru Dumbravă și a stabilit luarea față de cei doi a măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune, cauțiunea fiind stabilită la câte 500.000 de lei fiecare.

În acest dosar se pare că cei doi sunt acuzați de încasarea de la omul de afaceri Cătălin Hideg a cel puțin 400.000 de lei.

Chemați la „apel”

Potrivit surselor judiciare ale autorului dosarul în care cei doi capi ex-SRI sunt cercetați pentru fapte directe de corupție ar avea la bază denunțul omului de afaceri Cătălin Hideg.

Cei doi foști oficiali au venit pe rând la DNA în cursul dimineții și au răspuns în fața procurorilor DNA la acuzele aduse anterior de afaceristul Hideg.

Acesta din urmă ar fi denunțat mai multe oferiri de sume de bani contra influenței pe care cei doi foști oficiali si Serviciului ar fi avut-o la rândul lor prin prisma calităților anterior deținute.

Sumele pretinse de către cei doi ex-oficiali ai Serviciului ar fi de 600.000 de euro, relata presa centrală, și ar fi fost primite de cei doi generali urmare mai multor promisiuni făcute.

Sursele autorului acestui material afirmă că dosarul este extrem de bine probat, pe lângă datele și probele presupus a fi fost furnizate de către denunțătorul Hideg.

Referitor la spălarea de bani a sumelor primite presupus nelegal de la afaceristul Hideg sursele autorului precizează că acestea ar fi fost disimulate și „albite„ prin intermediul unor contracte de consultanță care în realitate nu s-ar fi derulat.

Contractul inițial ar fi fost încheiat între omul de afaceri și avocatul Doru Trăilă după care ulterior ar fi încheiat un contract de consultanță cu firma lui Dumitru Dumbravă.

În continuare firma lui Dumbravă ar fi încheiat subsecvent un contract cu firma lui Florian Coldea, acesta fiind traseul prin care se presupune că banii au ajuns de la afaceristul Hideg la cei doi foști oficiali.

Context

De la finele lunii aprilie presa centrală relata conform celor susținute de omul de afaceri Cătălin Hideg, patron al SAnimed, că acesta ar fi plătit unele sume de bani lui Florian Coldea , fostul director adjunct al SRI și șef al Operațiunilor secrete ale Serviciului dar și lui Dumitru Dumbravă, pentru ca aceștia să își folosească influența căpătată prin prisma funcțiilor deținute îin SRI pentru a-l ajuta pe acesta în dosarul penal instrumentat de EPPO.

Concret, EPPO l-a deferit justiției pe Cătălin Hideg, pentru folosire de documente false şi spălare de bani în legătură cu accesarea unor fonduri europene, acesta fiind primul caz al EPPO intrumentat în România.

Omul de afaceri Cătălin Hideg, patronul companiei Sanimed International, a fost condamnat, în luna februarie, de Tribunalul Bucureşti la patru ani închisoare cu executare pentru folosire de documente false şi spălare de bani, într-un dosar legat de o fraudă cu fonduri europene în valoare de trei milioane de euro.

În acelaşi dosar, Sanimed International a primit ca pedeapsă o amendă penală de 500.000 lei şi închiderea unui punct de lucru pe o perioadă de trei luni.

Tribunalul a mai dispus ca Hideg şi Sanimed International Impex SRL să plătească Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene suma de 14.440.459 lei.

Decizia nu este definitivă şi a fost atacată cu apel.

Acesta este primul dosar investigat în România de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruţa Kovesi, dosarul fiind trimis în instanţă în octombrie 2022.

Potrivit EPPO, frauda reţinută în sarcina lui Cătălin Hideg şi firmei Sanimed se referă la alocarea de fonduri destinate unui centru de cercetare-dezvoltare în domeniul recuperării medicale şi reconstrucţiei biologice RECUMED.

A dat „atacul„ la proiectul RECUMED

Proiectul RECUMED, finanţat de UE, viza crearea unui centru de cercetare, iar pentru a câştiga o licitaţie omul de afaceri a depus mai multe declaraţii şi documente false şi inexacte. Acestea erau legate de procedura de acordare a contractului de furnizare de echipamente medicale şi de lucrări de construcţii necesare pentru proiect.

Între 2018 şi 2020, omul de afaceri a obţinut împrumuturi nerambursabile de peste trei milioane de euro.

El nu a acţionat însă izolat, ci în complicitate cu Raluca Ortensia Aelenei, reprezentanta unei companii din Spania, care urma să echipeze centrul de recuperare şi să execute lucrările de construcţii, susţine EPPO.

Anchetatorii îi suspectează pe cei doi că au întocmit declaraţii false prin care atestă că nu sunt în conflict de interese, iar astfel au îndeplinit aparent condiţiile legale privind transparenţa, legalitatea şi concurenţa în procedura de achiziţie. Mai mult, procedura de atribuire a contractului a fost simulată prin depunerea de contraoferte fictive în numele altor firme şi prin depunerea unor documente false care dovedeau că firma spaniolă îndeplinea condiţiile de eligibilitate privind capacitatea tehnică de a derula contractul.

Bani spălați în Spania

Conform procurorilor, suspecţii au mers chiar mai departe şi, după ce au obţinut fondurile europene, firma din România a transferat banii în conturile firmei din Spania. Sumele au ajuns apoi la alte companii, cu sedii în Cipru şi Portugalia, iar în final o mare parte din bani a fost returnată în conturile beneficiarul iniţial din România, prin emiterea unor facturi false.

Ancheta a arătat că valoarea reală a echipamentelor şi produselor medicale achiziţionate pentru proiect era de circa patru ori mai mică decât cea declarată, iar preţurile iniţiale de achiziţie au fost negociate şi stabilite chiar de primul suspect. Ulterior, valoarea produselor a fost supraestimată prin tranzacţii succesive de la furnizorii iniţiali prin companii din Cipru, Portugalia şi Spania, astfel încât să fie în final vândute beneficiarului din România la preţuri supraevaluate.

Raluca Ortensia Aelenei a ajuns la un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii şi a primit o condamnare cu suspendare.

Cătălin Hideg a devenit cunoscut după ce o firmă de-a lui a vândut în pandemie statului român 1,7 milioane de măşti la preţuri supraevaluate. Firma avea ca obiect de activitate distribuţia de băuturi alcoolice şi alimente.