Iohannis: Gașca care încearcă să pună mâna pe România spune că votul de la referendum nu contează. Nimic mai fals

Klaus Iohannis a lansat un apel pentru participarea cetatenilor la vot, mentionand că gasca care încearcă să pună mâna pe România spune că referendumul este o poveste.

„Trebuie să mergeți la vot. Acest vot, cu referendumul, spun unii, tot ăia care au fost alaltăieri și au încercat să vă umilească la voi acasă, e o poveste. Nici europarlamentarele nu contează. Asta vă spune gașca aceea care încearcă să pună mâna pe România. Nimic mai fals. Votul vostru contează. Alaltăieri am avut un summit. Am adus Europa în România. Au venit în România toți liderii europeni și atunci am învățat un lucru important. În Europa România contează. În Europa votul românilor contează. Locul nostru este în Europa. Voi sunteți Europa. Pentru toate acestea mergem la vot. Pentru viitorul nostru, pentru viitorul copiilor români, pentru noi toți pe 26 mai mergem să votăm”, a spus Klaus Iohannis.

