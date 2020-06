Ion Cristoiu acuză ministerul Culturii de dezinteres: 'Sunt infinit mai puţin importanţi în regimul Iohannis decât pescarii'

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu remarcă dezinteresul Ministerului Culturii de a corecta măsurile absurde privind limitarea răspândirii coonavirusului în toate domeniile ce ţin de actul artistic, deşi pentru pescarii sportivi, astfel de măsuri au fost anulate.

Citește și: SONDAJ CURS - PNL şi PSD, la o distanţă de 5 procente. Social-democraţii nu reuşesc să crească

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:/

„Măsurile de protecţie din domeniul pescuitului sportiv au fost stabilite de Ministerul Agriculturii şi Ministerul Sănătăţii prin Ordinul nr. 143/949/2020 – de aprobare a Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole naturale, publicat în Monitorul Oficial nr. 463 din 02 iunie 2020.

Ca de obicei cînd vine vorba de reglementarea de către Guvernul Orban a unor domenii ale vieţii complexe şi complicate, documentul atingea absurdul de tip Jaroslav Haşek, maestrul satirizării Imperiului austro-ungar în materie de birocraţie fantasmagorică, prin măsurile aşa zise de protecţie împotriva Coronavirus pe care pescarii amatori erau obligaţi să le respecte dacă nu voiau să fie amendaţi. Astfel pescarul amator, cel descris în cîntecelul de pe vremuri ca stînd de dimineaţă lîngă lac, avea obligativitatea de a purta mască pînă la momentul accesului în perimetrul locului de pescuit pus la dispoziţia pescarului şi de la momentul părăsirii acestuia la plecare. După purtare – zicea Ordinul – masca se aruncă imediat, într-un coş de gunoi sau spaţiu destinat în acest sens, preferabil cu capac, urmată de igienizarea mâinilor.

De asemenea Ordinul impunea pescarului amator:

evitarea socializării cu alţi pescari sau alţi participanţi la activitate;>

Obligaţii anapoda erau prevăzute şi pentru Amenajările piscicole în care se practică şi pescuit recreativ. Ca de exemplu:

la locul desfăşurării activităţii de pescuit recreativ trebuie să fie pregătite măsuri pentru igienizarea şi/sau dezinfectarea mâinilor, materialelor şi a echipamentului utilizat în desfăşurarea activităţii de pescuit recreativ;

pescuitul recreativ se va desfăşura cu maximum 2 pescari pe acelaşi stand de pescuit, cu respectarea unei distanţe de minimum 10 m între participanţi;

la intrarea în locul special amenajat, reprezentantul unităţii de acvacultură are obligaţia de a deţine şi folosi un termometru noncontact destinat triajului participanţilor la începutul activităţilor;>

Semnatarul Ordinului din partea MADR, ministrul Adrian Oros, părea a fi redactat ordinul fie sub puterea drogurilor, fie sub ameninţarea unui pistol. Aşa de mare era ruptura dintre obligaţii şi locul în care se petrece pescuitul sportiv – balta, care are peşte pînă şi-n zicala noastră. Deşi balta e spaţiul deschis pescarii erau obligaţi să poarte măşti şi să se spele pe mîini la plecare, deşi ţinuseră pînă atunci în mîini propriile undiţe, aduse de acasă gata dezinfectate.

Joi, 4 iunie 2020, ministrul Agriculturii a anunţat c-a trimis de dimineaţă un nou Ordin către ministerul Sănătăţii în care se renunţă la măsurile absurde din 2 iunie 2020, cum ar fi, de exemplu, .

Măsurile din domeniul Culturii au fost stabilite prin Ordinul nr. 2879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 din 29 mai 2020.

Toată lumea a fost de acord că multe din aceste măsuri sînt imposibil de aplicat la realitatea subtilă, complexă şi specifică întruchipată de actul artistic. În comentariul de pe cristoriublog.ro din 3 iunie 2020, treceam în revistă cîteva dintre ele, întrebîndu-mă dacă sînt cumva opera unui ins care n-a fost niciodată în viaţa lui la un spectacol de teatru: ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu:

La muzee: ;

La biblioteci: ;

La Librării: ;

La producţia de film şi audiovizual: ;

La Teatre:

scena va fi marcată cu pătrate vizibile de 4 mp pentru a sprijini distanţarea dintre artişti; scena va avea o dimensiune suficient de mare pentru ca actul artistic să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi distanţarea socială să poată fi respectată; toate măsurile de siguranţă şi sănătate vor fi respectate şi în timpul repetiţiilor şi probelor etc.;

se va evita prezenţa îndelungată a artiştilor din grupele de risc (de exemplu vîrsta peste 65 ani şi/sau boli cronice asociate)>;

Marţi, 2 iunie 2020, la cristoiuTv, Ştefan Bănică Jr arătase că aceste măsuri concluzionînd:

De la publicarea măsurilor absurde din domeniul pescuitului sportiv pînă la decizia de renunţare la multe dintre ele au trecut două zile.

Pescarii sportivi au reuşit în doar două zile să le corecteze.

Sîntem în 5 iunie 2020.

De la publicarea Ordinului privind activităţile culturale au trecut şase zile. Nici vorbă de vreun anunţ de la ministerul Culturii privind renunţarea la măsurile fantasmagorice.

Pentru pescarii sportivi măsurile au fost corectate în doar două zile.

Pentru directorii de teatre, actori, regizori, bibliotecari, muzeografi, nici azi, după şase zile, nu li s-a corectat Ordinul.

De ce?

Pentru că oamenii de cultură sînt infinit mai puţin importanţi în regimul Iohannis decît pescarii sportivi”.