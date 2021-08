Internaţionalul italian Alessandro Florenzi, împrumutat de AC Milan de la AS Roma

Internaţionalul italian Alessandro Florenzi a fost împrumutat un sezon, cu opţiune de cumpărare, de AC Milan de la AS Roma, au anunţat sâmbătă cele două cluburi, transmite AFP, potrivit Agerpres.

"Milan m-a dorit deoarece consideră că îi pot sprijini pe tineri", a subliniat Florenzi, proaspăt campion european cu Squadra Azzurra, sub contract cu AS Roma până în iunie 2023.

Fundaşul dreapta de 30 de ani, capabil să evolueze şi ca mijlocaş, a fost împrumutat în ultimele două sezoane, la Valencia (ianuarie - august 2020), apoi la Paris Saint-Germain (septembrie 2020 - iunie 2021).Cariera jucătorului format de AS Roma a fost frânată de mai multe accidentări, mai ales două rupturi de ligamente încrucişate în 2016 şi 2017.

Presa italiană scrie că Milan va plăti Romei 1 milion de euro pentru împrumut şi îl va putea cumpăra definitiv peste un an cu 4,5 milioane de euro.



Internaţionalul italian (45 de selecţii, 2 goluri), cu 43 de meciuri în Liga Campionilor, este unul dintre jucătorii experimentaţi ai relativ tinerei echipe a lui Milan, ce va juca în principala competiţie europeană intercluburi pentru prima oară din sezonul 2013-2014.



Nu este de aşteptat ca Florenzi să debuteze în meciul de luni cu Sampdoria, din prima etapă de campionat: "Nu mă simt pregătit pentru 90 de minute, mai am nevoie de timp."



AC Milan, care i-a adus în intersezon pe Mike Maignan (Lille), Olivier Giroud (Chelsea) şi Fodé Ballo-Touré (Monaco), se mai poate întări până la finalul perioadei de transferuri, pe 31 august. Potrivit mass-media italiene, rossoneri se interesează mai ales de tânărul atacant Pietro Pellegri (AS Monaco) şi de tânărul mijlocaş Tiemoue Bakayoko, ce a mai jucat la Milan în stagiunea 2018-2019.



În lotul echipei lombarde este şi portarul român Ciprian Tătăruşanu.