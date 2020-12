Ioan Oneţ (PSD Satu Mare): 'Am votat pentru cei care au nevoie de pensii, alocaţii, de şcoli deschise'

Preşedintele PSD Satu Mare, Ioan Oneţ, a votat, duminică, pentru ca România să aibă un plan concret pentru gestionarea pandemiei de COVID-19 şi a crizei economice, dar şi împotriva incompetenţei şi indolenţei, potrivit AGERPRES.

"Am votat azi ca românii să îşi ia viaţa înapoi, pentru ca România să aibă un plan concret pentru gestionarea pandemiei şi a crizei economice. Am votat pentru cei care au nevoie de pensii, alocaţii, de şcoli deschise, dar am votat şi împotriva incompetenţei şi indolenţei. Îi îndemn pe toţi sătmărenii să iasă la vot deoarece este un vot crucial pentru viitorul nostru şi pentru siguranţa traiului nostru", a declarat Oneţ.

El a votat la o secţie din municipiul Carei.