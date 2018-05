Iohannis râde de liderii PSD-ALDE: Cum explică faptul că i-a numit 'euro-ofuscaţi' (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, că diferiţi politicieni au avut o reacţie de ''euro-ofuscaţi'' după evaluarea Comisiei Europene privind absorbţia fondurilor europene.

"Vedeți că, după atenționarea mea benignă referitoare la absorbția fondurilor europene, a venit o evaluare un pic mai dură chiar din partea Comisiei, care atenționează că România, în continuare, are o deviere semnificativă de la țintele de buget. Acest lucru evident este adevărat, trebuie să ne dea de gândit și trebuie să ducă la o anumită acțiune din partea guvernanților. Din păcate, am văzut la diferiți politicieni care au treabă cu aceste lucruri că nu numai că nu recunosc că așa este, au avut o atitudine de băieți supărați că au fost prinși cu mâța în sac. Nu asta este atitudinea care corectează comportamentul şi de asta am spus: mi s-au părut așa, artificiali, jigniţi, supăraţi şi, fiindcă a venit o atenționare din zona Comisiei, mi s-a părut că acest cuvânt, Euro-ofuscat, ar descrie destul de bine aceste reacţii. Este, cu certitudine, o reacţie nepotrivită", a declarat Iohannis.

Întrebat dacă poate nominaliza vreun politician dintre cei la are se referă, preşedintele a răspuns: "Nu, astăzi rămânem la atât. Altă dată, da."

