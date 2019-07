Ion Cristoiu îl acuză pe Klaus Iohannis că urmărește fraudarea alegerilor prezidențiale

Jurnalistul Ion Cristoiu acuză lipsa de transparență a STS în gestionarea votului, iar pe președintele Iohannis pentru insistența de a cupla un nou referendum cu scrutinul prezidențial datorită posibilității de fraudare a alegerilor cu ajutorul unui soft.

Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize în topul încrederii

Analistul politic a afirmat, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, că softul pentru alegeri este administrat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), o instituție militarizată în care se ordinele se execută, nu se discută.

“STS este o organizație militară, las la o parte faptul că nu văd de ce e militară, adică militarizată. Militarizată înseamnă cu ordine, acolo se ascultă, ordinele nu se discută pentru că este militarizată și înseamnă lipsă de transparență, da? Secretul militar. Dacă acest soft ar trece în administrare la orice instituție civilă, inclusiv la AEP (...) devine transparentă (...)”, a spus jurnalistul.

Ion Cristoiu a dezvăluit, în acest context, că la alegerile europarlamentare din 26 mai au fost șterse informațiile stocate peste zi legate de vot pe motiv că memoria calculatorului era prea încărcată.

“Să vă spun, de exemplu, ca o informație pe care ei o ascund faptul că înainte de a introduce rezultatele, buletinele, ei au șters totul. Tot ce a fost peste zi a fost șters. Pe motivul că e prea încărcată memoria, calculatorul. (...) tot ce softul a administrat peste zi, prezență, în unele locuri chiar și rezultate parțiale, s-a șters. (...) ei n-au mai scos niciun backup și au șters totul (...) ca să poată să fraudeze”, a susținut Ion Cristoiu.

Analistul politic a explicat și motivul pentru care s-a recurs la ștergerea datelor: PSD să obțină un scor prost pentru a-l putea elimina pe Liviu Dragnea de pe scena politică.

“Au dorit să fraudeze pentru că voiau să-l radă pe Dragnea, de aici a fost singura chestiune. A fost o operațiune uriașă pusă la cale de STS și de servicii, cum vreți, interne, externe, și anume ca Dragnea... ca PSD-ul să obțină un scor foarte prost, pentru că dacă obținea un scor cât de cât normal, domnul Dragnea, poate că și decizia judecătorilor era în sensul ăsta”, a afirmat Ion Cristoiu.

În opinia sa, există o informație clasificată care trebuie neapărat declasificată, respectiv interesul și insistența șefului statului de a cupla referendumul constituțional cu unul din cele două tururi ale alegerilor prezidențiale.

“De ce are interes Klaus Iohannis să pună referendumul odată cu prezidențialele, cu primul tur sau al doilea tur? Pentru că în momentul în care apar două, am înțeles, două teme, e foarte ușor de manipulat acest soft. Așa spun unii, să ne răspundă la această acuzație (...) am înțeles că e o posibilitate, nu știu, nu pot să-mi dau seama din punct de vedere al softului. Nu se mai încheie... Hai să vă spun următorul lucru, domnul Iohannis insistă ca referendumul să fie ori la primul ori la al doilea tur. Dar eu spun acest lucru, insistența lui ține de soft, ține de fraudă (...) pentru că a dat posibilitatea unei fraude. Eu am dreptul să fiu suspicios câtă vreme STS-ul este izolat în secretul militar”, a susținut Ion Cristoiu.

Jurnalistul spune că ancheta parlamentară privind posibila fraudare a euroalegerilor din 26 mai se va încheia printr-un compromis și a reamintit că unul dintre principiile democrației este transparența în virtutea căreia viața persoanelor publice trebuie să se desfășoare la vedere.

„Încă o dată, principiul fundamental al democrației pentru care a avut loc o revoluție în tot estul este faptul că totul trebuie să fie transparent, da, ori în cazul de față am un moment netransparent. Eu sunt un înverșunat susținător, adept, luptător al tezei că în democrație totul trebuie să fie transparent. (...) Se va încheia ca și cea de la SRI, printr-un compromis, probabil c-or să vină niște generali și or să termine cu ea. Mă întorc, susțin încă o dată că în lumea modernă democratică și că în est s-a făcut o revoluție tocmai pentru a știi totul, totul. Nu există la ora actuală nimic secret. (...) normal este în democrație viața, parlamentarilor, a politicienilor, a premierului, a președintelui se desfășoară fără perdele”, a conchis Ion Cristoiu.

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că referendumul de revizuire a Constituției, pentru a pune în aplicare rezultatele referendumului din 26 mai, poate fi organizat în același timp cu primul sau al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, în Parlament, că Serviciul de Telecomunicaii Speciale (STS) nu ar trebui să se mai ocupe de alegerile din România, iar sarcinile STS ar putea fi preluate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Și Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat, la RFI, că nu este normal ca softul care numără voturile la alegeri să fie operat de "un serviciu secret militarizat", ci, din punctul său de vedere, să fie utilizat de către Autoritatea Electorală Permanentă, care organizează alegerile.

Președintele AEP Constantin Buică a declarat, miercuri, că tabletele folosite în secțiile de vot la alegerile din 26 mai au fost testate înainte de ziua scrutinului de Autoritatea Electorală și Serviciul de Telecomunicații Speciale și nu au fost constatate "vulnerabilități" în funcționarea lor.