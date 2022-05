Iohannis a vorbit cu premierul Olandei: promisiunea lui Rutte pentru români

Președintele Klaus Iohannis a discutat la telefon, miercuri, cu premierul olandez, Mark Rutte, despre situaia din Ucraina, dar și despre îmbunătățirea sprijinului pentru Republica Moldova.

„Foarte bună conversație la telefon cu premierul Mark Rutte. I-am mulțumit lui și Olandei pentru desfășurarea a 200 de soldați în România ca parte a Grupului de luptă condus de Franța. De asemenea, am făcut schimb de opinii cu privire la îmbunătățirea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova și sancționarea în continuare a Federației Ruse. Unitatea și solidaritatea sunt forța noastră în aceste vremuri”, a scris pe Twitter Klaus Iohannis, relatează Mediafax.

Un anunț similar a făcut și Mark Rutte.

„Am vorbit cu Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg și președintele Klaus Iohannis despre cele mai recente evoluții din Donbas. NATO va continua să sprijine Ucraina și se angajează să protejeze puternic flancul estic al Alianței. Olanda va contribui cu 200 de soldați la grupul de luptă NATO în România, a scris, tot pe Twitter, Mark Rutte.

Very good ????conversation with PM @MinPres Rutte. I thanked him and ???????? for deploying 200 soldiers to ???????? as part of the Battle Group led by ????????. We also exchanged views on enhancing the support to ????????&???????? and further sanctioning RU. Unity & solidarity are our strength in these times.