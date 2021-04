VIDEO - Primele reproșuri ale lui Klaus Iohannis pentru coaliție: Le cer guvernanților mai puține dispute, mai puțină patimă, mai puțin orgoliu

Presedintele Klaus Iohannis le-a cerut miercuri partidelor din guvern să nu se mai certe, dupa recentul scandal generat de revocarea ministrului Sănatatii.

„De mai bine de un an facem cu totii eforturi foarte mari sa diminuam efectele crizei sanitare. Greselile sunt inerente cand se actioneaza permanent sub presiune dar ca sa reusim este esential ca efortul sa se bazeze pe o colaborare onesta si loiala la nivelul structurilor de decizie. Munca in echipa ramane conditia esentiala pentru rezultate pozitive. Acum nu e momentul intensificarii disputelor sau al orgoliilor politice de nicio parte. Votul primit de la ceteteni ne obliga sa actionam matur si responsabil. In orice partid si coalitie exista diferente de viziuni si dezbateri efervescente despre cum trebuie abordare temele mari. Este un lucru firesc, dar diferentele de abordari nu trebuie sa ne abata de la obiectivul esential, protejarea cetateanului. Le cer guvernantilor mai putine dispute si mai mult dialog, mai putina patima politica si mai multa responsabilitate, mai putin orgoliu si mai multa colaborare. Pe scurt le cer sa aiba ca prioritate agenda cetateanului”, a declarat Klaus Iohannis.