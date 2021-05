VIDEO - Șeful Internelor: Săltarea celor 25 de polițiști din Sibiu este reacția sistemului imunitar al MAI. Facem curățenie în propria ogradă

Șeful Internelor, Lucian Bode, a declarat miercuri, la Antena 3, despre săltarea a 25 de polițiști de la IPJ Sibiu, că este bine că „sistemul imunitar al MAI” funcționează.

„Noi, MAI, ne facem curatenie in propria ograda. Am zis de la inceput ca sistemul imunitar al MAI trebuie sa fie unul functional. Si ce vedem azi este intentia noastra de a curata padurea de uscaturi. Suntem 129.000 de angajati in toate structurile MAI. Sunt aproximativ 49.000 de politisti. Evident ca sunt si astfel de situatii si asa cum am procedat la Sectia 16 de exemplu, unde Parchetul a dispus retinere si arestare, la fel ca la Suceava, celebrul caz de coruptie de la Serviciul Permise, la fel si aici cazul a fost documentat mult timp si sigur, ramanand prezumtia de nevinovatie, azi au fost adusi in fata instantei (cei 25 de politisti). Nu toleram nicio abatere de la regulament. Daca noi nu suntem exemplu in societate si vrem in permanenta, cum ne obliga unifirma militara, sa transmite, siguranta si incredere, va fi greu cu astfel de elemente. Prin astfel de actiuni, curatand sistemul, imaginea Politiei Romane va avea in final de castigat”, a declarat Lucian Bode.