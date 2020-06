INTERZIS de HBO, filmul 'Pe aripile vântului' bate toate recordurile de vânzări

Lungmetrajul „Pe aripile vântului/ Gone With the Wind” s-a clasat pe primul loc în topul Amazon al celor mai bine vândute filme şi programe de televiziune, la o zi după ce platforma HBO Max a WarnerMedia a retras temporar filmul din cauza „descrierilor rasiste”, informează Variety.

Amazon îşi realizează clasamentul pe baza datelor de vânzări. Site-ul oferă ediţia aniversară „Gone With the Wind”, dublu DVD, pornind de la 29,55 de dolari, iar de pe Amazon Video poate fi închiriat pentru 3,99 dolari ori cumpărat pentru 9,99 de dolari.

Citește și: A fost descoperit primul ‘acoperit’ din USR! S-a lăsat cu o demisie din echipa Barna

Pe platforma iTunes a Apple, în SUA, filmul se clasa miercuri pe locul al cincilea, după „The Hunt”, „Birds of Prey”, „Bad Boys for Life” şi „The Invisible Man”.

Lungmetrajul regizat de Victor Fleming, premiat cu opt Oscaruri, a fost retras marţi de pe serviciul de streaming HBO Max, temporar. WarnerMedia a anunţat că plănuieşte să îl readucă pe platformă împreună cu o discuţie despre contextul istoric şi o „denunţare” a stereotipurilor rasiste care apar în film.

Citește și: EXCLUSIV Lovitură de teatru: LIDL cedează: Mutarea făcută de gigantul german pe piața din România

„«Gone With The Wind» este un produs al timpului lui şi descrie unele dintre rpejudecăţile etnice şi rasiale care erau, din păcate, obişnuite în societatea americană”, a declarat un purtător de cuvânt al HBO Max. „Aceste descrieri rasiste erau greşite atunci şi sunt greşite acum, şi am crezut că să menţinem acest titlu fără o explicaţie şi o denunţare ale acelor descrieri ar fi iresponsabil”.

Filmul îi are în distribuţie pe Vivienne Leigh, Clark Gable, Hattie McDaniel şi Olivia de Havilland. McDaniel a fost prima actriţă de culoare care a câştigat un trofeu al Academiei americane de film.

Citește și: Lovitură pentru Guvernul Orban! Raed Arafat a eșuat la întâlnirea cu PSD, USR și Pro România

Adaptat după romanul omonim din 1936 scris de Margaret Mitchell, el este descris pe site-ul Amazon ca „o epopee clasică a sudului american”, a cărei acţiune este plasată în timpul Războiului Civil şi a perioadei de reconstrucţie.

The American Film Institute a clasat „Gone With the Wind” pe locul al patrulea între cele mai bune filme americane din toate timpurile, după „Citizen Kane”, „Casablanca” şi „The Godfather”.

Citește și: EXCLUSIV În stare de alertă, SPP face noi achiziții de mașini! Limuzine de peste 100.000 de euro .