Ion Cristoiu, verdict INCENDIAR:'Pe teritoriul României e un serial, bătălia între antena CIA de la Berlin și BND'

Ion Cristoiu afirmă că pe teritoriul României acționează mai multe servicii secrete străine care se războiesc între ele și bulversează opinia publică. Jurnalistul a spus la emisiunea ”Gândurile lui Cristoiu” că aceste conflicte sunt generate de interese și de șefii acestor servicii, potrivit Mediafax.

Pentru a ilustra bătălia dintre serviciile secrete, Ion Cristoiu a invocat filmul ”Divizia Berlin”, un serial care prezintă povestea unui agent sub acoperire ajuns în birourile CIA din Berlin. “Pe teritoriul României, dacă cineva ar fi văzut , stați că eu mă uit la seriale, ”Divizia Berlin” e un serial, bătălia între antena CIA de la Berlin și BND-ul (n.r. Serviciul de informații externe al Germaniei), nu l-ați văzut? Și o să vedeți acolo cum se mănâncă ei unii pe alții...”, a povestit jurnalistul.

El a explicat că, pe lângă serviciul rus de informații, FSB (fostul KGB), în România mai sunt prezente și alte servicii străine - MI6, DSTE, BND, CIA, care, deși, teoretic, sunt prietene, ele se faultează reciproc, generând conflicte aparent fără noimă pentru opinia publică.

“Deci pe teritoriul României sunt mai multe servicii, nu numai FSB-ul. Deci, aceste servicii chiar dacă teoretic sunt amice, să spunem MI6, DSTE-ul al francezilor, avem BND, CIA care are o antenă foarte puternică, asta nu înseamnă că nu se lucrează unele pe altele, da? Și atunci, o serie de lucruri din care noi nu înțelegem nimic, s-ar putea să fie rezultatul unei bătălii între ele, între servicii”, a spus Ion Cristoiu.

Jurnalistul a adăugat că aceste conflicte nu sunt generate de subordonarea față de politic, ci de interesele și oamenii care le conduc. “Ele nu sunt întotdeauna subordonate... adică cearta dintre ele nu vine din subordinea politicului, vine din interesele și din oamenii care conduc serviciile respective. Deci așa și se explică aceste sisteme paralele. Pentru că ceea ce la un moment dat nu înțelegeam, de ce e arestat ăla care pare că e omul președintelui, de ce ăla e scos din joc (....)”, a explicat Ion Cristoiu.

Din punctul său de vedere cel mai puternic serviciu secret străin care acționează în România este MI6, al britanicilor, dar nici rușii nu sunt prea departe de podium. În acest context, el a atras atenția că în spatele unor personaje credibile, cum ar fi un jurnalist, se pot ascunde, de fapt, agenți acoperiți ai unor servicii secrete străine.

“Eu cred în continuare în britanici, CIA este o rudă săracă a lor, adică din totdeauna au fost. Ei sunt foarte buni, dar nu știu, rușii nu am nici o îndoială și foarte important, vă atrag atenția, poate să vină la dumneavoastră, o chestie de servicii, vine un ziarist de la New York Times, da? Și de unde știți dumneavoastră că ea nu e sub acoperire? Știți că în 1990 șeful antenei CIA de aici, a fost un domn Nicholson, la care s-au dus Mitrea și Ciorbea și care au organizat sindicatele da? Știți că la doi ani el a fost anchetat și descoperit ca agent KGB? Niciodată nu știi, tu zici că vorbești cu el occidental, e francez, nu știu, de la Figaro și... acuma nu trebuie să vă temeți, eu oricum nu sunt sub acoperire”, a mai spus Ion Cristoiu.