Inundații în capitala Indoneziei - Mai multe cartiere din Jakarta sunt sub ape

Mai multe cartiere din zona coastă a capitalei Indoneziei, Jakarta, se află sub apă în urma inundaţiilor provocate de maree, au declarat miercuri responsabili locali, potrivit DPA.

Rezidenţii din partea de nord a Jakartei au declarat că apa, cu înălţimea de un metru, a provocat daune caselor şi echipamentelor electronice.

Ancol Dreamland, un parc tematic popular în rândul locuitorilor, se află şi el sub apă în urma inundaţiilor, care au început vineri.Potrivit primarului din Jakarta de Nord, Ali Maulana Hakim, alte inundaţii provocate de maree sunt aşteptate în cursul acestei săptămâni.Viceguvernatorul Jakartei, Ahmad Reza Patria, a declarat că administraţia oraşului are în vedere construcţia mai multor diguri pentru a proteja zonele de coastă. "Soluţia nu este alta decât construirea de diguri şi facem acest lucru", a declarat el marţi.Mai multe zone aflate de-a lungul coastei Jakartei, o metropolă de 10 milioane de locuitori, se confruntă în mod constant cu inundaţii în timpul perioadelor de maree înaltă.Circa 40% din capitala Indoneziei se află sub nivelul mării, iar până în 2050 întreaga zonă Jakarta de Nord s-ar putea afla sub apă, potrivit experţilor.Guvernul preşedintelui Joko Widodo plănuieşte să mute capitala ţării în insula Borneo până în 2025, districtul Panajam Pasir Utara fiind selectat ca locaţie pentru viitor hub administrativ.Potrivit guvernului, congestionarea traficului, inundaţiile frecvente şi subsidenţa solului din Jakarta sunt principalele argumente în favoarea mutării.În plus, pierderile economice cauzate de ambuteiajele din oraş sunt estimate la 7 miliarde de dolari anual, a adăugat guvernul.