Interviu integral. Marcel Ciolacu, preşedintele interimar al PSD, faţă în faţă cu Ion Cristoiu

Redăm interviul integral acordat

Monica Mihai: Bună seara, bine v-am găsit. Domnul Cristoiu alături de mine ca de fiecare dată la fiecare ediție. Astăzi suntem în fața dumneavoastră pentru a încerca să răspundem la câteva întrebări de actualitate, în primul rând am vrea să începem, domnul Ciolacu, președintele Klaus Iohannis a avut în urmă cu puțin timp o declarație în care a anunțat, după toate evenimentele care au avut loc la în ultimele zile, că îl desemnează ca premier tot pe Ludovic Orban. Prima reacție?

Președintele României a ales o variantă prelungită de criză politică într-o criză guvernamentală

Marcel Ciolacu: Nu pot să fiu mincinos, mă așteptam la această decizie, președintele României a ales o variantă prelungită de criză politică într-o criză guvernamentală, în momentul acesta vorbim de o criză politică, presupun că și-o va și asuma, costurile unei crize politice. Noi ne vom strânge luni la partid, împreună cu colegii și vom face planul și strategia pentru perioada următoare, mâine o să mă văd cu juriștii de la partid și categoric îmi conferă acest drept, funcția de președinte al Camerei, voi face o sesizare, să vedem cât de legală este dacă nu a fost declanșat un conflict juridic constituțional.

Ion Cristoiu: În sensul că știu punctul dumneavoastră de vedere, deocamdată vă adunați juriștii, nu ați decis încă să considerați conflict juridic, desemnarea aceluiași premier care a căzut, în sensul ăsta?

Marcel Ciolacu: Care a căzut, care este în funcție ca și interimar și nu în ultimul rând premierul desemnat nu este susținut de nimeni deoarece Partidul Național Liberal care a fost cu acest premier desemnat să îl susțină au dat și declarația că ei nu îl vor vota, deci este foarte greu de explicat, este o capcană pe care și-au creat-o singuri.

Ion Cristoiu: Da, e interesant, deci potrivit procedurilor domnul Orban...

Marcel Ciolacu: Nu e susținut de nimeni.

Ion Cristoiu: Bun, dumneavoastră sunteți, ca președinte al Camerei, specialist în proceduri parlamentare, ce ar însemna, luând în serios această propunere, din punct de vedere parlamentar? Adică ce se va întâmpla și ce veți face dumneavoastră care sunteți majoritar în Parlament?

Marcel Ciolacu: În primul rând constatăm, Partidul Social Democrat și Pro România au fost cu o propunere, cu o majoritate nu confirmată, super confirmată prin trecerea unei Moțiuni de Cenzură cu 261 de voturi, multe voturi, cele mai multe voturi care au trecut o moțiune post decembristă. Am văzut că USR susțin pe domnul Cioloș, PSD și Pro România pe domnul Pricopie, minoritățile nu au propuneri, UDMR nu are propuneri, ALDE nu are propuneri, PMP nu are propuneri, PNL are o propunere dar au anunțat că nu o votează. Nu poți să desemnezi o persoană care în urma consultărilor nu este susținută de nimeni.

Ion Cristoiu: Nici măcar de propriul partid. Bun, am înțeles, e clar că este un mecanism de declanșare a anticipatelor fără să se lase impresia că e în mișcare. Spuneți-mi că până acum nu a explicat nimeni serios românilor, ce înseamnă acest mecanism? Deci ce ar însemna acum, dacă e desmenat domnul...

Monica Mihai: Ludovic Orban.

Ion Cristoiu: Din punct de vedere procedural ce se va întâmpla și ce faceți dumneavoastră PSD la această...

Marcel Ciolacu: Primul Ministru desemnat trebuie să vină cu echipa să aducă documentele la Parlament să intrăm în calendarul...

Ion Cristoiu: Poate să fie aceeași echipă?

Marcel Ciolacu: Categoric, ca să intrăm în calendarul de audieri.

Ion Cristoiu: Poate să fie același program?

Marcel Ciolacu: Nu, atributul programului de audieri al miniștrilor...

Ion Cristoiu: El vă trimite dumneavoastră niște documente.

Marcel Ciolacu: Nu, chiar dacă sunt aceeași oameni noi vorbim de alt Guvern, trebuie să vină cu anumite modificări la programul de guvernare.

Ion Cristoiu: Și dacă nu vin, ce faceți procedural?

Marcel Ciolacu: Nu se închide procedura, este pe regulament. Problema e că noi nu ajungem acolo.

Ion Cristoiu: În ce sens?

Marcel Ciolacu: În sensul în care dacă eu am temei și voi face sesizarea, vom aștepta întâi Curtea Constituțională să exprime dacă suntem pe lege, dacă respectăm Constituția sau nu. După ce vom afla dacă respectăm sau nu Constituția intrăm în procedurile parlamentare.

Monica Mihai: Și dacă decizia Curții Constituțională se va lăsa așteptată, ce facem în acel caz?

Marcel Ciolacu: Nu este problema Partidului Social Democrat, repet, președintele României astăzi a hotărât să aleagă o cale mai complicată să prelungească o criză politică.

Monica Mihai: Deci ceea ce ne spuneți dumneavoastră, dacă am înțeles corect, că practic nu vor exista acele 10 zile imediat, pentru că PSD va sesiza CCR și practic așteptăm până soluționează CCR solicitarea...

Marcel Ciolacu: Este o noutate, este pentru prima dată când se întâmplă lucrul acesta.

Ion Cristoiu: ... ați spus că veți convoca juriștii, există posibilitatea ca juriștii să vă convingă să nu depuneți?

Marcel Ciolacu: Din ce elemente avem în acest moment, nu cred că există această posibilitate.

Ion Cristoiu: Deci depuneți, bun. Încă o dată, deși pare plicticos nimeni nu a explicat în ce constă procedura asta care de fapt se vrea de ochii lumii, între noi fie vorba, deci să presupunem că CCR dă câteva zile, e posibil, poate?

Marcel Ciolacu: E posibil.

Ion Cristoiu: Bun, în acel moment intrați pe procedură parlamentară, primul lucru pe care l-ați spus și foarte interesant ca știre este așa: poate să fie același Guvern, dar nu poate să fie același program, trebuie să îl modifice cât de cât.

Marcel Ciolacu: Da.

Ion Cristoiu: Dacă nu îl modifică ce puteți face dumneavoastră?

Marcel Ciolacu: Nu avem procedură completă.

Ion Cristoiu: Adică nu dispuneți...

Marcel Ciolacu: Da.

Monica Mihai: Trecem la audierea miniștrilor.

Marcel Ciolacu: Nu putem trece la pasul următor, dar presupun că vor face niște modificări.

Ion Cristoiu: Am înțeles, fac modificări, se trec la investire. Aveți intenția să prelungiți asta, sau să fiți rezonabili și să intrați...

Marcel Ciolacu: Maestre, cu certitudine vom respecta legile, regulamentele Camerei, deciziile Curții și vom face un program adecvat acestor regulamente și vom respecta Constituția.

Ion Cristoiu: Și după asta iertați-mă, ei se vor supune votului în plen?

Marcel Ciolacu: După audieri, după un calendar...

Ion Cristoiu: Ajungem în plen, că nimeni nu s-a gândit la situația asta și ce situație aveți dumneavoastră ipotetică, deci PNL nu va vota Guvernul ăsta, da?

Marcel Ciolacu: Da.

Ion Cristoiu: Dumneavoastră: Ce faceți, PSD?

Marcel Ciolacu: E un moment în care trebuie o decizie politică, dacă participăm la acel vot sau nu, avem și această posibilitate ca PSD să nu meargă în plen, mai puțin eu, fiind președintele Camerei trebuie să particip, să nu participe la lucrări.

Monica Mihai: Va exista o discuție și cu Pro România și cu ALDE în acest sens? Să fie un consens pe partea asta?

Marcel Ciolacu: Vom avea mai multe discuții, am avut și înainte de desemnare...

Ion Cristoiu: Și dacă nu se face cvorum nu poate să se discute.

Marcel Ciolacu: Nu se poate face votul.

Monica Mihai: Și atunci se amână până va exista cvorum?

Marcel Ciolacu: Se amână, urmează birourile permanente reunite să facă alt calendar.

Ion Cristoiu: O întrebare și închid partea asta, acuma a circulat zvonul și trebuie să vi-l spun că și dumneavoastră erați în această piesă, sunteți sau nu sunteți, PSD?

Marcel Ciolacu: Păi eu am anunțat, cu adevărat nu mi se poate cere ca eu, mai ales lider, președintele fie și interimar al partidului, să votez vreodată Guvernul Orban. Adică e...

Ion Cristoiu: Dacă punea pe altcineva votați?

Marcel Ciolacu: Chiar dacă aș fi fost simplu membru de partid, eu nu aș vota niciodată un Guvern PNL indiferent...

Monica Mihai: Indiferent PNL, nu doar Ludovic Orban, asta spuneți.

Marcel Ciolacu: Și mai mult, acum Ludovic Orban, adică este penibilă situația să ai 261 de voturi și să vii cu aceeași nominalizare? Eu am mai văzut, dumneavoastră sunteți istoric, maestre, și știți noi am mai trăit filmele astea, parcă vrem să demonstrăm că nu inventăm niciodată apa caldă, inventăm, se pare, proceduri mai nou. Klaus Iohannis a fost refuzat de Traian Băsescu în același stil. Aș fi foarte curios să văd declarațiile președintelui României de atunci când a fost refuzat cu o majoritate de Traian Băsescu, să fie desemnat prim ministru. Am văzut și alți oameni politici care au avut un scor foarte bun electoral și pe urmă au crezut că sunt stăpânii României. am văzut și scorurile electorale după această atitudine, fiecare om politic la un moment dat își asumă anumite lucruri, cu certitudine eu nu voi vota vreodată Guvernul Orban, chiar dacă e a doua, a treia propunere. O să fac aceeași recomandare și în partid, vom vedea și voi respecta orice decizie a CCR.

Monica Mihai: Dumneavoastră, Marcel Ciolacu, PSD, doriți alegeri anticipate?

Marcel Ciolacu: Nu, e o aberație să faci alegeri anticipate cu trei luni înainte de alegerile la termen, știm toți de ce se fac aceste alegeri anticipate, fiindcă avem o dată de 1 septembrie când trebuie puse în aplicare legea pensiilor și mărirea salariilor profesorilor, deci nu poate nimeni să ascundă această evidență, miza asta este, ca guvernul să fie instalat înainte de data de 1 septembrie, orice prorogare de termen se face prin Ordonanță de Urgență, cum au făcut cu alocațiile copiilor. Orice Ordonanță vine în Parlament în cinci zile. Alocațiile copiilor au trecut deja de Senat fiind respinsă respectiva Ordonanță, au venit și la Camera Deputaților unde de asemenea va fi respinsă. Și atunci Guvernul va trebui să pună în aplicare legea din Parlament.

Ion Cristoiu: Asta e o nuanță, nu mi-am dat seama. Deci ei vor să facă aceste alegeri anticipate nu ca să nu piardă la alegerile normale, ce spuneți că vor fi obligați să facă acea prorogare și...

Marcel Ciolacu: Da, dar acea prorogare vine la noi.

Ion Cristoiu: Am înțeles.

Marcel Ciolacu: Ei cum fac prorogarea? Prin OUG, acum nu pot fiindcă e deja un Guvern demis...

Monica Mihai: E interimar.

Marcel Ciolacu: Dar să spunem că reinstalează un Guvern, acea prorogare nu poate să o facă decât printr-o OUG care vine la Parlament, iar parlamentarii vor decide. Dacă au decis legea să fie pe 1 septembrie, presupun că vor decide să rămână în aplicare. E o scăpare acum faptul că e un guvern interimar, deoarece nu poate să mai dea Ordonanțe. Și-au creat o mare problemă singuri până căutăm soluțiile PSD-ului, momentan ne livrează foarte multe soluții domnul Orban direct. Întotdeauna când ți se umflă așa capul, pe românește și dai 25 de ordonanțe într-o noapte, normal că ai scăpări. Au dat o OUG de pregătire a alegerilor anticipate, nu e un lucru rău, un guvern responsabil trebuie să gândească și la o astfel de situație, în respectiva OUG au trecut că la alegerile parlamentare, orice cetățean din România indiferent unde se află poate vota. Acest lucru se poate face la europarlamentare fiind o singură circumscripție România și o singură listă, la prezidențiale, când există o singură circumscripție...

Ion Cristoiu: Corect, dar la parlamentare nu poate...

Marcel Ciolacu: La locale, la parlamentare de asta se fac alegeri pe circumscripții electorale județene, adică buzoienii mei vor să își aleagă parlamentarii de Buzău, nu cei care se află în vacanță la Buzău, în munții Buzăului aleg parlamentarii de Buzău. Dacă au ales să meargă în vacanță în duminica alegerilor, nu își aleg parlamentarii care să îi reprezinte. Deci fondul este atât de neconstituțional încât eu nu înțeleg de ce are această forțare a legii până la stupid. Am zis și în Parlament la Moțiune, nu am crezut că România va avea un prim ministru cu asemenea structură anti-democratică. Să modifici legi electorale înainte cu patru luni, cum îți convine, puterii: deci domne am făcut noi 200 de sondaje și am văzut că pierd PSD-iștii 200 de primari. Au și dat explicația public, eu nu am întâlnit în 30 de ani. PSD a făcut destule greșeli, unele mi le asum pe toate, ca și președinte interimar, dar niciodată nu a dus lucrurile până aici, atât până la fondul democrației. S- a luptat cu statul de drept, îndreptățit, poate cei care au dus lupta nu au fost, persoanele îndreptățite să ducă această luptă. Au existat niște abuzuri în justiție, evidente, dar să ataci democrația și să ieși cu niște explicații, domne e mai bine în două tururi, corect, poate e mai bine în două tururi, mergem în Parlament, avem dezbateri, modificăm legislația și din 2024 o punem în aplicare. În acest moment primarii vor fi aleși dintr-un singur tur, iar președinții de Consilii Județene uninominal.

Ion Cristoiu: Da, domnul Orban tot promite că va face totuși ceva și va schimba, e posibil?

Marcel Ciolacu: Nu știu...

Monica Mihai: În calitate de interimar nu poate să facă nici o mutare.

Ion Cristoiu: Spune că va trece prin Parlament această lege.

Marcel Ciolacu: Să intre în procedurile parlamentare.

Ion Cristoiu: Am înțeles.

Marcel Ciolacu: Acuma să vedem care e prioritatea să treacă guvernul, să își pice guvernul, să treacă legile electorale, nu, e o temă falsă care ascunde alte teme, am văzut declarația președintelui României și cu reformele, dacă reforma în sănătate mi-a explicat-o cineva, să dai o OUG de o asemenea, deci modifici un sistem întreg, astfel de OUG vin în Parlament prin asumarea răspunderii, unde în Parlament ai o dezbatere amplă, asta înseamnă asumare, constituantul la asta s-a gândit când a creat această pârghie, asumarea răspunderii. O dai noaptea, la 12 noaptea, gândiți-vă că eu sunt președintele Camerei, funcție vremelnică, dar care în acest moment o ocup. Eu nu știu câte ordonanțe s-au dat.

Monica Mihai: Atât de multe au fost?

Marcel Ciolacu: Nu, eu nu am textele ordonanțelor. Nu știe nimeni câte ordonanțe s-au dat, sunt întrebat de televiziuni: „dar știți, au avize, nu au avize?”. De unde să știu eu, că nu am nici textele ordonanțelor? Fiindcă ordinea de zi a fost suplimentată, nu știu nici cu ce s-a suplimentat ordinea de zi, știu HG-urile, denumiri ce mai aveau ei de pus, politruci pe la prefecturi și așa mai departe, alea le-au trimis a doua zi, sunt toate apărute în Monitorul Oficial, în rest noi nu știm în acest moment sunt două zile, avem deja același prim ministru desemnat, noi nu știm ce ordonanțe s-au dat în noaptea respectivă. După unele surse știm că sunt 25, după altele 28.

Monica Mihai: Păi și ele ar mai putea să intre în vigoare dacă ...

Marcel Ciolacu: În afară de asta, au venit și după două săptămâni, cică: domne așteptăm încă avize.

Ion Cristoiu: (...) cu avize...

Marcel Ciolacu: În afară de asta, e avizul Consiliului Legislativ, dacă e un aviz favorabil e o situație, dacă e un aviz negativ e altă situație, trebuie să reintri în ședința de guvern cu avizul negativ și să vezi dacă o mai dai sau nu...

Monica Mihai: Păi dar nu mai ai posibilitatea să o mai dai.

Ion Cristoiu: Corect.

Marcel Ciolacu: Eu asemenea ambrambureală nu am văzut cu bunele și relele PSD-ului, nu am auzit de așa ceva, au numit 28 de prefecți și subprefecți, dintre ei sunt 4 numiți legal și 24 ilegal.

Monica Mihai: De ce? Ce se întâmplă?

Marcel Ciolacu: Pentru că trebuiau să aibă studii de profil sau să fie funcționari publici și i-au trecut ca și anumiți funcționari publici parlamentari, i-au asimilat funcționarilor publici, avizele de la ANFP au fost negative, iar noul șef al Autorității a stat în ședința de Guvern până la trei dimineața și a scris fiecare aviz. Vom cere desecretizarea tuturor stenogramelor ședințelor de Guvern și maestre cred că vom avea ce discuta doi ani de zile, să vedem prostia și incompetența care a domnit Palatul Victoria în această perioadă. Va fi foarte greu de desecretizat, dar vom merge pe toate procedurile legale până când vom obține acest lucru.

Ion Cristoiu: Deci veți cere desecretizarea, veți cere acest lucru, dar de ce se fac secrete?

Marcel Ciolacu: Așa este procedura.

Monica Mihai: Și credeți că aveți șanse să o obțineți?

Ion Cristoiu: Nu ați făcut- o dumneavoastră parlamentarii? De ce să fie secretă stenograma?

Marcel Ciolacu: Asta este, vom cere desecretizarea...

Ion Cristoiu: Mi-ați dat o știre, cum adică ședințele de Guvern, stenogramele sunt secrete? Ce poate să discute ei acolo?

Monica Mihai: Pot fi subiecte de interes național și atunci...

Marcel Ciolacu: Vrem și noi în această ultimă noapte a Guvernului Orban să vedem discuțiile care au avut loc cu aceste Ordonanțe.

Monica Mihai: Pe mine exact asta m-ar interesa, legat de Ordonanțe, dacă spuneți că multe dintre ele nici nu au fost publicate în Monitorul Oficial, cum mai intră ele în vigoare după ce în Monitorul Oficial a fost...

Marcel Ciolacu: Mâine o să stau cu juriștii de vorbă, avem aceste teme de două zile și să vedem cum trebuie acționat, mai ales că e responsabilitatea mea, deoarece Monitorul Oficial este în subordinea Parlamentului și toate documentele care merg la Monitorul Oficial trec prin Secretariatul General al Camere Deputaților.

Ion Cristoiu: Toți invitații care au avut onoarea, eu nu am avut niciodată onoare, îi pun să povestească, mulți refuză, eu știu că dumneavoastră sunteți un bun povestitor, spuneți-mi și mie, epic cum a avut loc această întâlnire, nu cred că ar fi așa de secretă? E prima dată când vă duceți în calitate de?

Marcel Ciolacu: De președinte al partidului, că am mai fost o dată cu doamna Dăncilă.

Ion Cristoiu: Pentru istorie, cum e?

Marcel Ciolacu: Sunt discuții, ne-am prezentat propunerea, a luat act, a spus că e o propunere bună.

Ion Cristoiu: Păi și în timpul ăsta nu a zis nimic, v-a ascultat?

Marcel Ciolacu: A spus prioritățile vreau să fie România, suntem de acord cu toții.

Ion Cristoiu: Dânsul a zis?

Marcel Ciolacu: Da.

Ion Cristoiu: Ați povestit epic, am înțeles, într-o parte stau unii..

Marcel Ciolacu: Nu a fost ceva spectaculos, da unii stau într-o parte, au fost și imagini.

Monica Mihai: Pe o parte stă președintele și pe cealaltă stau cei care vin la discuții.

Ion Cristoiu: Președintele vorbește înaintea dumneavoastră sau dumneavoastră ziceți ceva?

Marcel Ciolacu: Prima oară a vorbit președintele că așa e o gazdă, presupun...

Ion Cristoiu: Și gazda asta ce a zis că... asta eu nu am auzit până acum, ce v-a zis?

Marcel Ciolacu: Care este situația politică, i-am spus „domne nu aveam cum să evităm să depunem o moțiune de cenzură, nu poți să modifici legile electorale prin Ordonanțe, prim asumări, cu trei luni înainte, patru luni”, dacă scazi campania electorală de fapt sunt modificate cu o lună înainte. S-a creat această criză politică, dar după numai trei luni de când a picat alt Guvern, situația e totuși delicată.

Ion Cristoiu: În cele două discursuri publice cel de ieri și cel de azi a avut o introducere pe scurt în care spunea așa: avem de o parte un Guvern reformist cutare, știți povestea și avem de a face cu o majoritatea, dumneavoastră v-a zis textul ăsta?

Marcel Ciolacu: Nu am intrat, am discutat pentru ce am fost.

Ion Cristoiu: Păi dar nouă poporului ne-a zis textul ăsta, dumneavoastră nu v-a zis în față că nu sunteți reformiști? V-a zis?

Marcel Ciolacu: Maestre ,nu am avut această discuție, eu aș vrea să știu mai detaliat care sunt reformele lui Orban.

Ion Cristoiu: Nu ocoliți răspunsul, vă mai întreb o dată, domnul președinte a ținut două discursuri aproape identice cu tema că avem de a face un guvern reformist, la, la, la și un PSD anti, nu era normal să vă spună și dumneavoastră? V-a spus sau nu v-a spus?

Marcel Ciolacu: Nu, pe mine nu mă deranjează ce a spus președintele.

Ion Cristoiu: În față v-a spus?

Marcel Ciolacu: Președintele României are o datorie față de Partidul Național Liberal pentru că l-a susținut și o perioadă scurtă de când a fost susținut de PNL, nu e surprinzător cum nu am fost surprins nici de decizie o anticipam din discuție. A ales calea unei crize politice îndelungate din punctul meu de vedere.

Monica Mihai: De ce credeți că a făcut această...

Ion Cristoiu: Nu, am înțeles ocoliți răspunsul, v-am întrebat, dânsul a ținut un discurs, cum vă țin eu acum, da? Și în discursul ăla a zis acest text că dumneavoastră nu sunteți reformiști?

Marcel Ciolacu: Nu, maestre.

Ion Cristoiu: Bun, deci e o știre, nu v-a zis în față, eu vă ziceam.

Monica Mihai: A zis la televizor.

Ion Cristoiu: Eu vă ziceam, deci e o știre, nu v- a zis în față că nu sunteți reformist și că sunteți ce mai sunteți și că PNL e bun...

Marcel Ciolacu: Chiar am fost cu o delegație greu de adus atingeri sau reproșuri...

Monica Mihai: Și totuși...

Ion Cristoiu: E adevărat că vi l-a lăudat pe Pricopie?

Marcel Ciolacu: A zis că nu are cuvinte împotriva propunerii PSD și Pro România.

Ion Cristoiu: Dar?

Marcel Ciolacu: Va decide și ne va anunța.

Monica Mihai: Lucru pe care l-a și făcut la puțin timp după consultări, de ce credeți că a ales domnul președinte varianta aceasta, a crizei politice pe termen lung în situația actuală? Că presupun că aveți o opinie.

Marcel Ciolacu: Se întâmplă la oamenii politici când câștigi cu un scor mare, este un defect al... și uitați-vă în istorie, se repetă această... adevărat nu o să vină un decont imediat, dar e și contextul, este la al doilea mandat, ultimul mandat, anumite calcule politice nu le fac eu, spun că se sfătuiește consilierii cu consultanții.

Monica Mihai: Vă avantajează ca partid aceste greșeli dacă putem să le numim așa?

Marcel Ciolacu: Nu știu, vom vedea la alegeri, e o forțare a legii, e un abuz de putere. De obicei oamenii politici au plătit pentru orice fel de abuz de putere. Românii reacționează la astfel de lucruri cum reacționau și în ceea ce privește Partidul Social Democrat, nu trebuie ascuns acest lucru.

Monica Mihai: Aveți un calendar, ați discutat încă de la începutul emisiunii...

Marcel Ciolacu: Un plan, categoric.

Monica Mihai: Și cum s-ar desfășura, va veni Guvernul Orban în Parlament, ați spus și dumneavoastră că este posibil să existe cvorum sau nu, cum vedeți finalitatea acestui proces?

Marcel Ciolacu: Avem un plan atât pe termen scurt cât și pe termen mediu, pe etape, pentru fiecare etapă eu voi solicita prezența colegilor mei din partid să luăm deciziile.

Ion Cristoiu: Veți discuta în comitet, în forum?

Marcel Ciolacu: Da, în Comitetul Executiv...

Ion Cristoiu: Ați reușit o alianță cu Pro România, de ce nu cu ALDE, de ce nu ați reușit cu ALDE?

Marcel Ciolacu: Contextul politic al domnului Tăriceanu e mai delicat decât contextul Victor Ponta.

Ion Cristoiu: Ce înseamnă?

Marcel Ciolacu: Am plecat de la ideea propunerii, eu am venit cu propunerea la domnul Ponta cu Remus Pricopie, a spus că nu are nimic împotriva propunerii, nu prea avea cum pentru că a fost ministru în Guvernul Ponta și poate propunerea a fost suficient de bună să o accepte.

Ion Cristoiu: Am înțeles, ați dat o știre. Spun eu a fost făcută din adins ca domnul Ponta să nu poată să o refuze.

Monica Mihai: În calitate de aliat politic, ce încredere aveți în domnul Ponta având în vedere că nu de mult doamna Viorica Dăncilă a avut în calitate de lider al PSD anumite conflicte cu Victor Ponta?

Marcel Ciolacu: Eu nu m-am căsătorit cu Victor Ponta și momentan nu am făcut nici o alianță. Este prima înțelegere punctuală să spunem, cum am avut o înțelegere cu UDMR și chiar le mulțumesc, exact tot ceea ce am vorbit așa s-a respectat toată înțelegerea politică, a fost o înțelegere politică a respectat-o în acest moment Victor Ponta, vom vedea pașii următori. Decizii de alianțe politice categoric se iau în niște foruri mult mai largi, nu se iau de către președintele partidului.

Monica Mihai: Și în tot tumultul acesta actual politic unde sau în ce stadiu sunteți cu congresul PSD?

Marcel Ciolacu: Am avut o întâlnire săptămâna trecută, am avut acel celebru CEX toxic, netoxic până când vom face schimbările necesare, pe urmă am avut o întâlnire cu primarii de municipii de reședințe de județ, cu președinții Consiliilor Județene, pe urmă cu toți parlamentarii, cu grupurile parlamentare, atât de la Cameră, cât și de la Senat și am anunțat că în acest moment prioritatea cel puțin a mea nu este congresul. Tot dintr-o istorie recentă de data aceasta trăită de partid, fără să aduc vreun reproș doamnei Dăncilă în care s-a grăbit în virtutea funcției de prim ministru, partidul întotdeauna se strânge celui care are cea mai înaltă funcție publică, dânsa avea cea de prim ministru, eu am acum de președinte al Camerei, în virtutea acestei funcții de a face repede congresul și de a se vedea aleasă, din punctul meu de vedere s-a dovedit ceva fals și care a avut anumite... au urmat pe urmă anumite decizii un pic pripite și grăbite, chiar și cea de a candida. Prefer să rămân în ritmul meu și am avut prioritar să apărăm aceste legi electorale și să nu se schimbe, eu zic că am apărat ceva esențial pentru democrație, gândiți-vă că nu e numai domnul Orban, cu toate că e un exemplu greșit, oricine poate la un moment dat să ajungă la putere, pe un asemenea precedent schimbi orice lege electorală în funcție de cum convine puterii. Era un precedent mult prea periculos pentru România să se întâmple, indiferent dacă îl pui și îl vinzi la televizor, că domne e mai democratic să fie două tururi, nu, e un principiu care nu trebuie încălcat de către nimeni și există în practica europeană care explică în detaliu și chiar o decizie a Curții Constituționale. Nu cred că în acel moment era graba de a mă vedea eu președinte, sau de a vedea anumiți colegi să fie o concurență. O să insist în continuare, marea majoritate a modificărilor statutare le-am prezentat colegilor săptămâna trecută, în primul rând de a nu avea alegeri pe moțiuni, respectiv vii cu o echipă și cu un proiect politic, acel proiect politic devenind baza unui program politic în jurul căruia poți să strângi alte forțe politice parlamentare sau neparlamentare sau sindicate. Momentan am intrat într-o criză politică, avem o victorie de etapă această moțiune cu 261 de voturi, vom discuta cu colegii mei li vom vedea exact pașii care trebuie. Dacă trebuie o conducere mai autoritară atunci o să grăbim un congres, stilul meu de a conduce mai deschis și sfătuindu-ne mai larg și văd că de când există acest lucru chiar și presa are foarte puține știri pe surse din cadrul acestor ședințe, nu am nici o problemă.

Ion Cristoiu: Ca să revenim ca știre, că am fost foarte atent, din obiecțiile aduse doamnei Dăncilă se poate înțelege, deci dumneavoastră aveați programat congresul sau era...

Marcel Ciolacu: Am spus cel târziu până pe 29 februarie...

Ion Cristoiu: Dar nu erați decis?

Marcel Ciolacu: Nu, am zis că avem programate să termine conferințele până săptămâna viitoare(...)

Ion Cristoiu: Nici o instituție, nici un organism colectiv nu decisese congresul, ați zis dumneavoastră în general în februarie...

Monica Mihai: 29 februarie.

Ion Cristoiu: Ce propuneți acum organului colectiv de conducere, amânarea congresului sau?

Marcel Ciolacu: Nu, suntem în termen în acest moment, categoric luni primul lucru o să prezentăm care este strategia pe prima etapă după ce a fost desemnat iarăși domnul Orban și nu în ultimul rând să declanșăm pregătirea alegerilor ca partidul să fie pregătit, oricum sunt alegeri locale, acestea nu pot fi nici amânate, nici... sunt la termen și că începem să construim echipa.

Ion Cristoiu: Veți propune o prelungire a interimatului sau o scurtare a interimatului?

Marcel Ciolacu: Nu este cazul în acest moment, dar o să... cum am avut o discuție în ceea ce privește modificările statutare, să facem un angrenaj, maestre nu păcălim pe nimeni dacă schimbăm denumirea CEX-ului, noua propunere ca pe lângă președinții de organizații în viitorul CEX să facă parte și primarii Municipiilor Reședințelor de Județ și președinții de Consilii Județene, astfel e și o reprezentare mai largă, dar și partidul, vorbim de o meritocrație politică, dacă eu la Buzău am câștigat și primarul de municipiu și președintele Consiliului Județean, din acel moment am mai multe voturi în comitetul executiv, se echilibrează niște lucruri... lucrurile nu mai sunt anacronice, trebuie creată o etapă prin consiliul național de unde să declanșezi o reformă adevărată într-un partid, ideologică, a resurselor umane.

Ion Cristoiu: Să recapitulăm: dumneavoastră personal propuneți ca Congresul să se țină așa cum s-a propus spre sfârșitul lui Februarie, sau să se amâne?

Marcel Ciolacu: Eu personal mă feresc de două lucruri: Să devin penibil și al doilea lucru să nu fac greșelile pe care le-au făcut alții și să încerc să analizez greșelile făcute și forțările făcute de anumiți oameni politici la un moment dat la îndemnul lor sau recomandările altora și încerc să las să funcționeze singur partidul și să respire singur.

Ion Cristoiu: Deci când vom avea congres?

Marcel Ciolacu: În acest moment este până pe 29 februarie, asta e decizia.

Monica Mihai: Și rămâne așa?

Ion Cristoiu: Există posibilitatea amânării?

Marcel Ciolacu: Nu sunt un om care trăiesc într-o bulă sau prizonier al unui șanț, îmi place să cred și să mă consider un om politic deschis și maleabil la orice lucru care este benefic al Partidului Social Democrat.

Ion Cristoiu: Dumneavoastră ca PSD-ist sunteți pentru a ține congresul în februarie sau o amânare a acestui congres până se rezolvă criza politică?

Marcel Ciolacu: Eu personal, sper să nu vă deranjeze, nu vreau să repet greșelile altora și nu vreau să devin penibil și am să țin cont de aceste două lucruri.

Ion Cristoiu: Deci nu vă pronunțați, am înțeles, evitați să vă pronunțați.

Monica Mihai: Și ați spus la începutul discuției pe acest subiect, că doamna Viorica Dăncilă a făcut greșeala de a convoca prea repede congresul...

Marcel Ciolacu: Da, a intrat într-un ritm în care oricum programul Vioricăi Dăncilă era foarte încărcat, devenise și președinte interimar și prim ministru, o perioadă tulbure în partid se pierduseră niște alegeri la un scor nescontat, existau niște cifre de la specialiști, de la cei care fac sondaje că avem scor fabulos, deci era o dezamăgire. Nu a reușit să se închege nici la partid o echipă care să așeze lucrurile în interiorul partidului și atunci s-a mers într-o direcție sfătuită, nesfătuită, foarte aglomerată încât nu mai iei deciziile care... sper că am demonstrat că pot evita acest lucru și țin foarte mult la acest lucru.

Ion Cristoiu: Am înțeles începeți să deveniți politician... activitatea asta că nu vă pronunțați, aveți dreptate, nu aveți voie să o faceți, față de președinte nu aveți voie să vă ante pronunțați în legătură cu congresul. Spuneți-mi, deci puțină lume știe, e ocupată cu criza, că în partid au loc conferințe extraordinare, da, județene, ce înseamnă ele, lămuriți-ne?

Marcel Ciolacu: Când am ajuns la partid votul colegilor împreună cu Paul Stănescu normal că o lună de zile ne-am ocupat de lucrurile administrative în primul rând și de reorganizarea partidului, să intrăm într-o funcționare normală pe statut. Existau organizații care avuseseră conferințe ordinare, au avut alegeri, avuseseră și conferințe extraordinare pe o perioadă de alegeri și peste jumătate din organizații care aveau expirat mandatele de președinte. Ideal ar fi fost să plecăm cu conferințe ordinare din josul partidului și acest lucru se face când ai în față un ciclu electoral peste doi, trei ani, patru ani, trebuia să ne adaptăm unei situații extraordinare, dar să intrăm și într-o legalitate juridică în primul rând, cum era și situația mea de la Buzău, aveam mandatul expirat deja de o săptămână două și atunci am decis împreună cu colegii să facem aceste conferințe extraordinare, acolo unde sunt mandatele expirate. Restul de organizații au făcut conferințe extraordinare de desemnare a delegațiilor pentru congres, tot o formalitate normală.

Ion Cristoiu: Câți președinți de organizații de Consilii Județene sunt acum în discuție? Vrancea are?

Marcel Ciolacu: Urmează să aibă am înțeles, săptămâna viitoare.

Ion Cristoiu: Și la ăia le-au expirat mandatul?

Marcel Ciolacu: Da.

Ion Cristoiu: Acolo nu îl contracandidează cineva pe domnul...

Marcel Ciolacu: Nu știu, sunt multe în Ardeal... totuși acum simt și eu nevoia să arăt că sunt mai democratic sau altfel, nici eu nici domnul Stănescu nu am folosit aceste conferințe să mergem noi să ne facem campanie electorală sau... cred că avem maturitatea, partidul are maturitatea ca fiecare să își facă lucrurile acasă, unde au fost cu adevărat mai multe candidaturi cum a fost de exemplu de la Dâmbovița doamna Rovana Plumb și a fost contracandidată de către un deputat mult mai tânăr care a și câștigat, acolo ne-am deplasat, dar fără să ne implicăm în partid, dar să evităm o discuție. Mai mult a fost prima oară când atât eu cât și domnul Stănescu am solicitat prezența presei pe toată perioada desfășurării conferințelor, noi nu avem nimic de ascuns, chiar dacă e o dispută în interior, e o dispută nu între dușmani, între colegi și au loc alegeri. A mai fost situația domnului Stănescu de la Olt pentru care dânsul a făcut un... a zis domne vârsta, eu cred că e timpul să vină oameni politici mai tineri la conducere, chiar doresc să fiu un exemplu în partid.

Ion Cristoiu: Iertați-mă, o tradiție la PSD, dumneavoastră știți, era aceea ca o nouă conducere, chiar interimară să încerce să își impună oamenii în... am aici un caz și vi-l ridic, Aradul îl știți?

Marcel Ciolacu: Aradul?

Ion Cristoiu: La Arad sunteți suspectat că dinadins amânați conferința pentru ca să vă puneți oamenii, v-am dat așa ca exemplu.

Marcel Ciolacu: La Arad este o discuție, eu am trimis o adresă astăzi, a doua adresă pe care o trimit la Arad, în primul rând peste tot s-a respectat, e o procedură specială pentru conferințele extraordinare în care nu se merge pe sistemul de a pleca de jos, de la fiecare comună care își alege anumiți delegați pe o normă, conferințele extraordinare sunt în statut foarte clar, cine se prezintă, primarii, președinții de organizații, viceprimarii, Comitetul Executiv Județean și cele două Comisii de Integritate și... deci este un număr limitat, nu sunt niște adunări cu sute de oameni, acelea sunt când se fac conferințele ordinare, lucru care categoric după acest ciclu electoral de locale și parlamentare, partidul trebuie să intre în conferințe în fiecare județ și să aibă un congres ordinar în care conducerea să deconteze alegerile din 2024. La Arad s-au încercat ceea ce eu încerc să apăr în Parlament, să se schimbe regulile în timpul jocului, să se aducă mai mulți oameni la conferință, spun că domne e mai democratic dacă sunt mai mulți, lucru cu care nu sunt de acord, statutul trebuie respectat, acolo trebuie să fie o conferință extraordinară cum scrie la stat, este o dispută între domnul Căprar și domnul Fifor. Nu vă ascund, acum o oră și jumătate sau două, i-am transmis domnului Căprar că îi recomand să amâne conferința urmând ca în cadrul CEX să luăm o decizie cât mai înțeleaptă în ceea ce privește organizația de la Arad unde s-au întâmplat suficiente lucruri ca să mai trebuiască și această dispută un pic dusă și în spațiul public. Dacă dânșii și-o asumă, acum nu pot să vă ascund că nu suntem între... suntem PSD, nu suntem printre favoriții Aradului, arădenilor.

Ion Cristoiu: Ca să îi justific Monicăi, pare că e o chestiune de bucătărie, dar nu e adevărat pentru că acest partid pe care îl știu de pe vremea FSN-ului a fost întotdeauna acuzat că noua conducere care vine și Aradul părea, își impune oamenii, de aia i-am situat acest caz ca să se lămurească faptul...

Marcel Ciolacu: Nu și Dorel Căprar îmi peste coleg și îmi pare rău prin ceea ce trece cu problemele de la Arad...

Ion Cristoiu: El e deja președinte?

Marcel Ciolacu: El este actualul președinte și își dorește să candideze încă o dată, dar...

Monica Mihai: Există și niște suspiciuni...

Marcel Ciolacu: Totuși trebuie să ținem cont de anumite lucruri care s-au întâmplat.

Ion Cristoiu: Aici e cu DNA?

Marcel Ciolacu: Da, și nu numai el, sunt trei parlamentari, de la Caraș, alt parlamentar de la Arad, acolo trebuie avută o discuție mai... la un moment dat chiar ajunsesem la o concluzie că să numim un interimar pe o perioadă până se lămuresc și lucrurile în justiție, adică eu nu vreau să creez o nedreptate, mai mult nu vreau să îndrept o nedreptate cu altă nedreptate, nu sunt nici Rasputin, nici nu tai capul nimănui. În momentul în care la congres se candidează pe moțiuni, pe echipe și pe proiecte politice deoarece cunoașteți FSN, e foarte greu să mai existe acel joc între președinții de organizații și cred că partidului nu îi trebuie în această perioadă acest exemplu.

Ion Cristoiu: Știu, ideea cu moțiunile, problema, obiecția fundamentală de -a lungul timpului a fost așa: deci dumneavoastră propuneți să... până acum se alegeau președintele la vot, vicepreședinte, echipa și se putea întâmpla ca echipa să fie alcătuită din x, y, z da? La moțiune cum faceți? Că e foarte important.

Marcel Ciolacu: Se vine cu o echipă pe toate funcțiile respective în jurul unui proiect politic.

Ion Cristoiu: Dacă câștigă moțiunea tot partidul e supus acelei echipe, păi și unde e democrația?

Marcel Ciolacu: Pe o perioadă, partidul trebuie să se adapteze, nu mai trebuie să fie...

Ion Cristoiu: Am înțeles obiecția...

Marcel Ciolacu: Există, în partidele moderne europene se merge pe moțiuni.

Ion Cristoiu: Dar eu spun în România, obiecția poate fi că veți conduce numai o echipă și nu va fi reprezentată și tot partidul...

Marcel Ciolacu: Noi am mai avut moțiuni în partid, s-a mai candidat pe moțiuni, am avut exemplu.

Ion Cristoiu: Deci dumneavoastră spuneți așa: propuneți și o să supuneți comitetului...

Marcel Ciolacu: Urmează decizia ce se va lua în congres, dacă se face această modificare...

Ion Cristoiu: Deci propuneți o modificare în senul că echipa dumneavoastră, veți candida? Presupunem că veți candidat, bun, dumneavoastră o să puneți x, y, z?

Marcel Ciolacu: Voi candida la o anumită funcție...

Monica Mihai: Dar nu spuneți care.

Marcel Ciolacu: Urmează.

Ion Cristoiu: Deci care va fi? Vine așa și spune x, y, z...

Monica Mihai: Asta este echipa, ăsta este proiectul.

Ion Cristoiu: Dacă am câștigat noi am luat totul.

Monica Mihai: Da, dar cumva cei care votează presupun că își asumă, sau pe logica asta mergeți, că își asumă proiectul.

Marcel Ciolacu: Totuși în creionarea echipei există o logică.

Ion Cristoiu: Am înțeles.

Marcel Ciolacu: Există o reprezentare teritorială, are fiecare explicație, adică nu venim domne noi suntem ăștia 10 care vrem să...

Monica Mihai: Și apoi se duc negocieri...

Marcel Ciolacu: Mai mult este. Este normal ca partidul să se adapteze unei situații de acum. Această echipă va deconta niște alegeri care vor avea loc în patru sau șase luni, maximum generale, sau opt luni. Este pe o perioadă limitată, fiind un congres extraordinar, iar pe urmă categoric va fi un congres ordinar cu toate funcțiile puse la joc, unde se poate merge pe alte reguli sau nu. Eu am considerat că în acest moment este cea mai bună formulă de a se merge la un congres.

Ion Cristoiu: Deci ca să înțeleg, dumneavoastră propuneți un congres, va fi un congres extraordinar unde se va alege un președinte cvasi interimar pentru că e până se termină alegerile.

Marcel Ciolacu: Dar așa este și normal.

Ion Cristoiu: Am înțeles și după asta în funcție de rezultatul alegerilor vă supuneți ordinarului.

Marcel Ciolacu: La finalul anului, începutul anului viitor cel târziu, deci mai mult de un an de zile nu, dacă e în aceeași logică.

Monica Mihai: Domnul Ciolacu eu împreună cu domnul Cristoiu am avut o curiozitate, am avut-o invitată pe doamna Dăncilă și am dezbătut cu doamna Dăncilă acle celebre două zile imediat după ce dumneaei a pierdut alegerile prezidențiale. I-am adresat întrebări și doamnei Dăncilă cu privire la acele zile la care nu ne-a răspuns, acum este timpul să vă întrebăm și pe dumneavoastră ce s-a întâmplat în acea seară de duminică în care doamna Dăncilă a spus că nu pleacă, au apărut informații în presă că dumneaei s-ar fi închis în casă, că nu ar fi răspuns nimănui, că nu ar fi discutat cu nimeni, a urmat acea ședință a PSD cu ușile închise de șase ore, din care știm cu toții că au ieșit pe surse tot felul de informații, ce s- a întâmplat? Cum ați reușit să o convingeți, sau a fost muncă de convingere ca să plece doamna Dăncilă, ce s-a întâmplat în acea seară?

Ion Cristoiu: Înainte de asta, este de ce dumneavoastră și nu eu? De ce v-ați asumat dumneavoastră? Cine erați dumneavoastră ca să vă asumați...

Marcel Ciolacu: Eram președintele Camerei, aveam funcția cea mai înaltă, de aceea am și spus că eu nu am vrut nici o forțare acum să fac aceeași greșeală. Funcția din statul român să îmi aducă automat și funcția de șef al partidului. A fi șef al partidului trebuie să ai niște victorii, trebuie să dovedești anumite lucruri, așa cred eu că e cel mai bine, altfel costurile vin rapid. Cel mai nefericit este că nu plătești doar tu greșelile, le plătește întregul partid...

Monica Mihai: Și nu mi-ați răspuns...

Ion Cristoiu: Cum a fost, ați pierdut în acele două zile partidul ca imagine.

Marcel Ciolacu: Categoric, dar întotdeauna pleci de la un scor electoral, dacă nu te încadrezi în același scor electoral sau e un scor mai mic electoral intri într-o... te îndepărtezi un pic de decizia partidului, nu există să nu plătești politic, nu există. Actul de demisie trebuie să existe și el este în orice stat european și în orice partid modern trebuie să existe demisii.

Ion Cristoiu: Dacă pica moțiunea demisionați?

Marcel Ciolacu: Categoric, dar am și anunțat că este vina mea, nu este vina partidului, înseamnă că eu nu am gestionat lucrurile și categoric anunțasem, domnul Stănescu chiar a fost... nu e discutabilă, deci dacă nu trece moțiunea eu mi-am dat demisia din funcția de președinte al partidului...

Monica Mihai: Aș vrea să revin puțin la seara aceea, pentru că am o curiozitate, dumneavoastră, cei din partid aveați semnale că doamna Dăncilă nu va câștiga, dumneavoastră aveați pregătit acest plan B încă de dinainte de a se anunța pierderea alegerilor? Pentru că noi am discutat exact...

Ion Cristoiu: Vă așteptați să pierdeți alegerile?

Monica Mihai: Și dacă erați pregătit să interveniți?

Marcel Ciolacu: Categoric...

Ion Cristoiu: La scorul ăsta?

Marcel Ciolacu: Aveam anumite cifre și...

Monica Mihai: Și ați pus lucrurile în mișcare înainte să se pronunțe oficial rezultatele?

Marcel Ciolacu: Nu, eu am avut o comunicare bună cu doamna Dăncilă. Îmi pare rău, chiar într-o discuție a noastră îmi pare rău câteodată m-am dus de bună credință, dânsa nu a luat în serios toate propunerile mele, de anumiți pași de făcut, la un moment dat și asta regret și chiar mi-am cerut scuze față de doamna Dăncilă, am fost și eu mai orgolios, am zis domne dacă nici aia nu e bine, nici... înainte de alegeri și atunci „doamnă faceți ce știți dumneavoastră și sfătuiți-vă cu cine știți”, a fost o greșeală din partea mea că am făcut acest lucru, trebuia să fiu la fel de insistent și până la urmă...

Ion Cristoiu: A fost o greșeală că nu ați insistat? De exemplu cam ce?

Marcel Ciolacu: Anumite decizii luate și când să se voteze moțiunea și mai multe, poate și dânsa trebuia să aplece mai mult la experiența mea parlamentară care e suficient de consistentă. Acel CEX a durat prea mult, decizia trebuia să fie luată la începutul Comitetului Executiv, orice om politic plătește prin demisie un eșec, nu există altă formulă și cu asta trebuiau închise și... în schimb și eu și colegii mei am avut maturitatea de a... este pentru prima oară, nu am luat niște decizii de răzbunare sau, dimpotrivă, un fost președinte și astăzi de dimineață ne-am întâlnit la sediu, aveam un grup de comunicare și ne sfătuim înainte de a merge la consultările cu președintele României, a venit și doamna Dăncilă și am stat de vorbă.

Monica Mihai: Au fost presiuni asupra doamnei Dăncilă să demisioneze? Pentru că dumneaei a spus că nu vrea.

Marcel Ciolacu: Nu am făcut nici o presiune, decizia corectă a fost să demisioneze.

Ion Cristoiu: Propunerea cu domnul Pricopie nu a stârnit și anumite controverse în partid?

Marcel Ciolacu: Ba da.

Ion Cristoiu: De ce?

Marcel Ciolacu: Am avut cu mai mulți colegi această discuție, eu îl cunosc personal pe domnul Pricopie, îl prețuiesc, cunosc și familia dânsului și chiar este un model de urmat pentru tineri, domnul Pricopie, am spus că nu o să facem o propunere din interiorul Partidului Social Democrat.

Ion Cristoiu: De ce e de urmat?

Marcel Ciolacu: Are o familie de invidiat, un copil cu burse, premiați, dânsul are o carieră respectată, este totuși rectorul SNSPA-ului, fost ministru al Învățământului, unul dintre miniștrii buni ai Învățământului, contestabil, tineretul trebuie să aibă și exemple pozitive.

Ion Cristoiu: Știrea este că îl cunoșteați înainte personal?

Marcel Ciolacu: Categoric și au existat anumite ... nu am cuantificat, am văzut și eu ieri seară, a început acest joc cu securiștii, acest domn Coldea care e mai celebru decât Ceaușescu și eu nu cunosc pe domnul Coldea, nu cunosc nici pe domnul Maior, nu am nici o legătură, nu a fost vreo recomandare, pur și simplu am căutat un intelectual de stânga respectat și nu în ultimul rând pe care eu îl respect, înseamnă foarte mult.

Ion Cristoiu: Mai sunt oameni care mai trebuie aduși în PSD?

Marcel Ciolacu: Foarte mulți.

Ion Cristoiu: De exemplu?

Marcel Ciolacu: Nu, partidul trebuie deschis, în primul rând partidul trebuie să lase să se creeze pârghiile ca valorile din partid să se ridice. Ați văzut a fost o perioada de o lună două, mie cel puțin mi se reproșează „domne nu există comunicatori la PSD”, noi ne transformasem într-o trompetă. Am văzut și efectele trompetei, am luat 23% și a durat o perioadă în care o echipă a făcut... acum vedeți pe toate televizoarele foarte mulți tineri parlamentari la moțiuni citez tineri, deci trebuie să creezi cadrul intern, resursa umană și valorile din partid să înceapă să confirme.

Ion Cristoiu: La Senat când vor avea loc alegeri?

Marcel Ciolacu: După ce vine motivarea Curții.

Ion Cristoiu: După ce vine motivarea, până atunci nu?

Marcel Ciolacu: Un drept, respect decizia domnului Meleșcanu și a fost cea corectă, de a demisiona să nu intre într-o joacă politică, să fie acuzat, jignit și așa mai departe a făcut acest pas, dar are acest drept de a aștepta motivarea.

Monica Mihai: O ultimă întrebare din partea mea, o să vă rog dacă puteți să îmi spuneți puțin referitor la incidentul care a apărut astăzi în media cu cele două jurnaliste care și-au lăsat geanta într-una din sălile...

Marcel Ciolacu: Am înțeles că s-a rezolvat pe cale amiabilă, mie mi-a citit știrea domnul Stănescu, chiar am avut o ieșire un pic nervoasă că nu mi s-a spus imediat și cică nu că plecați spre Cotroceni... un incident minor și... nu s-a ajuns la poliție, nu s-a ajuns la nimic.

Ion Cristoiu: Cel mai important lucru pe care trebuie să îl recapitulăm acum la final este ce se întâmplă acum din punct de vedere cu acest Guvern, repet, deci ați spus: domnul președinte deja un pas a făcut, l-a desemnat pe domnul Ludovic Orban, da? Din punct de vedere procedural dumneavoastră unu când depuneți sesizarea la CCR?

Marcel Ciolacu: Urmează zilele acestea, termenii legali categoric.

Ion Cristoiu: Dacă nu ar fi aceasta, când trebuia procedural să puneți ... trebuia Biroul să se întâlnească să stabiliți pașii.

Marcel Ciolacu: Nu, trebuie să vină primul ministru cu programul de guvernare și cu echipa să o depună la Parlament.

Ion Cristoiu: Dacă vine să spunem în cât timp ar trebui să vină?

Marcel Ciolacu: Are maxim 10 zile, presupunem...

Ion Cristoiu: Dumneavoastră dacă ați făcut deja sesizarea nu veți lua în discuție, greșesc?

Marcel Ciolacu: Este posibil, mâine voi avea toate răspunsurile la întrebările dumneavoastră după ce vorbesc cu juriștii și... e o noutate de proceduri.

Ion Cristoiu: Dar oricum sigur este procedural că dacă faceți sesizare ...

Marcel Ciolacu: Depinde ce fel de sesizare vom face, dacă e pe conflict s-ar putea să nu suspende procedura... Cum am sesizat 114 de exemplu a fost suspendată efectele asumării răspunderii, când au venit cu asumarea răspunderii pe buget, acolo am făcut sesizare de conflict juridic de natură constituțională, legea a fost promulgată, deci sunt două lucruri diferite.

Ion Cristoiu: Stați că e o nuanță, deci dacă faceți pe conflict juridic totuși procedurile merg în continuare?

Marcel Ciolacu: Vom vedea argumentele...

Ion Cristoiu: Când?

Marcel Ciolacu: Mâine, categoric.

Ion Cristoiu: Până mâine să știm dacă dumneavoastră...

Marcel Ciolacu: Categoric, stopesc procedurile prin (...) și de acum în viitor nimeni nu o să mai facă acest lucru, cum eu sper că voi câștiga și cu bugetul de stat, nici un prim ministru nu o să mai dea vreodată un buget de stat prin asumare, același lucru se va întâmpla...

Ion Cristoiu: Dar oricum veți evita să faceți pe conflict juridic?

Marcel Ciolacu: Nu, prin recomandări, unde sunt șansele de a stopa o astfel... este o forțare, oricum l-am lua e un abuz de putere.

Ion Cristoiu: Deci ca să fiu atent, chiar dacă procedurile ar continua în cazul că e conflict juridic, dumneavoastră ați avea o victorie în perspectivă?

Marcel Ciolacu: Nu, am apăra un principiu pe care nimeni de acum nu îl va mai încălca.

Ion Cristoiu: Dar procedurile merg?

Marcel Ciolacu: Da, dar procedurile merg mai departe.

Ion Cristoiu: Deci o să fiu atent până mâine seară dacă faceți pe conflict juridic sau nu.

Marcel Ciolacu: Cum sunt argumentele juriștilor.

Ion Cristoiu: Am înțeles.

Marcel Ciolacu: Eu mi-aș dori să se stopeze procedura.

Monica Mihai: Domnul Marcel Ciolacu vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în platou.

Marcel Ciolacu: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.

Monica Mihai: Domnul Cristoiu vă mulțumesc pentru discuția din această seară, doamnelor și domnilor până la ediția viitoare la revedere.