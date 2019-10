VIDEO Între oameni și sfinți - Dispută în lumea teatrului cu privire la Ducu Darie

Regizorul Andrei Şerban a protestat public, în cadrul unei dezbateri organizate în Festivalul Naţional de Teatru, faţă de marginalizarea creatorilor în timpul vieţii şi "sanctificarea" lor după moarte. Afirmaţia lui "Nu mai aprindeţi lumânări în holul teatrului pentru Ducu Darie. Nu a fost un sfânt, ci un om ca noi", pe care a făcut-o în cadrul dezbaterii organizate miercuri, la Teatrul "Bulandra", pe tema dimensiunii politice în cele două spectacole "Richard al III-lea", a stârnit polemici în mediul teatral potrivit news.ro

"Atunci când am ajuns la Bucureşti, am vorbit cu Ducu Darie a fost foarte generos faţă de mine în toţi aceşti ani. Este teatrul în care am jucat cel mai mult. Îi sunt recunoscător în generozitatea lui şi vreau să spun, deşi nu este subiectul de astăzi, într-un protest public, de ce nu am vorbit despre el deloc până acum. Este un om pe care l-am cunoscut bine şi care, din păcate nu mai este printre noi, şi tot din păcate, deşi în timpul vieţii lui a fost în ultimii 10 ani marginalizat, nu a fost nici premiat al UNITER, acum, dintr-odată a devenit un sfânt şi un martir. După moarte, aşa devenim toţi. Aşa s-a întâmplat şi cu Liviu Ciulei când a revenit în ţară, se simţea singur, izolat. Parcă îi trecuse timpul şi a murit în Germania, nu aici. Acum a devenit un mare sfânt, tot ceea ce spune Ciulei este extraordinar. Dar, atunci când îi avem în viaţă pe aceşti oameni, nu-i respectăm, nu-i folosim, îi marginalizăm. Valorile sunt marginalizate, mediocritatea este în centru. (...) Noi creăm un Richard. Monştri îi creăm noi. Sfinţii îi creăm tot noi (...). Să vezi chinurile şi suferinţa unui om este mult mai interesant decât să beatifici, să devii un sfânt, un magician. A fost un om ca noi toţi care s-a luptat să trăiască şi a avut slăbiciunile şi puterile lui. Să nu aprindem lumânări în holul teatrului, pentru că nu este un sfânt”, a spus Şerban pe scena Teatrului "Bulandra".

Actriţa Oana Pellea i-a dat replica regizorului pe Facebook: "Să nu aprindem lumânări în holul teatrului, pentru că nu este un sfânt”, a declarat regizorul Andrei Şerban despre Alexandru Darie. Îmi pare rău. Lumânările se aprind penru sufletele celor plecaţi, nu pentru sfinţi. Consider că oricine are dreptul să aprindă o lumină pentru sufletul unui om drag, oriunde. Chiar în holul teatrului, mai ales atunci când directorul teatrului devenise trup şi suflet cu teatrul. Lumânările se aprind în semn de iubire pentru cel plecat. Dumnezeu să te odihnească, Duculeană!”.

Andrei Şerban a venit cu precizări: “Am auzit că am fost iar înţeles greşit. Cum se întâmplă mereu, auzim ce vrem noi nu ce se spune. Pentru cei ce nu au fost prezenţi la conferinţa şi citesc doar relatările distorsionate, e poate util să precizez sensul şi motivaţia cuvintelor mele. Nu pe Ducu l-am atacat dimpotrivă, din respect pentru el, am condamnat trivialitatea şi fenomenul de isterie colectivă ce se naşte des la moartea artiştilor. Şi asta în ciuda indiferenţei cu care mulţi i-au tratat când erau în viaţă. Şi l-am dat ca exemplu şi pe Ciulei, care e primul mare director ce a dus Bulandra pe culmi. De ce Ciulei a revenit în teatrul lui după ‘89 ca să plece iar şi să moară în exil? Despre aprinderea lumânărilor, fiecare are dreptul să aprindă câte lumânări vrea, dar teatrul nu este nici mausoleu, nici criptă, nici capelă. Venind la teatru celebrăm bucuroşi contribuţia lui Ducu, iar lumânările le aprindem la biserică. Asta am spus şi ma întreb oare denaturarea spuselor mele vine din neînţelegere sau din rea voinţă?”.

Festivalul Naţional de Teatru a prezentat versiunile scenice ale celebrului text dramatic „Richard III” de William Shakespeare, în regia lui Andrei Şerban, realizate alături de trupele teatrelor "Radnóti Miklós" din Budapesta şi "Lucia Sturdza Bulandra" din Bucureşti.

Dezbaterea, moderată de Marina Constantinescu, i-a avut ca invitaţi pe regizorul Andrei Şerban, Daniela Dima, alături de actori ai celor două trupe: Róbert Alföldi, Eliza Sodró, Adél Kováts, László Zsolt, Marius Manole, Rodica Lazăr, George Ivaşcu.

Festivalul Naţional de Teatru se desfăşoară în Bucureşti până pe 27 octombrie.