Ionuţ Radu va creşte ca portar şi ca om după gafa comisă în meciul cu Bologna, spune Handanovic

Ionuţ Radu va creşte ca portar şi ca om după gafa comisă în meciul Bologna - Inter Milano, disputat la sfârşitul lui aprilie în Serie A, a afirmat goalkeeperul titular al nerazzurrilor, Samir Handanovic, despre fotbalistul român, care este din această vară la Cremonese.

"A fost o mare tristeţe şi amărăciune, dar asta e viaţa. Iar un sezon nu depinde niciodată de un meci. În seara aceea nu i-am spus nimic, am vorbit cu el a doua zi. I-am spus că acel episod îl va face să crească atât ca portar, dar mai ales ca om. Ionuţ trebuie să ştie că va greşi din nou, ca toată lumea, însă are ocazia să-şi demonstreze calităţile", a declarat Handanovic, căpitanul lui Inter, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.Bologna a câştigat acel meci cu 2-1, golul victoriei fiind reuşit de Nicola Sansone, care a profitat de o gafă a lui Ionuţ Radu, titular în premieră în ediţia trecută din Serie A.Inter a încheiat campionatul pe locul 2, la 2 puncte în spatele lui AC Milan, iar multe voci susţin că echipa antrenată de Simone Inzaghi a pierdut titlul din cauza greşelii comise de Radu.Radu a fost împrumutat în această vară de Inter la US Cremonese, nou-promovată în Serie A, unde este coleg cu Vlad Chiricheş şi Dennis Politic.Născut la Bucureşti, pe 28 mai 1997, Radu a jucat la Steaua şi Dinamo înainte de a se transfera în Italia, în ianuarie 2013, la Pergolettese, după care a ajuns la Inter. Portarul român a reuşit să câştige turneul de la Viareggio şi Cupa Italiei Primavera cu Inter, iar pe 14 mai 2016 a debutat în Serie A, într-un meci cu Sassuolo. După ce a mai jucat la Avellino (22 de prezenţe în Serie B), Genoa (50 de prezenţe în Serie A) şi Parma, în august 2020 a revenit la Inter.A câştigat bronzul cu selecţionata Under-21 a României la Campionatul European de tineret din 2019.