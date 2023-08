INTERVIU - Marcel Ciolacu explică măsurile de reformă pe care le va adopta: când va fi ziua crucială

Premierul Marcel Ciolacu a oferit un prim interviu de la instalarea în funcție. La Aleph News, în emisiunea lui Ion Cristoiu, Ciolacu a explicat cum se vor face reformele în sistemul bugetar, în domeniul fiscal, dar a și ținut să-i anunțe pe cei de la PNL că va juca cu mandatul pe masă pentru îndeplinirea acestor reforme.

Redăm integral interviul oferit de Marcel Ciolacu pentru Aleph News:

Reporter: E primul interviu ca premier si cu mine!

Marcel Ciolacu: Am avut o singura data un online cu dumneavoastră in pandemie.

Reporter: De cine ascultati din afara?

Marcel Ciolacu: Si inainte de a fi prim-ministru, dar mai ales dupa ce am fost investit, imi scrie multa lume din afara cu probleme, probleme la parinti acasa ori la familie, vad numerele, multi ma suna pe WhatsApp. Sunt probleme punctuale, e normal.

Reporter: Intrebarea era ca nu decideti dumneavoastră, ci cineva din afara.

Marcel Ciolacu: Eu ma refeream la romanii nostri, nici nu m-a dus capul… Nu mi-am pus problema ca ar decide cineva din afara. Trebuie sa fim corecti: avem fonduri europene de 75 de miliarde de euro, mai avem PNRR cu cele doua componente si cu imprumuturile la dobanzi rezonabile. Conteaza acesti bani, România nu se poate dezvolta altfel, dar avem multe reforme, suprapuse cu cele cerute pentru OCDE. România nu se poate dezvolta fara UE. Cateodata mai apar politicieni cu acest discurs de iesire din UE, din NATO. Sunt baliverne! Marile realizari sunt aderarile la UE si la NATO, fara ele am fi o tara fragila, mai ales in contextul razboiului regional, avand cea mai lunga granita cu Ucraina. Am fi vulnerabili ca Republica Moldova, cel mai vulnerabil stat european in acest moment. Este normal sa fie rigori. De multe ori am vorbit cu comisarii, sunt fosti prim-ministri de anvergura in statele lor, nu ei ne-au cerut anumite lucruri. Noi ni le-am asumat. Cand renegociez anumite aspecte, cum e celebrul 9,4 la suta la pensii, ne spun ca noi ne-am asumat! Acum reprezint statul roman, indiferent ca nu eram eu premier cand am cerut lucrurile astea. Stiti povestea cu PNRR ascuns, parerea mea e ca nici premierul de atunci nu a stiut ce scrie in PNRR! Repet, sunt multe reforme si daca ne solicita sa respectam ce ne-am asumat ca stat, nu inseamna ca facem cum doreste Europa.

Reporter: Acum stiti ce e in PNRR?

Marcel Ciolacu: Categoric.

Reporter: La ce ne-am angajat ca prostii?

Marcel Ciolacu: Este structurat gresit. Nu are o coerenta in aplicarea reformelor. Pensiile speciale trebuiau sa fie la pachet cu legea pensiilor. Legea salarizarii: sa vedem unde sunt prioritatile, acolo trebuiau sa fie categorii, sa fie grupate. Nu a fost o coerenta si un plan strategic de aplicare a PNRR. Sunt proiecte care nu au rost, piste de bicicleta in comune in care nu ai apa si canal. Sunt granturi in zone pe care nu puteai sa le finalizezi pana in 2026. Avem termen sa negociem PNRR pana in 31 august. O sa ajung pana atunci la Bruxelles, o sa mearga si ministrii de resort.

Reporter: Ce cereti acolo?

Marcel Ciolacu: Vom vorbi de reducerea unor granturi de 2,1 miliarde, deoarece am avut o crestere cu 0,3 peste 5%. As vrea sa il intreb pe fostul prim-ministru cat l-a dus capul ca sa piarda 2,1 miliarde? Banii sunt pierduti, dar ei solicita sa scoti banii din granturi. Avem Repower EU, sunt 1,7 miliarde care vin in plus pe energie. Aici am ajuns la un numitor comun, o sa prezentam aceste proiecte si programe. Apoi e deficitul asumat de România la un moment dat. Incalcarea deficitului e prevazuta in PNRR. Orice stat care incalca ce si-a asumat, respectiv deficitul, automat Comisia declanseaza suspendarea fondurilor. Suntem singurul stat din UE care are acord cu deficitul, desi nu doar noi am depasit deficitul. De ce? Pentru ca un Guvern a avut de 9,2 deficit! Mai clar, au fost imprumuturi de 200 de miliarde de lei facute in doi ani. Trebuie sa avem o proportie, toate pensiile sunt 100 de miliarde, deci de doua ori pensiile au fost imprumutate. Au imprumutat si alte state, dar au intors in economie sau in mariri de pensii. In doi ani nu s-a marit nicio pensie si s-a intors in economie 2%. Vreau sa aflu unde s-au dus acesti 200 de miliarde imprumutati, ca nu au fost nici in salarii, care au fost inghetate, nu au marit pensii. Nu ma deranjeaza critica, cu asta ne ocupam, dar ipocrizia ma scoate din minti! Stii foarte bine ca acum România se imprumuta sa acopere dobanzile si ratele facute de tine si ai tupeul sa fii ipocrit sa comentezi la TV?! Sunt lucruri care depasesc bunul-simt.

Reporter: Care e castigul pentru România?

Marcel Ciolacu: Toate capitolele trebuie inchise pana la 31. Sunt proiecte, le renegociem si e acel 9,4 la pensii. Avem o decizie a CCR, cred ca s-a dat motivarea la decizie, se va duce la Comisie si incepem sa negociem. Nu comentez deciziile magistratilor. Vom negocia sa inchidem jalonul. Daca am intrat cu legea in Parlament si ne-am asumat-o, negocierile cu Comisia erau pe legea existenta. Daca se aduce ceva in plus, e normal sa reincepem discutiile cu Comisia. Facem amendamentele, ca nu se discuta deciziile CCR, asta inseamna stat de drept, apoi retrecem legea prin Parlament.

Reporter: Legea era agreata de UE in PNRR?

Marcel Ciolacu: Pentru ca isi atinge tintele prevazute in reforma. Renegociem obiectiile facute de CCR. Eu nu spun daca e o decizie a CJUE ca nu imi convine. E o decizie a CCR, va trebui sa o punem in aplicare. Nu suntem un stat in care eu ca prim-ministru sunt angajatul UE. UE e o institutie politica, au functionari, e o decizie politica. Eu nu comentez deciziile UE, ii rog sa nu comenteze deciziile CCR.

Reporter: CCR nu blocheaza PNRR?

Marcel Ciolacu: Nu e corect, sunt institutii ale statului de drept care au drepturi constitutionale. CCR cu asta se ocupa. E o decizie peste CCR a CJUE ca sa nu putem comenta? Nu. Vom reusi sa explicam si vom incerca sa atingem tintele. Nu am vazut motivarea, e o proiectie pana in 2035, nu e o marire de pensionare. Sunt militari pe teatrele de operatii, asa decide statul roman, au o anumita pensie mai mare, ies la pensie mai devreme. De ce personalul de la resurse umane iese mai devreme la pensie? De ce cel care elibereaza buletine iese mai devreme? Sunt lucruri de bun simt. Eu nu am simtit o agresiune din partea Comisiei pe vreun aspect pana acum de cand sunt prim-ministru. In cazul in care incalci acordul se suspenda fondurile, România nu isi permite sa fie suspendate fondurile, ar fi un dezastru, ar aduce o instabilitate cu costuri greu de imaginat intr-un context regional complicat.

Reporter: Anul asta trebuia sa avem 4,4. E adevarat ca dumneavoastră ati obtinut sub 5?

Marcel Ciolacu: Nu am avut nicio negociere cu Comisia. Cert este ca daca acum nu se face o reforma administrativa in paralel cu o reforma de reducere a unor exceptii fiscale din Cod, care sunt 75 de miliarde de lei in România… eu imi doresc sa fie in oglinda, adica ce obtin din reforma de cheltuieli sa vina si din reforma fiscala. România, fara nici o masura, nu va mint, e adevarul cap-coada, România va ajunge la un deficit mai mare decat anul trecut, mai mare de 6,2% daca Guvernul nu ia nicio masura. Automat va duce la blocarea fondurilor europene, la costuri mai mari de imprumut si va duce la instabilitate politica.

Reporter: Ati convins Comisia ca tinta sa fie 5?

Marcel Ciolacu: Am avut discutii cu Comisiia si e normal, dar nu am convenit. România are asumat prin acord 4,4 in acest moment. Ce e foarte greu de acceptat din punctul meu de vedere: avem o stabilitate macroeconomica, România suporta un deficit de 6,2 si inca suporta platile care acopera imprumuturile de 50% din PIB, datoria publica. Ar fi o greseala pe care eu nu mi-o asum sub nicio forma ca noi sa nu luam anumite masuri acum, cand trebuie luate, mai ales in zona bugetara, sa lasam România sa intre in instabilitate si criza economica. România nu are criza economica, nu are o problema cu securitatea energetica, acum multe state au aceasta problema, nu sunt probleme cu securitatea alimentara. Avem investitii directe de peste 10 miliarde de euro. E un trend corect. România nu isi poate permite anumite exceptii facute si sa mearga mai departe fara o reforma administrativa de fond, nu de forma.

Reporter: A circulat stirea ca ati obtinut mai mult.

Marcel Ciolacu: Nu pot sa va mint, am avut discutii. România poate sa faca 4,4, dar e „operatie reusita, pacientul mort”. Nu e nimic hotarat cu Comsiia ca s-a schimbat tinta de deficit. Comisia nu accepta decat daca ai un plan, nu pot sa spuna ca „ai venit tu, Ciolacu, baiat simpatic…” E posibil sa renegociem cu Comsiia acel 4,4, se va vedea in rectificarea bugetara, care arata cu ce deficit te vei inchide.

Reporter: Deci tinta e 4,4. E o situatie dramatica?

Marcel Ciolacu: Daca nu luam nicio masura, suntem.

Reporter: Ca in 2010?

Marcel Ciolacu: Nu. Avem resurse, e un buffer la finante si la BNR. România trebuie sa isi respecte angajamentele, daca nu luam masuri, e o situatie dramatica. Nu trebuie masuri de noi taxe.

Reporter: Aveti doua pachete de masuri.

Marcel Ciolacu: Sunt trei, o sa vina si un pachet despre evaziune.

Reporter: Reducerea cheltuielilor?

Marcel Ciolacu: O reforma a administrației bugetare. Astazi am stat cu domnul ministru al Finantelor si cu Ciuca si am hotarat ca reformele incep imediat dupa ce va fi data OUG. Termenele de implementare vor fi pana in 2024. Va trebui data OUG pana la sfarsitul lunii. Avem un calendar facut. Azi am avut ultima discutie politica, trebuie sa le comunicam si in partide, desi nu tine de partide, si pana la finalul lunii vor fi date concomitent, in oglinda.

Reporter: Va temeti de liberali?

Marcel Ciolacu: Imi place ce apare in spatiul public. 99% din masurile reformei administrative si cele ce tin de echitatea fiscala se vor da concomitent, astfel incat lumea sa poata compara cat scadem din cheltuieli, cat venim din venituri. Voi crea cadrul legal pentru o reforma de fond administrativa si dupa 2024. Dar ce ne vom asuma in momentul asta ca Guvern se va aplica atat de anul asta, cat si de anul viitor, la fel ca si scoaterea exceptiilor.

Reporter: Prima OUG parea mai simpla ca a doua.

Marcel Ciolacu: Amandoua sunt complicate. Trebuie sa invatam din greselile din 2010. Anul acesta se vorbeste de gaura la buget, dar nu e o gaura. S-a estimat o crestere la buget cu 14% mai mare ca anul trecut, acum e cu 11, nu cat s-a estimat, pentru ca au scazut consumul si productia industriala, lucruri care puteau fi anticipate.

Reporter: Era ministrul dumneavoastră!

Marcel Ciolacu: Sa nu credeti ca bugetul consolidat al României il gandeste doar un ministru. Este un intreg aparat. Nu caut vinovati. Va spun deschis ca am avut discutii cu prim-ministrul anul trecut pentru inchiderea cu deficitul de 6,2. A venit constructia bugetului in care nu ca sunt gauri, dar marea problema a României e fondul, ca mereu am mermelit-o: veniturile din constructia PIB in orice stat reprezinta 42%, veniturile din România sunt 27%. In afara ca avem multe exceptii, am avut o teorie ca România nu poate sa fie un off-shore, ca niste insule in care sunt 10 mii de locuitori si sunt paradis fiscal. Nu poti sa faci fiscalitate de off-shore si masuri sociale europene. In aceasta paradigma am trait mult timp, dar România nu isi mai permite acest lucru. Dar nu voi fi de acord sa venim cu noi taxe.

Reporter: Multi lideri liberali va acuza. Cum ati estimat gresit?

Marcel Ciolacu: A fost o proiectie. Vedeti executia trimestriala, nu trebuie sa astepti 12 luni si cand tragi linia sa spui ca „aoleu, am gresit”. Trebuie sa urmaresti tot anul veniturile, cheltuielile, multiplicarea investitiilor, ca si aici e una dintre masuri. Toate aceste lucruri le vezi. In martie, Comisia a anuntat ca nu ne incadram in deficitul asumat, „faceti ajustari fiscale, vedeti unde taiati”!

Reporter: Unde erati?

Marcel Ciolacu: La Camera Deputatilor. Vreti sa traim intr-o România normala? Iarasi ne bagam fiecare peste fiecare? Sunt oameni foarte corecti in PSD si la fel in PNL, tinand multe lucruri de echipele de lucru din partide. In interiorul PSD exista mai multi specialisti si avem echipe si se stia in martie, ca a fost o hartie la Guvernul României! E normal ca se stia acest lucru, dar eu nu am ce sa ii reprosez lui Ciuca, lui Grindeanu, lui Boc de la PNL, lui Tudose, fosti prim-ministri cu care discut, pentru ca au trecut prin aceste lucruri, si cu Ponta, e si normal sa fac acest lucru. Exista oameni de buna-credinta, daca cineva din PSD sau PNL crede ca prin acest joc ipocrit si de doi lei, fara sa vada esenta problemei, castiga voturi in plus, spunand ca Ciolacu vine cu nenorociri – nu vin cu taxe noi –, e o greseala strategica. Am intrat la guvernare intr-un moment dificil al României, cand aveam crize suprapuse, aveam 9,2 deficit lasat de „Luceafar”! Cand am creat coalitia, se stia in ce prapastie intra România. Am si eu rabdarea mea, le reamintesc in ce situatie erau, mai sunt si pe la USR care uita ca au fost la guvenrare si au lasat un deficit de 9,2. PSD a lasat 2,7, dupa doi ani de guvernare de dreapta am ajuns la datorie publica de 50%.

Reporter: Actuala coalitie s-a incadrat in tinte? Spuneti ca in martie v-a spus UE ca depasiti tinta.

Marcel Ciolacu: Incasarile se vad lunar si vezi care este problema. Nu am nicio problema sa imi asum lucruri, chiar daca facem emisiuni noaptea ca hotii, spun ca trebuiau declansate anumite aspecte atunci. Ar fi fost mai usor de explicat si de negociat cu categoriile sociale. Am fi facut un plan, nu ne-am fi stramtorat in ultimul trimestru al anului sa corectam deficitul.

Reporter: A fost un calcul ca sa i le lasam lui Ciolacu?

Marcel Ciolacu: Pai Ciolacu vine la Cristoiu si spune tot! Eu nu vin ca in 2010, nu scad veniturile oamenilor, ca e cea mai mare greseala care s-a facut in 2010, pentru ca a scazut consumul si ai adus atingeri macroeconomice. Cea mai mare provoacre e sa reusim sa facem corectii fara sa marim TVA. Marirea TVA aduce instabilitate, aduce bani rapid, dar asta a fost tentatia din 2010 si eu nu vreau sa o fac. Inflatia e deja cu o singura cifra, am dat si OUG cu reducerea cu 14 produse, dar iata ca e o reusita. Se pot asuma lucruri, sa nu aduci instabilitate macroeconomica. Statul si-a permis sa dea exceptii perioade lungi de timp.

Reporter: Daca se luau masuri din timp, era mai bine.

Marcel Ciolacu: Vad ce se intampla cu aceste breaking news, e normal sa fie oameni nelinistiti, ca nu am iesit inca cu decizii punctuale si asumate. E normal ca o echipa de lucru de la Finante sa prinda multe lucruri: vezi cele care au efect si care nu au, care sunt cele care aduc instabilitate si imping tara in criza si cele care nu, cele pe care un popor le poate suporta si pe care nu.

Reporter: Deci presa e inundata cu texte neoficiale?

Marcel Ciolacu: Repet, nu vin cu taxe noi. E posibil sa fie la tigari o marire de acciza, la redevente o marire. La IT va fi o masura echitabila. Nu poate sa fie pentru o categorie intr-un fel si la alta in alt fel. Nu spun ca a fost coruptie ca s-au facut exceptii prin legi, prin OUG, cum le-a trecut prin cap. Dar Comisia a spus ca nu se poate sa fie la unii intr-un fel si la altii in alt fel. S-a zis ca ma iau de concediile medicale: cine e bolnav e normal sa aiba concediu, nu suntem nebuni la cap! Dar ne-am trezit anul asta ca avem concedii de 6 miliarde, iertati-ma, cand nu s-a platit CASS la constructii, aveam concedii de 800 de milioane. Acum am gasit ca trebuie sa platesc concedii de 6 miliarde cu exceptii la plata CASS. Daca toti romanii cu salariu minim platesc CASS, astupam concediile medicale, cu ce mai dezvoltam România? Astazi, cu Ciuca si cu Stanescu si Bode si cu Neacsu am hotarat si am inchis 99% din masurile in ce priveste reforma administrativa.

Reporter: Exista vreun proiect de OUG?

Marcel Ciolacu: Sunt convins ca cu ce am decis azi ministrul maine o sa lucreze. Sunt diferente mari.

Reporter: Deci vor fi trei pachete de masuri?

Marcel Ciolacu: Da, trebuie combatuta si evaziunea. Vor fi masuri fiscale, au iesit pe stiri ca statul roman va lua 50% din sumele nejustificate. Nu stiu, nu am discutat cu ministrul, dar era o stire prezentata cumva de rau. Daca nu poti sa justifici de unde ai banii, in orice stat din lumea asta nu ti-i ia statul? Am vazut ca e prezentata ca un lucru rau. Eu m-am gandit de ce ii lasa jumatate! Am pornit un lucru foarte important, digitalizarea ANAF promisa de toata lumea, acum avem si componenta din PNRR in ce priveste anumite cheltuieli, sunt si cheltuieli de la buget, toate tarile dupa ce au facut digitalizarea au avut venituri foarte mari. E un pachet impreuna cu Vama, ideea e sa inchizi tot tabloul, asa cum facem si acum cu cele trei pachete, cu reforma, scoaterea de exceptii, nu taxe noi, caci nu e nicio austeritate, niciun cataclism, iar al treilea lucru sunt masurile contra evaziunii. Cand faci digitalizarea ANAF, nu poti sa o faci fara Vama, trebuie inchis tot pachetul.

Reporter: La ce va ganditi spectaculos la a treia OUG?

Marcel Ciolacu: Nu stiu, ca nu am discutat inca, va spun din ce am vazut de la stiri. Daca sunt bani pe care nu poti sa ii justifici, poate i-ai gasit pe strada si trebuie sa vedem ai cui sunt! Nu a fost rea taxa unica, dar greseala a fost cand am desfiintat-o, ca acum ea nu mai exista. Nu mai e 16% la tot! Acum avem TVA 5, 19, 9, iar toate au venit in jos, intre timp economiile mondiale au evoluat, suntem penultimul stat de marimea României din UE cu cota unica. Deci e evident ca dupa digitalizarea ANAF se va merge pe o impozitare progresiva. România nu poate sa fie un paradis fiscal. Ce e foarte adevarat e ca nu pot veni cu taxe noi, nu suntem in criza ecomomica, dar e inca fragil climatul economic.

Reporter: Sa ne oprim la pachetul fiscal. Vizati eliminarea exceptiilor?

Marcel Ciolacu: Nu totala. Una este cea la CASS. IT sunt exceptati la impozit pe venit de 20 de ani. Cel care are salariu minim nu e exceptat. A fost o masura a unui stat atunci, dar trebuie venit cu o echitate fiscala, nu poti veni cu echitate sociala fara echitate fiscala. Nu poti pe fiecare categorie sa inventezi exceptii. Era normal ca in constructii sa incerci in pandemie sa aduci romanii inapoi sau sa ii mentii in România. Acum am alta realitate. La concedii medicale m-am trezit cu 6 miliarde: cum se uita la mine orice finantist, orice om de la Comisie? Eu par om serios cand am 6 miliarde de concedii medicale, dar avem categorii cu exceptii la CASS? De aici am supararea pe Casa de Sanatate, cum sa plece anumite cifre razna in sus? Trebuie sa iei masuri. Trebuie sa gasesti unde e scurgerea, nu poate sa explodeze ceva in trei luni. Orice comisar imi spune ca ai in PNRR investitii in spitale noi si utilate, ai de la BEI 2 miliarde pentru spitale, o sa ma intrebe cum functioneaza economia României? Cu ce o sustii, daca tu ai exceptii? Dar la pachet, ca am auzit ca Ciolacu taie salarii la constructii, vor plati CASS, insa vom veni cu marirea salariului la constructii de la 4000 la 4600 de lei, ca omul sa nu piarda niciun leu. Recomandarea Comisiei este, intelegand ca nu se poate renunta la tot deodata, ca exceptiile sa fie unitare la toate categoriile. Din fonduri europene sunt miliarde de euro in zona IT, vreti sa riscam sa pierdem miliardele sau ne asezam la masa si intelegem ca România nu isi mai poate permite ce si-a permis acum cateva luni?

Reporter: De ce nu taiati in carne vie?

Marcel Ciolacu: Dimpotriva, imi asum lucruri. Am avut azi o discutie asezata si fiecare ne-am notat si am cautat cele mai bune solutii. Eu cred ca nu am vazut de mult timp sa isi asume cineva anumite lucruri. Incerc sa transmit clar ca daca nu intelegem situatia in care suntem, lucruri asumate de statul roman, nu caut vinovati, incerc sa gasesc solutii, dar am si eu o rabdare: nu voi accepta chiar de la partenerii de coalitie ipocrizia. Imi asum fara probleme solutiile. Trebuie ca cei care au avut facilitati sa inteleaga ca statul nu isi mai permite facilitatile. Nu vin cu taxe noi. In schimb, cu echitate fiscala voi veni. Mediul de afaceri trebuie sa fie corect, concurential, s-a dus perioada cand cunoscand pe cineva veneau exceptii. Eu stiam de cand am luat mandatul ca voi juca cu el pe masa, ca e normal sa fac asta. Nu pot sa ma duc acasa si sa ma uit in oglinda ca nu am luat masuri si România a pierdut cel mai important tren al ei. E posibil sa pierd voturi, voi iesi de fiecare data sa explic, dar acasa cand ma uit in oglinda stiu ca am facut ce era corect pentru România, tara in care copilul meu va creste. Exista o diferenta imensa fata de deciziile luate in 2010 care au dus la taieri de venituri. Sunt miliarde de euro de la UE pentru investit in infrastructura. Nu imi pot permite ca premier sa pierd aceste investitii. Cum sa pierd aderarea la OCDE pentru ca ne-am suparat ca nu mai exista exceptii? Se vor lua masuri in oglinda cu reducerile bugetare. Am vazut eficienta in momente de criza, cand a fost criza la Ministerul Muncii cu acele azile, am facut eficienta statului prin structuri care sunt anacronice si se calca pe picioare. Eu nu vreau sa dau pe nimeni afara, dar statul nu mai poate permite sporuri de antena 15%, sa ai sporuri mai mari ca salariul. Unde e echitatea sociala? Te mai caut sa iti dau si vouchere de vacanta! Nu e normal ca cel cu salariu minim sa isi plateasca CASS si tu sa fii exceptat si sa ai pretentii de la stat sa investeasca in spitale, cu ce le sustine statul? E cel mai important moment de dezvoltare a României.

Reporter: Va ia dracul cu asa ceva!

Marcel Ciolacu: Nu iau nimanui nimic. Nu dau pe nimeni afara. Vor exista comasari de institutii. Nu suntem tara sefilor de servicii. Am vazut ca Ciolacu scoate locuri de munca fantoma: ele sunt scriptic, nu sunt angajati, dar ca sa fie cineva sef s-au inventat sase locuri fantoma. La finele anului instutia aia spune sefului ca anul asta am zbarnait, avem economii si seful spune ca dam prime! Sunt posturi bugetate in care nu e nimeni angajat. Aceste lucruri au fost o practica, trebuie o reforma de fond in administrația publica. Mi-o asum cap-coada, pentru ca in România trebuie facut asa ceva. Nu mai putem sa pacalim. Trebuie sa fim la nivelul solicitat.

Reporter: Va ajuta partenerii de guvernare?

Marcel Ciolacu: Nu ma injura nimeni. Eu va spun ca marea majoritate inteleg ce importanta e stabilitatea. Acest moment nu e catastrofal, avem crestere economica, România nu intra in recesiune, dar are un moment de depasit cu asumarea deficitului. Dar sa pui in contrapondere pierderea la 75 de miliarde de euro, sa nu mai vina investitii straine directe record, zeci de companii… Daca PNL nu isi asuma, imi pun mandatul pe masa si sa vina sa conduca singuri sau cu USR, ca stim unde au adus tara. Nu le aduce niciun vot in plus, cum nici PSD nu are nici un vot in plus cand vorbeste PNL de rau. Unii sunt de stanga, unii de dreapta, vasele comunicante sunt cu totul altele. Ar trebui sa se gandeasca de doua ori cand PSD ataca PNL sau PNL PSD. E singura coalitie stabila pe care si-o permite România. Daca nu se inteleg aceste lucruri, cu orgolii personale, eu imi pun mandatul pe masa si ne intoarcem la romani. Am si eu rabdarea mea, cum e si corect, sunt echilibrat, am alte defecte, dar am rabdarea mea: daca nu intelegem situatia si ce e in joc, destinul nostru, cu acest razboi, cata lume si-ar dori o instabilitate in România… Dupa doi ani au reusit o firava stabilitate in Bulgaria. Jocul e peste capul lui Ciolacu.

Reporter: Partenerul strategic ne da cu poseta in cap?

Marcel Ciolacu: Nu e vorba de asta. Eu vorbesc de destinul României. Suntem cei mai importanti piloni regionali in acest moment. Asta nu inseamna ca eu nu trebuie sa fiu corect si sa fac o reforma.

Reporter: Președintele de ce nu intervine?

Marcel Ciolacu: Nu am avut o discute cu președintele, dar voi avea, cum e normal. Nu as avea nevoie, dar sunt convins ca dupa ce am inchis toate aceste discutii si avem actul normativ si principiile, voi discuta cu președintele inainte de a intra in sedinta de Guvern. E normal acest lucru. A iesit președintele si a zis ca trebuie o reforma in administrație. Dar nu exista alta formula de echiibrare. Taierile excesive de cheltuieli duc la o reducere a consumului. Sunt foarte atent la greselile facute in 2010.

Reporter: Deci nu dati inapoi?

Marcel Ciolacu: Voi da inapoi daca vad ca partenerul de coalitie incearca sa nu isi asume si atunci s-a incheiat. Joc cu mandatul pe masa din prima zi, cand te duci la serviciu, stii ca poate fi ultima zi!

Reporter: Mandatul pe masa inseamna anticipate?

Marcel Ciolacu: Daca exista alta varianta de majoritate, foarte bine! Nu cred in generalii de pace. Nu fac o trimitere la Ciuca – e un general la Buzau care imi zice, „sunt doua tipuri, generali care comanda batalioane, cum sunt eu, si generali care comanda sprituri, fripturi”!