Intră în funcțiune sistemul care va încerca distrugerea mafiei lemnului: 'Trebuie să îmbunătăţim şi capacitatea instituţională a organelor de anchetă'

Sistemul SUMAL va deveni funcţional la sfârşitul lunii, pe 31 ianuarie, a declarat, luni seara, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, relatează Agerpres.

"Vine SUMAL-ul, vine un program informativ la care s-a lucrat foarte mult anul trecut, care este în ultima etapă de testare şi de dezvoltare. Am fost săptămâna trecută, luni, acolo am început anul, practic, la STS, pentru a vedea stadiul dezvoltărilor. Astăzi am avut iarăşi câteva discuţii şi miercuri dimineaţa o să avem o nouă întâlnire cu domnul general, la STS, pentru a vedea stadiul în care se află programul. Faţă de acum 2-3 săptămâni veştile sunt bune. Funcţionalitatea sistemului a crescut foarte mult, se consolidează, este în testare zi de zi - se testează de către ocoalele private, de agenţii economici - şi la sfârşitul lunii, pe 31 ianuarie, sistemul este gata. Vor fi încărcate datele în sistem", a susţinut ministrul.

La finalul anului trecut, Tanczos Barna a declarat că Sistemul SUMAL va deveni principala armă a României în lupta cu tăierile ilegale de pădure, acesta fiind unul dintre cele mai complexe şi eficiente astfel de sisteme din lume.

"Ce va face acest sistem? Urmăreşte exploatarea masei lemnoase din pădure până la primul depozit începând de la actul de punere în valoare, cantitatea de masă lemnoasă, societatea care este autorizată să facă exploatarea, cine face încărcarea, cine face depozitarea. Deci, tot traseul. Asta este prima fază. După aceea, din primul depozit transportul cu mijloace de transport pe drum forestier sau drum judeţean naţional, european. Tot traseul este urmărit prin GPS. Acest transport este legat de provenienţa masei lemnoase, adică traseul până la prima procesare", a explicat luni seara Barna, la Antena 3.

Potrivit acestuia, prin acest sistem poate fi reclamată inclusiv găsirea unui camion cu lemne şi pot fi anunţate mijloacele de transport văzute de persoanele fizice, de organele de anchetă, iar pe drum se pot face verificări în timp real.

"Mai departe, merge până la prima procesare acest sistem. Adică vrem să împiedicăm să ajungă masa lemnoasă exploatată ilegal dintr-o zonă unde s-a filmat, de exemplu, o cantitate de masă lemnoasă să nu ajungă în procesare pentru că i se pierde urma şi noi trebuie să verificăm inclusiv în unităţile de primă procesare care este cantitatea de masă lemnoasă care ajunge acolo, în ce se transformă şi cum pleacă de acolo. Şi trebuie să existe corelaţie între cantităţile intrate, procesate, ieşite. Altfel, nu vom şti niciodată dacă cheresteaua care se transportă este sau nu este făcută dintr-o masă lemnoasă...", a mai spus ministrul Mediului.

Acesta a subliniat că acele cantităţi de masă lemnoasă trebuie declarate de "toţi operatorii care se duc în pădure să taie orice", de toţi operatorii care fac transport.

"Tot ce este găsit în afara declarării se confiscă împreună cu mijlocul de transport. Se confiscă masa lemnoasă, se confiscă mijlocul de transport şi se consideră faptă penală şi se transmite organului de cercetare", a adăugat Tanczos Barna.

Totodată, şeful de la Mediu a subliniat că a fost prevăzută în programul de guvernare înfiinţarea unui departament în interiorul actualelor organe de cercetare penală, unde procurorii vor fi specializaţi pe infracţiuni de mediu în general şi în special pe problema forestieră.

"Trebuie să îmbunătăţim şi capacitatea instituţională a organelor de anchetă. Tocmai de aceea am prevăzut în programul de guvernare înfiinţarea unui departament sau a unei entităţi în interiorul actualelor organe de cercetare penală, unde procurorii vor fi specializaţi pe anchete în domeniul mediului. Acest departament trebuie înfiinţat în cadrul actualelor instituţii. Spun cu tărie că este nevoie de oameni specializaţi", a subliniat Barna.

El a adăugat că, în momentul de faţă, există o înţelegere politică între PNL, USR şi UDMR pentru înfiinţarea acestor departamente în interiorul actualelor organe de cercetare penală, care vor fi susţinute prin formare profesională, vor fi susţinute cu buget, astfel încât ele să fie mult mai eficiente.

"Exact pe tema aceasta am avut săptămâna trecută o primă discuţie cu ministrul Justiţiei. Ministerul Justiţiei trebuie să spună exact care este instituţia în cadrul căreia trebuie înfiinţate aceste lucruri. Eu cred că este nevoie cel puţin în DIICOT şi în general în cadrul Procuraturii este nevoie de un organ de anchetă care ştie cum trebuie să găsească vinovaţii, practic, pentru asemenea fapte ilegale. În cadrul DIICOT cred că ar trebui, pentru că vorbim de criminalitate organizată. Deci, dacă vorbim de tăieri ilegale de zeci, de sute, de mii de metri cubi, acolo nu se poate face de un singur om. Nu este o căruţă de lemn, nu vorbim de 10 metri cubi, de 5 metri cubi. Dacă este o criminalitate organizată, acolo este nevoie de DIICOT şi întărirea capacităţii instituţionale", a mai spus ministrul.