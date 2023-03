Interviu - ASF anunță că Euroins nu are șanse să conteste legal falimentul

Autoritatea de Supraveghere Financiară a făcut toţi paşii legali în analiza situaţiei Euroins, iar deciziile au fost luate având toată baza legală necesară, a declarat duminică, într-un interviu pentru AGERPRES, Valentin Ionescu, director general al Direcţiei Generale Asigurări, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

El a precizat că Euroins a avut probleme de solvabilitate şi a intrat într-un plan de redresare pe parcursul anului 2022, care s-a închis prin analiza datelor societăţii la şase şi nouă luni, analiză care a implicat calcule actuariale şi analize ale contractelor de asigurare şi care s-a soldat cu constatarea stării de insolvenţă, scrie Agerpres.

Conducerea ASF va fi audiată în Parlament

Directorul ASF a subliniat că o cotă mare de RCA pentru o companie de asigurări poate deveni o problemă la un moment dat, dacă societatea nu este corect capitalizată, iar Euroins a avut 95%-96% pondere în portofoliu RCA, şi şi-a exprimat speranţa că, în a doua parte a anului, piaţa de RCA se va reaşeza.

De asemenea, Valentin Ionescu a mai afirmat că, în urma unei analize făcute cu principalele companii de asigurări, s-a hotărât practicare tarifelor din martie 2022, timp de şase luni, pentru a nu destabiliza piaţa, dar decizia şi momentul în care se va aplica această măsură vor fi stabilite de Guvern.

AGERPRES: Întrebarea privind falimentul Euroins era pe buzele românilor de multă vreme. Când au apărut primele semne că asigurătorul va intra în faliment?

Valentin Ionescu: Primele semne că asigurătorul are probleme şi că există o potenţială stare de insolvenţă au apărut atunci când am terminat analiza pe care am înaintat-o Consiliului ASF. Până atunci, echipa care a lucrat la această analiză a făcut toţi paşii legali, toate demersurile legale să analizeze situaţiile financiare ale societăţii, să analizeze contractele de asigurare, să facă schimb de informaţii cu alte autorităţi şi o analiză foarte complexă, care a durat aproximativ şase luni de zile şi, în urma acestei analize, s-a constatat starea de insolvenţă a societăţii Euroins şi s-a propus ridicarea autorizaţiei. Eu cred că numai o autoritate determinată şi puternică poate controla şi supraveghea şi lua decizii de asemenea anvergură, bazate pe date clar şi corect fundamentate.

AGERPRES: Anunţul a fost făcut indirect de către preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, pe data de 8 martie. Fusese informat de ASF despre ce va urma?

Valentin Ionescu: Nu, nu ştiu, nu pot să comentez acest lucru.

AGERPRES: Ce nu a mers bine în cazul Euroins?

Valentin Ionescu: Societatea era singura societate care rămăsese în categoria de supraveghere intensă. Avem patru categorii. Era, în categoria 4, singura societate încă într-o monitorizare intensă, datorită cotei de piaţă pe care o avea pe RCA. Fiind în această categorie, a fost controlată şi monitorizată aproape continuu, atât din supraveghere, cât şi din control, din conduită din zona de petiţii. Am avut 17 controale în perioada 2022 - 2023 pe această societate, soldate cu 26 de sancţiuni, aşa cum am şi comunicat, amenzi de peste 16 milioane lei în total date societăţii. Au fost de la abateri minore, la sancţiuni cu amendă. Li s-a dat planul de măsuri, planul de redresare. A fost o evaluare a activelor şi pasivelor tuturor companiilor de asigurări, un exerciţiu european, Balance Sheet Review. În urma acestui exerciţiu, rezultatele au fost publicate în ianuarie 2022 pe site-ul autorităţii. Euroins a avut probleme de solvabilitate, a intrat într-un plan de redresare pe parcursul anului 2022, care s-a închis prin analiza datelor societăţii la iunie şi la septembrie 2022. O analiză foarte complexă, care a implicat şi calcule actuariale şi analize ale contractelor de asigurare, care, aşa cum v-am spus, s-a soldat cu constatarea stării de insolvenţă a societăţii.

AGERPRES: Putea fi prevenit acest caz de faliment?

Valentin Ionescu: Noi am făcut tot posibilul ca acţionarii şi management-ul societăţii să înţeleagă în aceşti 2-3 ani, când a fost controlată foarte intens, problemele cu care se confruntă societatea şi în discuţiile, întâlnirile, schimburile de informaţii, de adrese, cu societatea, managementul şi acţionarii ştiau ce probleme a identificat Autoritatea. Unele dintre ele, care au fost mai minore, au fost rezolvate. Au fost şi perioade când societatea a mai făcut majorări de capital, dar se pare că nu au fost suficiente, având în vedere faptul că, începând de anul trecut, când am lucrat la această analiză, problemele s-au accentuat.

AGERPRES: Este al patrulea caz de faliment al unei companii cu cea mai mare cotă de piaţă pe RCA în ultimii 8 ani? Cum explicaţi această evoluţie?

Valentin Ionescu: O cotă mare de RCA pentru o companie de asigurări poate deveni o problemă la un moment dat, dacă societatea nu este corect capitalizată. Aşa cum spuneam, un portofoliu cum a avut City şi cum are Euroins, de peste 90% RCA, Euroins chiar mai mult, a avut 95-96% pondere în portofoliu RCA, este un portofoliu care necesită tot timpul un capital de solvabilitate, cash, având în vedere daunele care apar continuu şi daunele care trebuie plătite asiguraţilor societăţii. Ca urmare, într-o societate de genul acesta este dificil să aplici şi legea rezoluţiei. Niciun instrument de rezoluţie nu este aplicabil unei societăţi care are peste 90-95% în portofoliu RCA, tocmai pentru că acest tip de asigurare este unul mai special. Are o perioadă foarte scurtă în timp, de la o lună până la un an de zile maximum. Se încasează bani continuu din această asigurare, dar se plătesc şi daune continuu şi tocmai de aceea administrarea rezervelor de daună şi a societăţii trebuie făcute cu foarte, foarte mare atenţie.

AGERPRES: Euroins a zis că decizia ASF reprezintă o preluare ostilă a activelor companiei şi a adus o serie de acuzaţii ASF. Cum le comentaţi?

Valentin Ionescu: Nu comentez. Nu pot să spun decât că Autoritatea a făcut toţi paşii legali necesari în această analiză. Controalele care au fost făcute, analizele din supraveghere, toate lucrurile acestea au fost făcute conform legii, în termenele legale şi deciziile noastre au fost luate având toată baza necesară legală.

AGERPRES: Compania acuză că decizia ASF este una pripită în contextul în care avea audit de la BERD şi EIOPA. Se mai putea aştepta?

Valentin Ionescu: Singura autoritate care are responsabilitate în supravegherea pieţei asigurărilor şi independentă 100% este Autoritatea de Supraveghere Financiare. Nu pot să comentez celelalte audituri în acest moment.

AGERPRES: Ar putea fi tras cineva la răspundere pentru cazul Euroins?

Valentin Ionescu: Nu, nu cred, nu îmi dau seama. Nu vreau să comentez acest lucru. Cel puţin din perspectiva Autorităţii, aşa cum am spus, au fost respectaţi toţi paşii legali.

AGERPRES: Plafonarea tarifelor RCA era necesară pentru că urma cazul Euroins?

Valentin Ionescu: Nu discutăm despre o plafonare. Aşa cum am menţionat, nu discutăm despre o plafonare. Vorbim despre raportarea la practicarea tarifelor pe care societăţile de asigurări le-au avut în martie 2022. Această analiză a fost făcută şi cu principalele companii de asigurări, având în vedere faptul că tariful RCA a crescut după ieşirea City din piaţă. Pentru a nu destabiliza piaţa pe următoarele şase luni s-a agreat de principiu ca aceasta să fie propunerea.

AGERPRES: Când ar putea intra în vigoare revenirea la acele plafoane?

Valentin Ionescu: Discuţia în acest sens va fi făcută la Guvern şi ei vor decide când vor aproba această propunere.

AGERPRES: Am putea vedea ieşiri de pe piaţa RCA a unor companii?

Valentin Ionescu: Nu. Noi am avut discuţii cu companii. În discuţiile pe care le-am avut, companiile nu ne-au precizat acest lucru. Cred că probabil este vorba de o dezinformare sau o informaţie falsă. Noi credem că, dacă piaţa se aşează pe principii corecte -Autoritatea nu a putut tolera o asemenea situaţie în piaţă, aşa cum am văzut la Euroins- jucătorii care au un comportament onest în piaţă vor aprecia acest lucru. Mai mult, având o Autoritate puternică, care ştie să controleze piaţa, cred că alte societăţi importante din jurul României sau din afara României, mai degrabă, vor putea şi vor dori şi vor vedea ca o fereastră de oportunitate aşezarea pieţei asigurărilor pe principii corecte în următoarea perioadă.

AGERPRES: Când am putea vedea piaţa RCA intrând în echilibru?

Valentin Ionescu: E clar că vom traversa o perioadă de reaşezare, având în vedere că ies din piaţă asigurătorii cu o cotă importantă RCA. Va fi o perioadă de reaşezare. Tocmai de aceea propunem această raportare a tarifelor pe care să le aibă asigurătorii la martie 2022, pe o perioadă de şase luni. Sperăm ca în această perioadă, prin măsurile pe care le vom lua noi şi prin dorinţa altor companii de a intra în piaţă, piaţa, undeva în a doua parte a anului, să se mai aşeze.

AGERPRES: Ce măsuri ar trebui luate pentru a nu mai avea cazuri precum Astra, Carpatica, City şi Euroins?

Valentin Ionescu: Mecanismele de control şi supraveghere ale Autorităţi au fost îmbunătăţite în ultimii 2-3 ani. Am avut două proiecte importante cu Autoritatea Europeană de Supraveghere prin care s-au implementat două manuale de supraveghere, unul de supraveghere prudenţială şi altul de supraveghere a conduitei. Lucrul acesta a dus la îmbunătăţirea procedurilor noastre de supraveghere şi la detectarea mai din timp a potenţialelor probleme. În ultimii 2-3 ani, au fost implementate aceste proiecte.

De asemenea, un proiect important a fost dezvoltat de Autoritate împreună cu BAAR (Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România n.r). Pe sistemul IT de la BAAR, ASF a schimbat norma 20, norma RCA, prin care societăţile sunt obligate să raporteze toate rezervele în baza de date AIDA, unde sunt raportate şi poliţele, astfel încât noi, Autoritatea, să avem acces aproape în timp real la modul de constituire a rezervelor acestor societăţi. Deci, vom face o verificare aproape în timp real faţă de cum era până acum ceva vreme în legislaţie, o verificare retrospectivă. Vom fi proactivi. Am fost, se şi vede în decizia pe care am luat-o de curând, având în vedere verificările şi îmbunătăţirea procedurilor de supraveghere şi control, iar pe viitor vom avea acces în timp real sau aproape în timp real la datele din rezervele societăţilor, direct în baza de date AIDA.

AGERPRES: În spaţiul public există o nemulţumire faţă de modul în care a fost supravegheată piaţa de asigurări RCA. Am putea vedea demisii?

Valentin Ionescu: Nu, nu pot să comentez pe partea asta cu demisii, dar eu cred că supravegherea şi-a făcut datoria, având în vedere faptul că am identificat acele probleme. Cel puţin la City, acolo vorbim de o fraudă clară. Autoritatea şi-a făcut datoria. Iar la Euroins, aşa cum am comunicat, la fel, Autoritatea a fost fermă şi a dat semn că nu poate tolera un asemenea comportament.