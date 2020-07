Ion Cristoiu DĂ AVERTISMENTUL pe care trebuie să îl audă toți politicienii în prag de alegeri

Jurnalistul Ion Cristoiu trage de mânecă politicienii și îi atenționează că pot fi sancționați dur la vot, de către electorat. Cristoiu rememorează noaptea alegerilor prezidenţiale din noiembrie 1996 când semnala, prin victoria CDR şi a lui Emil Constantinescu, apariţia unui nou tip de om politic, constantând că după 24 de ani clasa politică nu luat în serios lecţia acelui scrutin, conform Mediafax.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Putem vorbi de angajarea României pe calea democraţiei şi evident a europenizării abia în 17 noiembrie 1996, cînd Emil Constantinescu a fost ales preşedinte al României. Dincolo de venirea la putere a Opoziţiei democratice după şase ani de dominare absolută a Puterii FSNi-ste instalate în 22 decembrie 1989, rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin a însemnat prima victorie a exerciţiului democratic în postdecembrism. Prin votul poporului în cadrul alegerilor libere şi corecte, Ion Iliescu a pierdut puterea, cîştigată de adversarul său Emil Constantinescu. Perdantul – Ion Iliescu – n-a scos tancurile în stradă pentru a-şi păstra funcţia. Şi-a recunoscut înfrîngerea chiar din clipa publicării exit-poolurilor, şi a anunţat trecerea în Opoziţie a PDSR. Victoria lui Emil Constantinescu a fost sărbătorită de electoratul CDR în Piaţa Universităţii. În nici un caz fanii lui Emil Constantinescu nu s-au grăbit să incendieze sediile PDSR, iar fanii lui Ion Iliescu nu au sărit să le apere cu furci şi topoare. Putem vorbi aşadar de un moment istoric. Acestui moment Pro Tv-ul lui Adrian Sârbu i-a dedicat în noaptea de 17 noiembrie 1966 un show memorabil rămas în istoria presei româneşti cu titlul de Noaptea alegerilor. La acest show, moderat de Mihai Tatulici şi beneficiind de inconfundabilul stil Pro Tv varianta Adrian Sârbu, am fost şi eu invitat să spun ceva şi mai ales să intru în dialog cu noul preşedinte al României, a cărei candidatură am sprijinit-o atît ca editorialist, cît şi ca director al Evenimentului zilei, o veritabilă forţă mediatică la vremea respectivă.

Vineri, 24 iulie 2020, de la 18 la 20, pe cristoiuTv, am difuzat înregistrarea fabuloasei emisiuni de la Pro Tv. Cum am urmărit spectacolul împreună cu telespectatorii, am intervenit din cînd în cînd pentru a comenta cele văzute din perspectiva deceniilor care au trecut de la acest moment.

Am găsit de cuviinţă să transcriu la Gîndurile lui Cristoiu dialogul în direct de la vremea respectivă dintre mine şi Mihai Tatulici, dialog în care a intervenit şi Emil Constantinescu. Am făcut asta, deoarece, aşa cum se va vedea din transcriere, cele spuse de mine în noaptea de 17 noiembrie 1996 despre scena politică de atunci, despre aşteptările românilor faţă de politicieni, despre electoratul PSD, sînt de o uimitoare, dar mai ales dramatică actualitate. Au trecut 24 de ani de la noaptea alegerilor. Nici azi din cîte se vede, după două decenii şi ceva, clasa politică n-a luat în serios lecţia alegerilor din 1996. Anul acesta vor avea loc alegeri locale şi parlamentare. Vor fi ele o lecţie din care, ca şi în cazul celor din 1996, politicienii nu vor învăţa nimic?

Mihai Tatulici: Ce credeţi, domnul Cristoiu vă va menaja în următorii patru ani sau vă va cruţa?

Emil Constantinescu: Nu, nici vorbă şi nici nu trebuie.

Mihai Tatulici: Eu aş vrea să îl întreb pe Cristoiu dacă dă o semnificaţie acestei nopţi. sîntem într-o noapte istorică.

Ion Cristoiu: Eu consider că este, pentru prima dată în istoria României, şi Corneliu Vadim Tudor care şi-a întemeiat unul dintre discursurile electorale bune pe această temă, cînd un conducător pleacă de la putere pe cale democratică şi nu pleacă, fie ştrangulat la Stambul, fie printr-o lovitură de stat, fie împuşcat la Târgovişte. Din acest punct de vedere este un moment istoric. În al doilea rînd, ca un avertisment, am avut şi o discuţie cu Adrian Năstase, liderul partidului de opoziţie, încercînd un prim contact cu noua opoziţie (Mă pun bine cu opoziţia, ca de obicei), în sondajul IRSOP s-a dat un lucru foarte interesant. Şi anume că partea zdrobitoare a voturilor a venit din zona Crişana-Maramureş, deci exact din zona care, conform campaniei duse de domnul Ion Iliescu, aici trebuie să vă critic, domnule Gherman, trebuia ruptă de către unguri şi luată, că era cea mai aproape. Tocmai acea zonă, care era alarmată, a votat pentru domnul Emil Constantinescu. A fost un semnal că acea fluturare a pericolului federalizării României s-a dovedit dezastruoasă şi nu a avut nicio eficienţă. Aceste teme nu mai merg la români. Faptul că ameninţarea cu asemenea pericole, că vin moşierii, vine monarhia, vin ungurii, nu mai sînt rentabile în România de azi.

Ion Cristoiu către Oliviu Gherman, preşedintele PDSR: Conform sondajului IRSOP aţi fost votat de, marea majoritate a electoratului domnului Iliescu o alcătuiesc vîrstnicii, deci trebuie să fiţi foarte atenţi că, prin natura lucrurilor, vîrstnicii nu vor mai vota probabil peste 5 ani. Nu vor vota în sensul că nu vor mai putea să vină la vot. Sau vor refuza. Este foarte important că majoritatea electoratului domnului Emil Constantinescu, conform sondajului, este alcătuită din tineri. sînt foarte mulţi, deci e un semnal foarte important. De asemenea, aprecierile, şi este foarte important pentru noua guvernare, la domnul Emil Constantinescu şi domnul Ion Iliescu au fost surprinzătoare. Pentru unii, pentru mine, nu. La domnul Iliescu s-a apreciat că este un bun politician, un om cu experienţă. În schimb, s-a apreciat la domnul Constantinescu şi nu s-a apreciat la domnul Iliescu următoarele lucruri, foarte importante: la domnul Emil Constantinescu, că este apropiat de oameni, că manifestă compasiune, că e cinstit. Surprinzător, jumătate dintre cei care nu l-au votat pe domnul Ion Iliescu l-au considerat necinstit, deşi nu este aşa. După mine, oamenii nu au votat promisiunile fostei opoziţii, ci un nou fel de a guverna. Şi anume, guvernarea fără girofar. Oamenii sînt în stare să suporte privaţiunile

Asta au apreciat, au spus că nu are experienţă de politician, ceea ce e greşit, dar au apreciat foarte mult compasiunea şi l-au votat foarte mulţi muncitori. Foarte interesant. După mine, în această seară asistăm şi la sfîrşitul unui fel de a fi om politic. Convenţia prin asta a învins, nu prin program şi promisiuni, ci prin noul model de om politic. Adică, un om politic modest, care e printre oameni, care nu e rupt de oameni, care nu umblă cu girofar, care nu umblă cu bodiguarzi. De acest lucru trebuie să ţină seama pentru că tentaţiile puterii şi ale girofarurilor sînt foarte mari la toţi oamenii.>”