Ion Țiriac este, în continuare, locul 1 în topul celor mai bogați jucători de tenis din istorie: Cât are în fața lui Federer, Nadal, Serena sau Șarapova

Ion Țiriac este în continuare locul 1 în topul celor mai bogați tenismeni din istorie. Președintele Federației Române de Tenis, acum în vârstă de 80 de ani, are o avere de 1,1 miliarde de dolari, conform unui top realizat de cei de la The Richest, scrie libertatea.ro.

Cât cei trei laolaltă

Mai mult, omul de afaceri român îi surclasează în acest top pe celebri sportivi care încă mai sunt acum pe culmile gloriei și banilor. Cei mai buni la ora aceasta din lume, Federer, Nadal și Djokovic adună toți trei 830 de milioane de dolari, sunt la sute de milioane distanță de Țiriac. Mai intră aici și averea făcută de Maria Sharapova și tot mai e loc de McEnroe.

Locul 2 în România

Cu toate că rămâne number one în topul all time al tenismenilor, Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Revista Forbes l-a considerat pe Daniel Dines, fondatorul UiPath, este în prezent cel mai avut conațional. Dines ar avea astfel o avere de 1.4 miliarde de dolari, în timp ce fostul jucător de tenis are 1.1 miliarde de dolari.

Topul celor mai bogați tenismeni all time:

Ion Tiriac – 1.1 miliarde dolari

Roger Federer – 450 de milioane de dolari

Novak Djokovici – 200 milioane de dolari

Maria Sharapova – 195 milioane de dolari

Rafael Nadal – 180 milioane de dolari

Serena Williams – 180 milioane de dolari

Andre Agassi – 175 milioane de dolari

Andy Murray – 165 milioane de dolari

Pete Sampras – 150 milioane de dolari

John McEnroe – 100 milioane de dolari.