Iohannis l-a lăudat pe Ciucă la învestirea Guvernului Ciolacu (video)

Președintele Klaus Iohannis a lăudat joi, la Cotroceni, mandatul fostului premier Nicolae Ciucă și a urat noului cabinet condus de Marcel Ciolacu (PSD) un mandat reușit, după ce miniștrii au depus jurământul de învestitură.

- „Va doresc mult succes in noul mandat. Rotatia premierilor s-a incheiat in timp record, fara sincope, cu rezultate foarte bune. Acest fel de a face politica arata stabilitate, seriozitate si ca politicienii implicati sunt hotarati sa-si ia mandatele foarte in serios”.

- „S-a incheiat prima parte a mandatului sub conducerea dlui Ciuca si a dovedit coalitia ca stie ca gestioneze treburile publice. Daca ar fi sa descriu prima parte a acestui mandat al coalitiei in cateva cuvinte, ar putea sa fie seriozitate, stabilitate, securitate, eficienta si eficacitate. La acestea se poate adauga ca Romania a avut cu toate crizele prin care a trecut o crestere economica, ca populatia a fost ferita de efectele crizei energetice, ca inflatia este sub control si in ansablu rezultatele sunt foarte bune. Dati-mi voie sa felicit pe fostul premier Ciuca si echipa cu care a lucrat, o echipa care se regaseste intr-o masura rezonabila si in noua echipa guvernamentala”.

- „Dle premier Ciolacu, ati fost parte din echipa, ati condus Camera Deputatilor si ati lucrat intr-o adevarata echipa in coalitie. Sunt incredintat ca si in aceasta noua postura veti continua munca inceputa de coalitie acum un an si jumatate. Sunt multe probleme de rezolvat. Avem inca o jumatate de an, dupa care vom intra intr-un an super-electoral care in sine este o provocare pentru societate, vom avea 4 randuri de alegeri si in acelasi timp tara trebuie guvernata responsabil. Va doresc sa nu pierdeti din vedere pentru ce ati jurat, lucrul cel mai important este sa va straduiti sa rezolvati problemele Romaniei si ale romanilor, dupa care problemele care va privesc ale formatiunilor politice. Va doresc tuturor un mandat bun, cu rezultate si in ansamblu Guvernului o reusita”