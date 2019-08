Ion Cristoiu dezvăluie o discuție delicată cu un lider PSD: Mi-a zis că fiecare lună la guvernare costă PSD un an de opoziție

Ion Cristoiu a relatat vineri la Antena 3 o discuție cu un „lider PSD” caruia nu i-a dat numele si a spus ca social-democratul a facut o apreciare „geniala” anume ca fiecare luna in care PSD mai sta la guvernare înseamnă un an de opoziție.

„Dancila in sondajul din 25 iulie are 7%. Nu e facut de dl Pieleanu. Barna are 12%, Tariceanu are 16%. Un lider PSD mi-a zis ceva genial, ca fiecare luna in care ramanem la putere dupa 26 mai inseamna inca un an de opozitie. Principala victima este PSD. Daca din ambitiile dnei Dancila ei nu pleaca, PSD va sta 20 de ani in opozitie, devine partid minor ca social-democratii din Germania care nu mai exista.

Ce-a facut azi Dancila e incalificabil, dna Andronescu a zis ceva de bun simt. Stiu ca o vana de mult si dorea sa o dea afara. Dar imaginea este a unei politiciene care se scufunda ca are 7%, nu are nicio sansa si nu intra in turul 2. Acum si ea si partidul s-au dus si mai jos. Ea si-a dat seama ca se scufunda, ca e tinta acestui val. Cand simti ca te scufunzi, dai din maini si te scufunzi si mai rau. Povestea o va costa enorm chiar in PSD. Principala lovitura e impotriva PSD”, a declarat Ion Cristoiu la Antena 3.

